Jak utworzyć kopię zapasową swojego konta Twitter? [PORADNIK]

Twitter oferuje usługę pobrania archiwum, które zawiera mnóstwo informacji osobistych o użytkowniku, w tym każdy opublikowany tweet. Pokazujemy, jak z tego skorzystać.

Spis treści

Jeśli zastanawiasz się nad wyczyszczeniem lub całkowitym usunięciem swojego konta na Twitterze, poświęć chwilę na pobranie kompletnego archiwum zawierającego wszystkie dotychczasowe opublikowane przez Ciebie tweety. Daje ono dostęp nie tylko do przeglądania ostatnich wpisów, ale także zawiera wszystkie bezpośrednie wiadomości prywatne oraz wysłane w nich zdjęcia, filmy i pliki GIF.

Proces aplikacji o możliwość pobrania kopii danych jest dość prosty i szybki. Z drugiej strony, następnie czeka nas - niekiedy dość długie - czekanie na to, aż Twitter wyśle nam link, z którego będziemy w stanie te dane pobrać. Przedstawiamy wszystko na temat zażądania, pobrania i przeglądania swojego archiwum.

Zobacz również:

Jak złożyć wniosek?

Proces można rozpocząć na telefonie, ale ostatecznie Twitter i tak przekieruje nas na swoją stronę główną w przeglądarce, aby zakończyć wniosek. Najlepszym wyjściem jest zacząć wszystko już bezpośrednio w przeglądarce na komputerze. Należy przejść do ustawień konta Twitter lub kliknąć w ten link, aby przejść do nich bezpośrednio stąd.

W sekcji Ustawienia należy wybrać Twoje konto > Pobierz archiwum swoich danych. Następnie wystarczy kliknąć w przycisk Poproś o archiwum. Ważne, aby nasze konto było uzupełnione i zaktualizowane, tzn. miało przypisany i potwierdzony adres email oraz numer telefonu. Jeśli tak nie jest, Twitter automatycznie sam przekieruje nas na odpowiednią podstronę, gdzie można zaktualizować swoje dane. Po zweryfikowaniu konta, wniosek zostanie przetworzony, a na dole strony zostanie wyświetlony komunikat informujący, że Twitter poinformuje nas, kiedy wszystko będzie gotowe. Proces może potrwać nawet ponad 24 godziny.

Jeśli wszystko wygląda tak samo, jak na zrzutach ekranu powyżej - super, wniosek został poprawnie złożony. Teraz pozostaje jedynie czekać, aż archiwum będzie gotowe, a Twitter wyśle link do jego pobrania.

Jak pobrać archiwum?

W momencie, w którym archiwum będzie gotowe do pobrania, Twitter wyśle dotyczący tego komunikat za pomocą powiadomienia push (jeśli takowe jest włączone na naszym urządzeniu) oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail. Należy postępować zgodnie z linkiem, który Twitter umieścił w wiadomości do nas. Prowadzi on z powrotem do sekcji Ustawienia na stronie internetowej Twittera. Od teraz w tym miejscu dostępne jest nasze archiwum i stąd można je też pobrać.

Jak przeglądać archiwum?

Wewnątrz pobranego folderu znajduje się plik zatytułowany Twoje archiwum. Jest to plik HTML, a więc powinien zostać otwarty za pomocą domyślnej przeglądarki. Nie ładuje on jednak osobnej strony internetowej - zamiast tego dostarcza usprawniony sposób na przeglądanie naszego konta na Twitterze. Wszystko na stronie powinno być interaktywne.

Dla przykładu, jeśli wejdziemy do sekcji Tweets, strona przeniesie nas do panelu przeglądania wszystkich tweetów od początku istnienia konta. Jest on bardzo podobny do tego właściwego, który znajduje się na właściwej stronie Twittera. Na stronie znajdziemy również narzędzie do wyszukiwania, które znacznie ułatwi znalezienie konkretnego wpisu.

Alternatywnie, można otworzyć folder Dane. Znajdują się tam kolejne foldery multimedialne, które zawierają zdjęcia, filmy i GIF-y, które zostały wysłane lub otrzymane na Twitterze, a także Momenty, bezpośrednie wiadomości lub Fleets.

Nie tylko Twitter oferuje możliwość pobrania swoich danych użytkownika - Google i Facebook także prowadzi taką usługę. Kliknięcie w wybraną nazwę portalu przenosi do odpowiedniego poradnika na ten temat. Kolejną kwestią jest również bezpieczeństwo internetowe, które nieustannie idzie w parze z naszymi danymi, które umieszczamy w sieci. Jeśli szukasz sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa prywatności na swoim koncie na Twitterze - koniecznie sprawdź ten poradnik.