Jak używać kaomoji na komputerze z systemem Windows 10/Windows 11 [PORADNIK]

Pokazujemy jak wpisywać kaomoji na komputerach z systemem Windows 10/Windows 11. To naprawdę proste.

Jak wpisywać kaomoji na komputerze PC? Czym w ogóle są kaomoji? Przedstawiamy odpowiedzi na oba pytania. Klawiatura emoji znana z systemu Windows została rozszerzona o symbole i kaomoji, a dodawanie ich do postów na Facebook'u, tweetów oraz wiadomości na Messengerze jest niezwykle proste.

Kaomoji w Windows 11

Czym są kaomoji? Kaomoji są to emotikony mangowe wywodzące się z japońskich mang. Oznaczają one różne reakcje człowieka i często są używane do wyrażania emocji. Kaomoji są poprzednikami znanych i popularnych emotikon. Z pewnością znasz taki znak :) lub taki ;). Kaomoji składają się ze znanych symboli interpunkcyjnych połączonych w wyrażenie. Emotikony, z których korzystasz to obrazowe reprezentacje tych wyrażeń.

Menu emoji w Windows 11

Pierwszą opcją, którą zobaczysz po wywołaniu klawiatury emoji (Windows + ;) są właśnie emoji, co nie powinno dziwić. Możesz albo kliknąć w wybraną emotkę, albo przejść do wyszukiwarki znajdującej się na górze i wyszukać interesujące Cię emoji. Aby uzyskać dostęp do kaomoji musisz otworzyć klawiaturę Emoji (Windows + ;) i wybrać ikonę ;-). Możesz też nacisnąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Emotikony z menu kontekstowego.

Wywołanie menu Emoji z prawego przycisku myszy

Tak właśnie wygląda klawiatura kaomoji. Zauważ, że Windows grupuje kaomoji ze względu na reakcje np. gniew, które znajdziesz na dole w pasku nawigacyjnym.

Menu Kaomoji w Windows 11

Kaomoji działają na wszystkich komputerach z systemem operacyjnym Windows 10 w wersji 1903 lub nowszym oraz Windows 11.