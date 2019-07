Jak używać Sidecar - iPad jako dodatkowy wyświetlacz dla komputera Mac

Chcesz dodatkowego monitora dla komputera Mac? Jeżeli masz iPad'a możesz go do tego wykorzystać.

Spis treści

Jeżeli posiadasz komputer Mac kompatybilny z macOS Catalina oraz iPad'a z zainstalowanym iPadOS 13 możesz bez problemu używać Twojego tabletu jako drugiego monitora przy wykorzystaniu nowej funkcji Sidecar. Bezprzewodowa konfiguracja tego rozwiązania przy użyciu funkcji AirPlay jest banalnie prosta.

Źródło: macworld

Najpierw kilka uwag. W przeciwieństwie do niektórych aplikacji firm trzecich takich, jak np. Air Display 3, możesz używać wyświetlacza dotykowego tylko do prostych czynności takich, jak przewijanie tekstu.

Apple Pencil działa jednak podobnie do myszki i pozwala na wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian w zaawansowanych programach graficznych takich, jak np. Adobe Photoshop, podczas, gdy nadal czekamy na uzyskanie dostępu do pełnej wersji tego programu na tabletach iPad. Oprócz samej obsługi przy użyciu Apple Pencil, którego możesz nie posiadać część rzeczy wyświetlających się na ekranie możesz obsługiwać za pomocą dotyku. Należą do nich np. wszelkiego rodzaju skróty. Apple modyfikuje możliwości interakcji w zależności od aplikacji, z której aktualnie korzystasz. Przykładowo w Safari zobaczysz opcje pozwalające przełączać się pomiędzy poszczególnymi kartami.

Jak skonfigurować Sidecar przy użyciu AirPlay?

Upewnij się, że na komputerze Mac posiadasz zainstalowany system macOS Catalina, a na tablecie iPad system iPad OS. Nie musisz odblokowywać iPad'a, aby wykorzystać go jako dodatkowy wyświetlacz dla komputera Mac.

Wybierz ikonę AirPlay na pasku menu komputera Mac. Wygląda on jak prostokąt z trójkątem umieszczonym nieco niżej. Znajdź iPad'a, którego chcesz użyć jako drugiego monitora i wybierz go. Pamiętaj, że urządzenia muszą znajdować się w niedalekiej od siebie odległości. W naszym przypadku wybieramy "Leif's iPad".

Źródło: macworld

Twój iPad powinien niemalże natychmiastowo połączyć się z Twoim komputerem Mac i zacząć pracować jako dodatkowy monitor. Na tablecie pojawi się pusty pulpit gotowy do zagospodarowania, a ikona AirPlay na głównym pasku menu komputera Mac zmieni się w jasnoniebieski prostokąt.

Aplikacje można również wysłać do iPad'a podłączonego za pomocą Sidecar z komputerem Mac za pomocą zielonego przycisku na wybranym oknie aplikacji. Po jego przytrzymaniu pojawi się menu, a ty zobaczysz opcję przeniesienia okna na Twojego iPad'a połączonego za pomocą Sidecar.

Źródło: macworld

Aby przestać używać iPad'a jako drugiego monitora dla komputera Mac wystarczy ponownie nacisnąć prostokąt z tym razem niebieskim trójkątem umieszczonym poniżej. Wyświetli się menu i pojawi się opcja rozłączenia. Po jej kliknięciu iPad przestanie być dodatkowym wyświetlaczem dla Twojego komputera Mac.

Możesz również wykorzystać funkcję Sidecar, aby odzwierciedlić ekran komputera Mac (wyświetlać to samo) zamiast używać go jako dodatkowego monitora. Wystarczy, że naciśniesz ikonę AirPlay i wybierzesz funkcję duplikacji ekranu.

Jak dostosować interfejs Sidecar do własnych potrzeb?

Domyślnie iPad z interfejsem Sidecar na dwu paskowym interfejsie wyświetlanym po bokach wyświetla obszary interakcji. Jeżeli zauważysz, że paski te Cię rozpraszają możesz je bez problemu wyłączyć. Wystarczy, że otworzysz Preferencje systemowe i przejdziesz do zakładki Sidecar. Znajdziesz w niej odpowiednie opcje dostosowania oraz dezaktywacji pasków bocznych.

Zanim przystąpisz do dezaktywacji paska bocznego sprawdź, co możesz osiągnąć przy pomocy jego personalizacji:

Wyrównanie dock'a.

Polecenia (przytrzymaj, aby ustawić klawisz modyfikatora taki, jak np. Command-K, aby otworzyć nowe okno)

Option

Control

Shift

Undo

Pokaż klawiaturę

Odłącz Sidecar

Źródło: macworld

Podobnie, jak w komputerach z paskiem dotykowym Touch Bar opcje wyświetlane na pasku interakcji Sidecar zmieniają się w zależności od aplikacji, z której korzystasz.

Jak rozmieścić wyświetlacz iPad'a w stosunku do komputer Mac

Najprostszym sposobem na rozmieszczenie wyświetlaczy jest kliknięcie niebieskiego prostokąta na pasku menu komputera Mac po podłączeniu iPad'a, a następnie kliknięcie opcji Otwórz preferencje wyświetlania w pojawiającym się menu. Dalej przejdź do opcji Rozmieszczenie. Zobaczysz tam wszystkie ekrany podłączone do komputera Mac. Ustaw niebieski ekran, który jest wizualną reprezentacją położenia Twojego iPad'a w stosunku do komputera Mac tak, jak potrzebujesz. Pamiętaj, że wyświetlacz komputera Mac domyślnie posiada biały pasek na górze, co oznacza, że jest to główny ekran komputera.

Po przesunięciu wyświetlaczy tak, aby ustawienie było zgodne z Twoimi oczekiwaniami wystarczy, że zamkniesz Preferencje systemowe i zabierzesz się do pracy.

Uwaga - Apple pozwala na użycie iPad'a również jako trzeciego wyświetlacza podłączonego do komputera Mac. Jeżeli korzystasz na co dzień np. z iMac'a lub MacBook'a z podłączonym zewnętrznym monitorem nadal możesz wykorzystać iPad'a jako trzeci wyświetlacz. Możesz również ładować iPad'a podczas korzystania z funkcji Sidecar. Wystarczy, że podłączysz go do komputera. W tym przypadku potrzebujesz jednak odpowiedniego kabla.

Źródło: macworld

Które urządzenia Apple wspierają Sidecar?

Obecnie nie mamy żadnych konkretnych informacji na temat tego, które komputery Mac mogą obsługiwać Sidecar, ale programista Steve Troughton-Smith znalazł informacje w kodzie, która wskazuje, że funkcja ta jest ograniczona do komputerów Mac wyprodukowanych po 2016 roku (jedynym wyjątkiem jest 27 calowy iMac 5K z 2015 roku).

W kwestii iPad'a można założyć, że funkcja obsługiwana jest przez każde urządzenie, które kompatybilne jest z najnowszym iPadOS 13. Funkcje przetestowaliśmy z czterema różnymi modelami iPad'a z zainstalowanem systemem w wersji Public Beta i nie stwierdziliśmy żadnych problemów z działaniem.

Oto urządzenia, które kompatybilne są z iPadOS 13: