Jak włączyć domyślne wyświetlanie rozszerzeń plików Windows?

Windows domyślnie ukrywa typu plików, ale pokazujemy Ci jak szybko i łatwo możesz uruchomić ich wyświetlanie.

Spis treści

Pliki komputerowe posiadają dwuczęściowe nazwy - nazwę opisową oraz rozszerzenie plików. Pierwsza z nich pozwala Ci nazwać odpowiednio Twoje pliki i łatwo je posegregować. Rozszerzenie informuję, jakiego programu musisz użyć, aby otworzyć dany typ plików. Na przykład plik raport.docx jest plikiem o nazwie raport posiadającym rozszerzenie .docx, które jest domyślne dla procesora tekstu Microsoft Word. Prawdopodobnie znasz najbardziej popularne rozszerzenia takie, jak .mp3, .xls czy .jpg.

Źródło: pcworld

Ponieważ są to popularne i powszechne znane typy plików system Windows nie wyświetla domyślnie ich rozszerzeń, ponieważ uważa, że informacje te są dla Ciebie zbędne. Jest to jednak błędne rozumowanie, ponieważ może zdarzyć się tak, że posiadasz wiele plików o takiej samej nazwie, które różnią się jednak rozszerzeniami albo w sytuacji, gdy chcesz szybko zmienić typ pliku.

Jeżeli posiadasz domyślnie ukryte wyświetlanie rozszerzeń plików i dopiszesz do pliku raport końcówkę .txt finalnie otrzymasz raport.txt.docx, więc jedyne co zrobiłeś to zmiana nazwy na raport.txt. Rozszerzeniem pliku nadal jest .docx.

Domyślnie każdy nowy komputer z systemem Windows posiada wyłączone wyświetlanie nazw rozszerzeń, ale na szczęście wystarczy zaledwie kilka minut, aby włączyć widoczność typów plików.

Jak wyświetlić rozszerzenia plików w systemie Windows 10 i Windows 8?

Otwórz nowe okno eksploratora plików naciskając Windows + E w tym samym czasie. Wybierz kartę Widok z górnego paska. Po prawej stronie w sekcji Pokazywanie/ukrywanie znajdziesz opcję Rozszerzenia nazw plików. Po jej zaznaczeniu zobaczysz rozszerzenia wszystkich plików, jakie znajdują się na Twoim komputerze.

Jak wyświetlić rozszerzenia plików w systemie Windows 7?

W przypadku systemu Windows 7 proces nieco się różni, ale nadal jest równie prosty do przeprowadzenia. Uruchom Panel sterowania i przejdź do sekcji Wygląd i personalizacja. W oknie dialogowym kliknij dwukrotnie Opcje folderów i zaznacz Pokaż ukryte pliki i foldery. To wszystko, co musisz zrobić, aby rozszerzenia nie były już ukrywane.