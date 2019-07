Jak używać myszy w systemie iOS 13

Apple niespodziewanie dodało możliwość obsługi myszy na urządzeniach mobilnych pracujących pod kontrolą systemu iOS 13.

Spora ilość użytkowników urządzeń mobilnych Apple już od dłuższego czasu prosiła o dodanie obsługi myszy do systemu iOS 13. Opcja ta była przydatna najbardziej posiadaczom najdroższych i najwydajniejszych modeli iPad'a z serii Pro. Teraz po kilku latach próśb wsparcie dla myszy pojawia się w systemie iPadOS 13, który oficjalnie trafi na Twojego iPad'a już jesienią. Co ciekawe również iOS 13 obsługuje myszki, dzięki czemu możesz wykorzystać ją również z iPhone'm.

Źródło: macworld

Niestety całość nie działa do końca tak, jak użytkownicy by sobie tego życzyli. Wystarczy powiedzieć, że opcja odpowiedzialna za obsługę myszy została schowana głęboko w ustawieniach dostępności iPhone'a i iPad'a. Dodatkowo kiedy podłączysz już swoją myszkę za pomocą Bluetooth lub nawet przewodowo będziesz musiał przyzwyczaić się do brzydkiego, dużego i okrągłego kursora, który nijak pasuje do interfejsu systemu. Element ten wygląda, jakby został zaprojektowany na siłę na kilka dni przed premierą pierwszej wersji beta systemu na WWDC 2019. Mamy nadzieję, że w kolejnych wersjach testowych Apple zmieni kursor myszy. Cieszymy się, że wsparcie dla myszy pojawiło się w systemach iOS 13 oraz iPadOS 13, ale nie działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli (w końcu jest to jedna z funkcji dostępności).

Jak skonfigurować mysz Bluetooth na iPhone i iPad?

Bluetooth to najlepsza opcja, jeżeli chcesz skonfigurować mysz na telefonie iPhone lub tablecie iPad. Jest to stosunkowo szybki, łatwy i prosty proces. Próbowaliśmy przeprowadzić konfiguracje z wieloma myszkami zaczynając od Apple Magic Mouse, Magic Mouse 2 (pamiętaj, że nie podłączysz Magic Mouse 2 za pomocą kabla, ponieważ port w myszy umieszczony jest na dole koło sensora, co uniemożliwia korzystanie z niej przy jednoczesnym podłączeniu przewodu) po inne myszki renomowanych firm np. Logitech M590.

Wszystko, co potrzebujesz do przeprowadzenia procesu to urządzenie z zainstalowanym systemem iOS 13 lub iPadOS w wersji beta oraz mysz z obsługą technologii Bluetooth. Na początku upewnij się, że posiadasz włączoną łączność Bluetooth na telefonie lub tablecie a mysz nie jest sparowana z żadnym innym urządzeniem np. komputerem.

Oto wszystko, co musisz zrobić, aby podłączyć mysz Bluetooth do iPad'a lub iPhone'a:

Otwórz Ustawienia.

Przewiń w dół do opcji Dostępności i wejdź w nie.

Wybierz opcję Dotyk.

Przejdź do sekcji Assistive Touch i upewnij się, że jest ona włączona.

Na dole znajdziesz opcję Urządzenia wskazujące. Wybierz ją.

Wybierz Urządzenia Bluetooth.

Weź do ręki swoją mysz, którą chcesz sparować z telefonem/tabletem i ustaw tryb parowania (szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi). My wybraliśmy Magic Mouse pierwszej generacji. Upewnij się, że mysz nie jest sparowana z poprzednim urządzeniem, a następnie umieść ją w trybie parowania. W przypadku myszy Magic Mouse 1 oznacza to przytrzymanie górnej części przez kilka sekund. W przypadku łączenia z Magic Mouse pojawi się prośba o kod PIN. Wprowadź 0000 w okienku, które wyskoczyło na urządzeniu z systemem iOS/iPadOS.

To wszystko, co musisz zrobić, aby sparować mysz z iPhone'm/iPad'em przy użyciu łączności Bluetooth.

Jak skonfigurować przewodową mysz na iPhone i iPad?

Możliwe jest również przewodowe połączenie z myszką, ale rozwiązanie to jest gorszym wyborem, a jego konfiguracja jest znacznie bardziej kłopotliwa. Po pierwsze na samym początku dostaniesz prawdopodobnie taką informację, jak na poniższym zdjęciu. Próba podłączenia przewodowych myszek do iPad'a Pro najczęściej kończyła się monitem informującym, że akcesorium potrzebuje zbyt dużo energii.

Udało nam się jednak podłączyć kilka przewodowych myszek do iPad'a Pro. Im prostsza i tańsza będzie przewodowa mysz, jaką chcesz podłączyć tym lepiej. Próby łączenia myszy dla graczy z wieloma diodami LED i dodatkowymi funkcjami, które i tak nie będą obsługiwane w iPad OS i iOS skończy się najprawdopodobniej komunikatem o zbyt dużym zużyciu energii.

Kolejną kwestią są przejściówki, do których posiadacze sprzętu Apple są już przyzwyczajeni. Aby podłączyć przewodową mysz do iPad'a lub iPhone'a potrzebujesz przejściówki z Lightning do USB-A, która jest kompatybilna z wszystkimi nowymi urządzeniami mobilnymi Apple produkowanymi od 2012 roku z wyłączeniem iPad'a Pro 2018. Jeżeli jesteś jego posiadaczem potrzebujesz przejściówki z USB Typu C do USB-A.

Po podłączeniu wszystkich elementów (przejściówki i myszki) do iPad'a lub iPhone'a możesz przejść dalej:

Otwórz Ustawienia

Przewiń w dół do opcji Dostępności i wejdź w nie.

Wybierz opcję Dotyk .

. Przejdź do sekcji Assistive Touch i upewnij się, że jest ona włączona.

i upewnij się, że jest ona włączona. Na dole znajdziesz opcję Urządzenia wskazujące . Wybierz ją.

. Wybierz ją. Teraz wystarczy, że podłączysz mysz do urządzenia.

To wszystkie kroki, jakie musisz wykonać, aby podłączyć mysz do Twojego urządzenie mobilnego od Apple.

Wskazówki dotyczące kalibracji myszy

Teraz czas na trochę gorsze informacje. Myszy w systemach iOS 13 i iPadOS 13 działają inaczej, niż w systemach Windows/Linux/Mac/Chrome OS. Możesz przesuwać kursor, ale jest od dużym, szarym kółkiem, którego zadaniem jest naśladowanie odcisków paców. Jedynymi możliwościami personalizacji jest zwiększenie jego rozmiaru i zmiana koloru na różowy lub inny równie ciekawy odcień. Możliwe jest uzyskanie precyzji myszy takiej samej, jak na komputerach PC, ale wymaga to sporej wprawy.

Domyślnie okrągłe Menu funkcji AssistveTouch pozostaje na ekranie, podczas gdy korzystasz z myszy. Dodatkowo menu aktywowane jest również poprzez kliknięcie prawym przycinkiem myszy. Możesz ukryć menu AssistiveTouch w Ustawieniach (Dostępność > Dotyk > AssistiveTouch > Zawsze pokazuje menu). Wyłącz tę opcję, aby ukryć menu. Jeżeli tego nie zrobisz będzie się ono pojawiało za każdym razem przy kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Jak pewnie się domyślasz jest więcej sytuacji, które zmuszą Cię do zmiany przyzwyczajeń. Po pierwsze, jeśli nie używasz wspomnianego powyżej przycisku menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, musisz użyć myszy do naśladowania gestów, których używasz palcem do nawigacji po systemie (np. przeciągnięcie palcem w górę od dołu, aby otworzyć Exposé). Nie można po prostu stuknąć w dół i zaznaczyć tekst, jak za pomocą zwykłej myszy; zamiast tego należy dwukrotnie kliknąć słowo lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć przełącznik, aby zaznaczyć resztę tekstu.

Na szczęście jest kilka sposobów, które pozwolą Ci uprzyjemnić korzystanie z myszy na telefonie iPhone oraz tablecie iPad. Poniżej znajdziesz nasze ulubione.

Zmiana szybkości kursora

Jeżeli podłączyłeś mysz, ale prędkość kursora jest dla Ciebie za szybka lub zbyt wolna nic nie stoi na przeszkodzie, aby to zmienić. Przejdź do Ustawienia > Dostępność > Dotyk > AssestiveTouch i przewijając w dół znajdziesz opcje pozwalającą na zmianę prędkości kursora. Zobaczysz tam pasek, który pozwoli Ci na dostosowanie prędkości kursora do własnych upodobań.

Dostosuj przyciski myszy

Jeśli chcesz dostosować ustawienia przycisków myszy, możesz to zrobić, przechodząc do opcji Ustawienia > Dostępność > Dotyk > AssistiveTouch > Urządzenia wskazujące, a następnie wybierając podłączoną mysz.

W przypadku myszy do gier Logitech G502, którą również udało nam się podłączyć do iPad'a Pro domyślne przyciski są zmapowane następująco: