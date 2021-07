Jak utworzyć kopię zapasową konta Google? [PORADNIK]

Jeśli chcesz zamknąć swoje konto Google lub po prostu zebrać wszystkie dotychczas zebrane na nim informacje, dobry pomysłem jest stworzenie kopii zapasowej. Oto co musisz zrobić, aby tego dokonać.

Niezależnie od tego, czy chcesz zamknąć swoje konto Google z powodu obaw o prywatność, czy próbujesz zmniejszyć liczbę posiadanych kont internetowych, proces ten wymaga trochę wysiłku i czasu, ale można go wykonać bez większego zamieszania. Kluczem jest poświęcenie czasu na pobranie kopii wszystkich swoich danych i dwukrotne sprawdzenie, czy żadne z Twoich kont internetowych nie korzysta z adresu Gmail, który zamierzasz zamknąć. Szkoda by było, gdybyś stracił dostęp do swojego konta bankowego, bo zapomniałeś wcześniej zmienić adres e-mail.

Poniżej poprowadzę Cię przez tworzenie kopii zapasowej danych konta Google, a następnie wskażę Ci właściwy kierunek, aby je zamknąć.

Jak utworzyć kopię zapasową konta Google?

Usługa Google Takeout ułatwia pobranie wszystkich danych powiązanych z Twoim kontem Google za pomocą kilku kliknięć. Zacznij od przejścia do witryny Google Takeout i zalogowania się na konto, które chcesz zamknąć.

Przejdź przez listę różnych usług i aplikacji, które są powiązane z kontem Google i usuń zaznaczenie pola obok wszystkiego, z czego nie chcesz mieć kopii zapasowej. Sugeruję pozostawienie ich wszystkich zaznaczonych. Lepiej jest mieć dane i ich nie potrzebować, niż potrzebować danych i ich ostatecznie nie mieć. Poświęć trochę czasu na przejrzenie opcji dla sekcji takich jak Zdjęcia Google i upewnij się, że wszystkie Twoje albumy ze zdjęciami zostaną uwzględnione.

Kliknij przycisk Następny krok na dole listy. W następnej sekcji zostaniesz zapytany, w jaki sposób chcesz otrzymać swoje dane. Możesz poprosić Google o automatyczne umieszczenie plików w innej usłudze pamięci masowej w chmurze (oprócz Google Drive są to obecnie Dropbox, OneDrive i Box) lub o wysłanie wiadomości e-mail z linkiem do pobrania danych, gdy będą gotowe.

Następnie wybierz preferencje eksportu. Ponieważ zamykasz swoje konto, pozostań przy domyślnym wyborze lub Eksportuj raz. Wybierz typ i rozmiar plików, które chcesz otrzymać. Na koniec kliknij przycisk Utwórz eksport, a następnie poczekaj. Według Google może to potrwać kilka godzin, a nawet dni, zanim wszystkie informacje zostaną zebrane i będą gotowe do pobrania. Gdy Google skończy przygotowywać pliki, otrzymasz wiadomość e-mail.