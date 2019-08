Jak używać VPN? Jak korzystać z VPN?

Sieci VPN są coraz powszechniej używane, dlatego prezentujemy krótki, praktyczny poradnik na temat ich stosowania.

Gwałtowne zainteresowanie sieciami VPN to odzew na coraz większe naruszenia prywatności i anonimowości online, a także chętnie praktykowany sposób na omijanie cenzury i blokad geograficznych niektórych serwisów, jak choćby Netflix. VPN to skrót od angielskich słów virtual private network, czyli "wirtualna sieć prywatna". Dlaczego warto rozważyć jej stosowanie?

Jednym z głównych powodów jest to, że eliminuje ona szpiegowanie w sieci - a jeśli podróżujesz z laptopem, tabletem lub - co bardziej pewne - smartfonem - możesz łączyć się bezpiecznie z publicznymi hotspotami. Połączenie jest niemal takie samo, jak z domowego komputera "Niemal" - ponieważ pod wieloma względami jest od niego lepsze. Sieć VPN może być użyta do odblokowania stron i serwisów, jakie zablokowane są w rejonie, w którym przebywasz. W Polsce chętnie wykorzystuje się je, aby zyskać dostęp do amerykańskiego Netflixa, jednak działa to i w druga stronę - będąc poza Polską możesz korzystać z krajowych usług i stron, które są zablokowane w kraju, w którym przebywasz. Większość dostawców VPN to serwisy działające na zasadach subskrypcji - więcej o tym mówi nasz "Ranking: najlepsze VPN w 2019 roku".

Jak używać sieci VPN?

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia korzystania z dobrodziejstw sieci VPN jest przystąpienie do którejś z nich, czyli wybranie abonamentu. Jeśli np. zdecydujesz się na PureVPN, wówczas przejdź na tę stronę, zjedź niżej i wybierz swój plan, a potem kliknij na Get PureVPN Now i kieruj się wyświetlanymi instrukcjami.

Po pobraniu klienta uruchom go i wybierz tryb używania sieci:

Stream - służy do odbierania multimediów z serwisów jak Netflix

Internet Freedom - pozwala na omijanie cenzury i blokad geolokalizacyjnych

Security/Privacy - zwiększa poziom prywatności i bezpieczeństwa

File-Sharing - tryb do dzielenia się plikami

Kolejny krok to wybór lokalizacji serwera - możesz wybrać konkretny lub zdać się na aplikacje. Zarówno w PureVPN, jak i innych sieciach VPN masz możliwość wprowadzenia własnych ustawień. W przypadku opisywanej tu sieci, opcje ustawień kryją się pod kółeczkiem zębatym. W innych oznaczone są w podobnych miejscach lub w odpowiednich zakładkach. Warto tam zajrzeć, ponieważ nie zawsze najlepsze funkcje są włączone - zwróć uwagę zwłaszcza na funkcję kill switch. Jeśli połączenie VPN zostanie przerwane, kill switch natychmiast przerwie połączenie z siecią, dzięki czemu nikt nie będzie w stanie sprawdzić, na jakich stronach się znajdujesz.

A jak sprawdzić, czy Twoja sieć VPN naprawdę działa? Możesz skorzystać ze strony BrowserSPY's Geolocation, aby sprawdzić, w jakiej lokalizacji wyświetla się IP Twojego urządzenia. Oczywiście powinna ona być taka sama, jak lokalizacja wybranego serwera. Jeśli tak jest - świetnie, sieć działa.

I to właściwie wszystko - możesz teraz korzystać z internetu bez najmniejszych ograniczeń. Więcej informacji znajdziesz w naszych poradnikach: