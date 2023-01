Jak utworzyć kopię zapasową konta Facebook?

Co Facebook wie o Tobie? Dowiedz się, jak pobrać dane dotyczące Twojego konta, aby się tego dowiedzieć.

Poradnik dotyczy co prawda utworzenia kopii zapasowej swoich danych, ale przy okazji tego procesu możesz dowiedzieć się również, jakie dane Facebook zebrał o Tobie do tej pory. Na szczęście, sama platforma nie utrudnia tego zadania, dlatego wszystko przebiega dość szybko i łatwo. Jest to na tyle prosty w przeprowadzeniu proces, że warto go przeprowadzić nawet jeśli nie planujesz usuwać swojego konta - po prostu dowiesz się, co Facebook wie o Tobie.

Jak pobrać dane z Facebooka?

W tym celu trzeba użyć strony internetowej w przeglądarce. Wersja mobilna Facebooka niestety nie oferuje tej opcji. Oto, co musisz zrobić:

Kliknij mały trójkąt w prawym górnym rogu strony (obok Twojego zdjęcia profilowego i imienia) i wybierz Ustawienia .

. Powinieneś zostać przeniesiony do ogólnego widoku ustawień. Po lewej stronie należy wybrać Twoje informacje na Facebooku .

. Na środku strony pojawi się, między innymi, sekcja Pobieranie Twoich informacji. Wejdź w odnośnik Wyświetl przypisany do tej sekcji.

Zostaniesz przeniesiony na stronę, gdzie możesz pobrać wszystkie dotyczące Ciebie dane, jakie Facebook zebrał do tej pory. W zakładce Poproś o kopię możesz wybrać zakres dat (pobrane zostaną informacje z wybranego przedziału czasowego), format pliku, w jakim dane zostaną pobrane oraz jakość pobranych multimediów. Jeśli kiedykolwiek wykonałeś już ten proces - i z jakiegoś innego powodu czytasz ten poradnik - możesz przejrzeć swoje poprzednie kopie w zakładce Dostępne kopie.

Zobacz również:

Poniżej znajduje się lista wyboru dotycząca Twojej aktywności na Facebooku, informacji osobistych, znajomych i obserwujących, zarejestrowanych informacji, informacji dotyczących bezpieczeństwa i logowania, aplikacji i witryn poza Facebookiem, preferencji, a ostatecznie - informacji o reklamach. Możesz stąd wybrać konkretne typy danych, które chcesz zapisać i pobrać. Osobiście radzę zostawić domyślne ustawienie - wszystkie opcje zaznaczone - ponieważ lepiej mieć a nie potrzebować, niż potrzebować a nie mieć. Jeśli jesteś gotów, kliknij Utwórz plik na górze listy.

Jeśli wykonałeś wszystko poprawnie, zostanie wyświetlony komunikat o rozpoczęciu procesu tworzenia kopii Twoich informacji. W zależności od ich ilości, będzie to trwać odpowiednio dłużej - niestety trudno jest określi ile, dla każdego ten czas będzie inny. Natomiast jeśli proces się powiedzie, Facebook powiadomi Cię o dostępności kopii, po czym będziesz mógł ją pobrać na wybrane urządzenie.

Usunięcie konta na Facebooku jest równie proste, co pobranie naszych danych. Jeśli chcesz usunąć swoje konto, koniecznie odwiedź ten poradnik.

eśli interesuje Cię również zamknięcie swojego konta Google lub Facebook, kliknij w odpowiednią nazwę platformy, a zostaniesz przeniesiony do odpowiadającego jej poradnika.