Jak używać trybu Internet Explorer na Edge? [PORADNIK]

Internet Explorer odszedł... ale nie do końca. Wciąż istnieje w pewnym sensie w przeglądarce Edge. Jak z niego korzystać? Wyjaśniamy to w tym tekście.

Microsoft ogłosił koniec wsparcia dla Internet Explorera zgodnie z planem, czyli 15 czerwca bieżącego roku, jednak już od 2015 jego znaczenie było wyraźnie ignorowane, a mocno promowany następca - Edge. Od samego początku znajduje się w nim tryb Internet Explorera (czyli tryb IE), dzięki któremu strony widzą przeglądarkę niczym weterana sieci. A tak właściwie po co to? Powód jest prosty - wiele stron obsługuje tylko IE - dotyczy to zwłaszcza biznesowych oraz urzędowych. W Polsce przez długi czas strony ZUS działały wyłącznie pod Explorerem.

Już się to zmieniło, jednak nadal niektóre strony - w Polsce i na świecie - wymagają Internet Explorera. I dopóki to się nie zmieni, tryb IE będzie niezwykle praktycznym rozwiązaniem, potem zaś... Cóż, po prostu straci rację bytu. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której potrzebujesz IE, oto, co należy zrobić.

Aktywacja trybu IE w Edge

Wykonuj kolejne kroki:

uruchom Edge , a następnie kliknij na Ustawienia;

, a następnie kliknij na Ustawienia; w Ustawieniach wybierz Przeglądarka domyślna;

w dziale Zgodność programu Internet Explorer masz opcję Zezwalaj na ponowne ładowanie witryn w trybie programu Internet Explorer (tryb IE) - ustaw ją na Zezwalaj;

uruchom ponownie przeglądarkę.

Fot. H Tur/PC World

Teraz po wejściu na dowolną stronę internetową, możesz przeładować ją tak, aby otwierała się w "Inernet Explorerze". W tym celu musisz - majac otwartą witrynę - wejść do ustawień i wybrać opcję przeładowania. Znajduje się w dolnej części narzędzi.

Fot. H Tur/PC World

Jeśli przebywasz w trybie IE, na pasku adresu pokazuje się niewielkie logo tej przeglądarki oraz belka z możliwością otwarcia strony w normalnym Edge. Wystarczy tylko kliknąć tę opcję, aby do niego powrócić. I to wszystko. W dowolnej chwili możesz także wejść do uprzednio pokazanych ustawień i w opcji Zezwalaj na ponowne ładowanie witryn w trybie programu Internet Explorer (tryb IE) wybrać domyślną akcję Nie zezwalaj.

Źródło: PC World