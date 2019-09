Jak używać VPN na PlayStation 4?

Choć instalacja VPN na konsoli PlayStation 4 nie jest taka prosta, jak w przypadku PC czy smartfona, warto pomyśleć o tym rozwiązaniu. A jak to zrobić?

Spis treści

Chociaż nie ma żadnej oficjalnej aplikacji VPN w PlayStation Store, istnieje kilka sposobów, aby wykorzystać VPN do dostępu do zablokowanej na podstawie lokalizacji treści, zmniejszać opóźnienia w trakcie rozgrywki, a także mieć dostęp do premier od razu w momencie premiery.

Dlaczego używać VPN na PS4?

Zanim wyjaśnimy różne sposoby używania sieci VPN na PS4, warto znać powody, dla których jest to pomysłowe rozwiązanie. Po pierwsze - możesz zauważyć zmniejszenie lagów. Wielu z dostawców VPN ma w swoich aplikacjach serwery dedykowane grom online oraz wymianie plików p2p. Używają one do przesyłania danych "hot pointów" pomiędzy centrami danych, co znacznie wpływa na ogólną szybkość zabawy. Ponadto prywatna sieć wirtualna daje Ci dostęp do gier przed premierą w kraju. Przykładowo - gdy następuje premiera jakiegoś tytułu, dzięki różnicom w strefach czasowych pierwsi mają do niego dostęp użytkownicy w Australii. Dzięki VPN możesz oszukać konsolę i udawać, że przebywasz w tamtym rejonie - dzięki temu grasz szybciej! Jeśli jest to wyczekiwana przez Ciebie pozycja, z pewnością nie możesz się jej doczekać, więc masz do niej dostęp natychmiast w momencie premiery. Jeśli używasz VPN w celu oszukania systemów sprawdzających twoją lokalizację, możesz dzięki temu mieć dostęp do treści, które są blokowane w kraju, w którym przebywasz.

Ustawienie VPN na PS4 przy pomocy rutera

Najprostszym sposobem na korzystanie z sieci VPN na konsoli jest ustawienie jej na ruterze Wi-fi. Są na to dwa sposoby - zakup rutera z wbudowanym dostępem do Wi-fi lub ręczne wprowadzenie ustawień. W pierwszym przypadku będzie to prostsze, choć może nieco kosztować - nie znajdziesz ich w sklepach stacjonarnych, ale na stronach dostawców sieci VPN, jak np. ExpressVPN.

W drugim przypadku musisz najpierw wykupić subskrypcję. Na jaką siec postawić? Zobacz nasz ranking ""Najlepsze sieci VPN do streamingu". Aktualnie polecamy PureVPN ze względu na jakość oraz aż 74% zniżki, jaką otrzymuje się przy subskrypcji na 24 miesiące. Jak wprowadzić ustawienia? Operacja ta może różnić się w zależności od dostawcy, jednak ogólne zasady są mniej więcej takie same - prezentujemy je dalej.

Ustawienie sieci VPN na PS4 poprzez Mac

Jeśli nie chcesz, aby ruch całej sieci domowej przechodził przez VPN, a masz komputera Mac, możesz wykorzystać kabel ethernetowy do ich połączenia. Zanim zaczniesz, upewnij się, że jest on wystarczająco długi, aby wykonać tę operację bez problemu. Następnie:

Zainstaluj na Macu klienta VPN

Połącz Mac i PlayStation 4 kablem ethernetowym

kablem ethernetowym Wejdź w ustawienia systemu i wybierz Udostępnianie, a następnie Udostępnianie Internetu

W rozwijanym menu wyboru udostępniania wybierz Wi-fi

Upewnij się, że Ethernet jest zaznaczony na liście urządzeń odbierających połączenie

Sprawdź, czy dzielenie łącza jest zaznaczone - zaznacz okienko po lewej. Gdy Mac i PS4 będą połączone, zasygnalizuje to zielona ikonka

Otwórz na Mac-u połączenie z VPN i połącz się z wybranym serwerem

Otwórz ustawienia sieciowe Na PlayStation 4 m, następnie wybierz ustawienie połączenia - wskaż na kabel LAN i łatwą metodę połączenia

m, następnie wybierz ustawienie połączenia - wskaż na kabel LAN i łatwą metodę połączenia Wybierz nieużywanie serwera proxy

Jeśli chcesz, możesz przetestować połączenie internetowe

Jeśli wszystko poszło dobrze, PS4 będzie połączony z internetem poprzez VPN

Ustawienie sieci VPN na PS4 poprzez PC

Możesz połączyć PlayStation 4 z siecią VPN poprzez PC. Przypomina to operację dotyczącą Mac.

Zainstaluj klienta VPN na swoim komputerze

Połącz kablem Ethernetowym konsolę PS4 i komputer (laptopa)

Otwórz Panel Sterowania i przejdź do sekcji Sieć i Internet, następnie Centrum Sieci i Udostępniania, a tam wybierz Zmień ustawienia karty sieciowej

Kliknij prawym przyciskiem myszki na sieci VPN i wybierz Właściwości

W zakładce zaznacz opcję "Pozwalaj innym użytkownikom korzystać z tego połączenia"

Wybierz połączenie, które chcesz współdzielić z PS4

Na konsoli wejdź w ustawienia sieciowe, następnie tworzenie połączenia, wskaż na kabel LAN i łatwą metodę połączenia

Wybierz nieużywanie serwera proxy

Przetestuj połączenia na swojej konsoli Xbox One - jeśli wszystko gra, możesz korzystać z niej w sieci VPN

I to wszystko. Od teraz możesz się cieszyć szybkim, bezpiecznym połączeniem swojej konsoli z siecią.