Jak uzyskać Microsoft Word za darmo?

Czy wiedziałeś, że Worda da się pobrać za darmo? Pokażemy, jak uzyskać Word i inne aplikacje Microsoft Office za darmo na Twoim komputerze, laptopie, telefonie lub tablecie. Przedstawiamy także wszystkie płatne możliwości uzyskania pakietu biurowego od Microsoft.

Spis treści

Powszechnym błędem jest przekonanie, że system Windows jest dostarczany w komplecie z pakietem Microsoft Office dla każdego użytkownika. To dwa zupełnie inne produkty, a na każdy z nich potrzebujesz posiadać oddzielną licencje. Istnieją jednak sposoby uzyskania pakietu Office w systemach operacyjnych Windows 10 i Windows 11 za darmo. Możesz je mieć również na swoim smartfonie z systemem Android lub iOS.

Microsoft Word Online Źródło: microsoft.com

Jeśli masz nowy komputer, laptop lub tablet i chcesz zainstalować pakiet Microsoft Office,istnieją sposoby na uzyskanie go za darmo (choć są pewnie ograniczenia), a my pokażemy Ci, jak to zrobić. Ponadto, istnieje wiele darmowych alternatywnych pakietów biurowych, które są kompatybilne z plikami utworzonymi w Microsoft Office.

Aktualnie Microsoft promuje subskrypcje Microsoft 365 znane wcześniej jako Microsoft Office 365. Za miesięczną bądź roczną opłatę otrzymujemy tymczasowy dostęp do aplikacji pakietu Office w tym Worda, PowerPointa, Excela oraz dysku sieciowego OneDrive. Każda z aplikacji jest na bieżąco aktualizowana, a użytkownik nie musi się martwić o instalowanie łatek i zgodność z danymi typami plików. Dodatkowo 24 września 2018 r. Microsoft ogłosił nową wersję pakietu Office, która zawiera nowe programy Word, Excel, PowerPoint i inne. Office 2019 jest już dostępny w sprzedaży za 639,99 zł (dla użytkowników domowych), jako alternatywa dla Office 365. Jest to oprogramowanie dla użytkowników, którzy nie chcą wiązać się modelem subskrypcyjnym.

Pobierz bezpłatne aplikacja na iOS, Androida lub Windowsa

Obecna strategia rozwoju pakietu biurowego Office i przejścia do chmury umożliwia bezpłatne pobranie aplikacji mobilnych Word, Excel oraz PowerPoint na szeroką gamę urządzeń z systemami Android, iOS oraz Windows.

Możesz to zrobić korzystając z poniższych łączy.

Aplikacje dla iOS:

Aplikacje dla Androida:

Aplikacje dla Windowsa:

Chociaż aplikacje te są bezpłatne dla każdego urządzenia, nie pozwalają na pełny dostęp do wszystkich funkcji pakietu biurowego. Są ona dostępne dla abonentów usługi Office 365.

Zawsze będziesz mógł otwierać i przeglądać dokumenty za darmo, ale możesz je również tworzyć i edytować za darmo, jeżeli twoje urządzenie posiada ekran o przekątnej 10,1 cala lub mniejszej. Oznacza to, że możesz edytować dokumenty Word ze smartfona lub małego tabletu, ale jeśli chciałbyś to zrobić na większym tablecie, laptopie lub komputerze stacjonarnym będziesz mógł tylko przeglądać pliki.

W przypadku systemu iOS podział jest trochę prostszy. Tworzyć i edytować pliki mogą posiadacze dowolnego iPhone'a, iPad'a, iPad'a mini oraz Air. Użytkownicy iPad'a Pro (niezależnie od wielkości urządzenia) mogą tylko przeglądać pliki.

Warto zauważyć, że nawet na urządzeniu z mniejszym ekranem, otrzymujesz tylko podstawowe funkcjonalności. Większa ilość opcji jest udostępniana w ramach płatnych subskrypcji lub licencji.

Wypróbuj Office 365 za darmo

Możliwość przeglądania samych dokumentów nie jest oczywiście zbyt użyteczna, więc każdy, kto korzysta z komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu z ekranem większym niż 10,1 cala, będzie chciał czegoś więcej.

Najprostszą opcją jest po prostu zapisanie się do usługi subskrypcji w chmurze Office 365, która kosztuje od 29,99 złotych miesięcznie za konto osobiste. Przy płatności rocznej cena wynosi 299,99 zł (24,99 miesięcznie). Subskrypcja oferuje te same aplikacje, które zostały wymienione powyżej, ale odblokowuje ich pełną funkcjonalność na dowolnym urządzeniu, jednocześnie zapisując Twoją pracę w chmurze, dzięki czemu możesz mieć do niej dostęp gdziekolwiek jesteś. Otrzymujesz również dostęp do takich programów jak Exchange Online i SharePoint Online.

Dobrą wiadomością jest fakt, że istnieje miesięczny bezpłatny okres próbny Office 365, więc możesz wypróbować go za darmo, nie płacąc ani grosza.

Próbny Microsoft Teams za darmo

Jeśli często współpracujesz z innymi osobami, możesz również za darmo zapisać się do Microsoft Teams, który obejmuje aplikacje Word, Excel, PowerPoint i OneNote Online. Zespoły umożliwiają prowadzenie rozmów na czacie, udostępnianie plików i rozpoczynanie połączeń wideo z poziomu platformy. Istnieją plany premium, które kosztują od 3.80 funta netto/miesięcznie za jednego użytkownika.

Bezpłatna usługa Office 365 dla edukacji

Nauczyciele i studenci mogą otrzymać bezpłatną usługę Office 365 Education, która obejmuje Office Online (aplikacje Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote) i Microsoft Teams, a także nieograniczoną pamięć masową w chmurze osobistej.

Musisz być pełnoetatowym lub niepełnowymiarowym wykładowcą, pracownikiem lub studentem z ważnym szkolnym e-mailem, aby kwalifikować się do udziału w programie. Sprawdź, czy kwalifikujesz się tutaj.

Dodatkowo pakiet Microsoft Office został udostępniony w wybranych szkołach i na wybranych uczelniach razem z kontami Microsoft Teams tworzonymi na potrzeby zdalnej edukacji w trakcie trwania pandemii COVID-19.

Darmowe alternatywy dla Microsoft Office

Jeśli potrzebujesz więcej funkcji niż aplikacje Office oferują Ci za darmo, ale nie chcesz jednocześnie płacić za Office 365, istnieją różne alternatywy dla pakietu Microsoft Office, które są całkowicie darmowe.

Naszą rekomendacją jest LibreOffice, który jest pełnym pakietem biurowym, który jest stale aktualizowany i umożliwia otwieranie i zapisywanie dokumentów w formatach Microsoft. LibreOffice można pobrać tutaj.

Jeśli nie lubisz Libre Office, możesz również sprawdzić darmowe alternatywy, takie jak WPS Office, Free Office i Google Docs, które są teraz po prostu częścią Google Drive.