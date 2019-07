Jak używać VPN na Xbox One?

Możliwość używania przez konsolę Xbox One sieci VPN nie jest tak znana, jak w przypadku komputerów PC oraz smartfonów, ale można to zrobić. A w jakim celu? Wyjaśniamy i pokazujemy, jak przeprowadzić ten proces.

Spis treści

Sieci VPN są szybkie i dają całkowitą prywatność komputerom, smartfonom, tabletom czy laptopom. Pozwalają na dostęp do zablokowanej na bazie geolokalizacji treści, a także ominięcie innych zapór, jakie można napotkać w internecie. Choć na konsole Xbox One i PS4 nie ma dedykowanych aplikacji VPN, można je podpiąć do tego typu sieci. Nie jest to co prawda tak proste, ale wyjaśnimy cały proces.

Po co używać VPN na Xbox One?

Zacznijmy od odpowiedzi na to fundamentalne pytanie. Jakie korzyści może dać podpięcie konsoli do sieci VPN? Przede wszystkim, w zależności od jakości połączenia oferowanego przez dostawcę i lokalizacji serwera, możesz zredukować opóźnienia (lagi) w rozgrywkach online. Wielu dostawców oferuje dedykowane serwery do wymiany danych P2P i gamingu, które przesyłają ruch pomiędzy najszybszymi serwerami, co wpływa na jakość zabawy. Druga zaleta to możliwość dostępu do tytułów, które nie są przeznaczone dla kraju, w którym przebywasz. Przykładowo - gdy następuje premiera jakiegoś tytułu, dzięki różnicom w strefach czasowych pierwsi mają do niego dostęp użytkownicy w Australii. Dzięki VPN możesz oszukać konsolę i udawać, że przebywasz w tamtym rejonie - dzięki temu grasz szybciej! Jeśli jest to wyczekiwana przez Ciebie pozycja, z pewnością nie możesz się jej doczekać, więc masz do niej dostęp natychmiast w momencie premiery.

No i trzecia zaleta to oczywiście dostęp do zablokowanych w twoim regionie treści z serwisów typu Netflix.

Ustawianie VPN na konsoli poprzez router Wi-fi

Najłatwiejszym rozwiązaiem, dzięki któremu konsola Xbox One będzie korzystać z VPN, jest ustawienie sieci bezpośrednio na ruterze. Są dwie metody, aby to zrobić. Pierwsza - kupić router z wbudowaną obsługą sieci VPN. Są również modele routerów oferowane przez dostawców VPN - są one od razu skonfigurowane pod ich używanie. Nie znajdziesz je w sklepach stacjonarnych, a na stronach dostawców. Takie routery sprzedaje online m.in. ExpressVPN. Mogą być droższe od porównywalnych modeli, ale oszczędzają Ci mnóstwo pracy, ponadto możesz podpiąć do nich nie tylko konsolę, ale również i inne urządzenia.

Jeśli nie chcesz się wykosztowywać, pomyśl o subskrypcji VPN i manualnym wprowadzeniu ustawień do routera. W zależności od modelu urządzenia oraz dostawcy sieci VPN, proces ten może mieć różną trudność, dlatego nie jest możliwe stworzenie poradnika "krok po kroku". Ale nie musimy - każda z sieci ma na swojej oficjalnej stronie przewodnik, który pokazuje kolejne czynności niezbędne do ustawienia jej na routerze.

Ustawianie VPN na konsoli poprzez PC

Jeśli ustawienie VPN na routerze nie wchodzi w grę, możesz użyć swojego PC, aby połączyć Xbox One z VPN. Oprócz desktopa i laptopa potrzebny będzie kabel Ethernetowy oraz - oczywiście - konto w którejś z sieci VPN. Jeśli nie wiesz, którą wybrać, sprawdź nasz ranking "Najlepsze sieci VPN do streamingu". Aktualnie polecamy PureVPN ze względu na jakość oraz aż 74% zniżki, jaką otrzymuje się przy subskrypcji na 24 miesiące. Ale obojętnie od wyboru, operacja powinna wyglądać następująco:

Zainstaluj klienta VPN na swoim komputerze

Połącz kablem Ethernetowym Xbox One i komputer (laptopa)

i komputer (laptopa) Zaloguj się do domowej sieci Wi-fi (tak, Wi-fi)

Otwórz Panel Sterowania i przejdź do sekcji Sieć i Internet, następnie Centrum Sieci i Udostępniania, a tam wybierz Zmień ustawienia karty sieciowej

Kliknij prawym przyciskiem myszki na sieci VPN i wybierz Właściwości

W zakładce zaznacza opcją "Pozwalaj innym użytkownikom korzystać z tego połączenia"

Przetestuj połączenia na swojej konsoli Xbox One - jeśli wszystko gra, możesz korzystać z niej w sieci VPN

Ustawianie VPN na konsoli poprzez Mac

Jeśli masz komputer Mac, żaden problem - macOS oferuje podobne narzędzia, jak Windows. Oczywiście tu również potrzeba kabla Ethernetowego oraz subskrypcji VPN.