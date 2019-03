Jak włączyć opcje programistyczne na Androidzie

Narzędzia programistyczne posiadają kilka fajnych funkcji, które mogą usprawnić działanie twojego smartfona.

Źródło: Google

Nawet jeśli nie wiesz jak zrootować swój telefon z systemem Android i zainstalować nieoryginalny ROM, możesz wypróbować niektóre funkcje i ustawienia, które nie są domyślnie włączone. Każdy telefon z systemem Android jest wyposażony w możliwość włączenia opcji programistycznych, co pozwala przetestować niektóre funkcje i uzyskać dostęp do części telefonu, które są zwykle zablokowane. Jak można się spodziewać, opcje programistyczne są domyślnie ukryte domyślnie, ale łatwo jest włączyć, jeśli wiesz, gdzie szukać.

Znajdź numer kompilacji systemu Android

Przed włączeniem opcji programistycznych na telefonie lub tablecie z systemem Android, musisz najpierw znaleźć numer kompilacji. W większości telefonów można po prostu wpisać numer kompilacji w pole wyszukiwania, ale oto jak go znaleźć na kilku popularnych urządzeniach:

Google Pixel : Ustawienia > System > Informacje o telefonie > Numer kompilacji

: Ustawienia > System > Informacje o telefonie > Numer kompilacji LG G6 i nowsze : Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje o oprogramowaniu > Numer kompilacji

: Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje o oprogramowaniu > Numer kompilacji OnePlus 5T i nowsze: Ustawienia > Informacje o telefonie > Numer kompilacji

Aktywacja opcji programistycznych

Po odnalezieniu ekranu z numerem kompilacji, musisz dotknąć go siedem razy. To nie błąd. To zabezpieczenie, aby nieświadomi użytkownicy nie aktywowali opcji programistycznych przez przypadek. Po kilku stuknięciach zobaczysz małe wyskakujące okienko informujące Cię, że "jesteś teraz X kroków od bycia programistą" z numerem, który odlicza się za każdym kolejnym stuknięciem.

Źródło: greenbot

Po siódmym dotknięciu pojawi się komunikat z informacją, że "Jesteś teraz programistą!", a opcje programistyczne zostaną odblokowane jako dodatkowa opcja w Ustawieniach. Podczas gdy wiele opcji jest przeznaczonych wyłącznie dla programistów, w tym takie rzeczy jak debugowanie USB i odblokowywanie bootloadera, znajdziesz również takie rzeczy jak kodeki audio high-fi, opcje notch'a i wykorzystanie CPU wśród przełączników. Można także zwolnić lub przyśpieszyć prędkość animacji. Nie powinieneś zepsuć telefonu, ale podchodź do zmiany ustawień z rozsądkiem.

Wyłączenie opcji programistycznych

Podczas, gdy w starszych wersjach systemu Android Google wymagał przywrócenia urządzenia do ustawień fabrycznych, aby pozbyć się opcji programistycznych z telefonu. Obecnie zostało to uproszczone. W większości telefonów z systemem Android w wersji 7.0 Nougat lub nowszym, zobaczysz suwak pozwalający wyłączyć i włączyć opcje programistyczne znajdujący się na górze ekranu. Ekran stanie się szary, a gdy wyjdziesz z ustawień zniknie z menu. Aby je odzyskać, musisz ponownie wykonać powyższe kroki.