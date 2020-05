Jak wejść do systemu Windows nie znając hasła?

Aby zalogować się na konto admina w systemach Windows, trzeba znać hasło. Jednak co w sytuacji, gdy się go zapomniało? Jak się okazuje, Microsoft zostawił "tylne wejście" na takie sytuacje.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to bardzo niepokojące - dzięki temu każdy może dostać się na do systemu należącego do kogoś innego. Pocieszające jest to, że nadal nie będzie mieć dostępu do zaszyfrowanych danych oraz nie zostanie ujawnione hasło głównego administratora. Są dwie alternatywne ścieżki dostania do systemu - jedna dedykowana Windows 7, druga - Windows 10, która powinna również sprawdzić się w przypadku Windows 8 i 8.1.

Logowanie do Windows 7 bez znajomości hasła

W przypadku Windows 7 konieczny jest Dysk Naprawy Systemu. Można go wykonać na innym urządzeniu z Windows 7, pamiętając jednak, że musi mieć taką samą wersję architektury, czyli 32- lub 64-bit. Jak zrobić Dysk? Wyjaśniamy to w tym poradniku. Jeśli chcesz zmienić hasło admina, włóż płytę do napędu i zrestartuj urządzenie. Jeśli odczytywanie napędów stoi wyżej w kolejce, niż dysk, wówczas powinna uruchomić płyta i jeśli pojawi się monit, naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku naprawy systemu. Zobaczysz opcje odzyskiwania systemu. Musisz znać literę partycji, na której zainstalowany jest Windows 7. Wybierz ją i kliknij Dalej. W kolejnym okienku wybierz Wiersz polecenia (ostatnia opcja, na dole).

Następnie należy wpisać kolejny wymienione poniżej polecania, wciskając Enter po każdym. W pierwszej linii zmień x na literę partycji, na której znajduje system operacyjny Windows 7:

x:

cd windows\system32

ren utilman.exe utilhold.exe

copy cmd.exe utilman.exe

exit

Następnie wyjmij płytę z napędu i zrestartuj urządzenie. Na ekranie logowania wybierz ikonkę łatwego dostępu (lewy dolny róg). We wierszu polecenia wpisz net user i pseudonim użytkownika i jego hasło. W przykładzie lincoln notrealpassword nazwa użytkownika to lincoln, a hasło - notrealpassword. Wpisz exit i naciśnij Enter, aby wyjść z wiersza poleceń. Teraz możesz zalogować się za pomocą wpisanego loginu i hasła.

Logowanie do Windows 10 bez znajomości hasła

[Zaktualizowano 07.05.2020]

Twój system Windows 10 jest na pewno przypisany do Twojego hasła Microsoft.com. To znacznie ułatwi zmianę hasła i uczyni ją bardziej bezpieczną. Musisz tylko użyć innego komputera, aby zalogować na swoje konto Microsoft. Tam wpisz swój adres e-mail (przypisany do konta) i wybierz znajdującą poniżej opcję Nie pamiętam hasła.

Następnie kieruj się wyświetlanymi wskazówkami. Aby potwierdzić swoją tożsamość, musisz odpowiedzieć na kilka pytań i przypomnieć numer swojego telefonu, który został podany w trakcie rejestracji. Jeśli wszystko się powiedzie - pojawi się opcja stworzenia nowego hasła. Nie będzie to jednak działać w przypadku tworzenia konta lokalnego. Wówczas posłuż się tą samą metodą, co przy Windows 7, ale zamiast dysku naprawy tamtego systemu, musisz mieć Dysk Naprawy Windows 10. Ikonka łatwego dostępu będzie znajdować się w innym miejscu - pomiędzy przyciskiem zasilania a połączeniem internetowym.