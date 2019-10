Jak włączyć tryb ciemny w Gmail'u

Nie każdy wiem, że ciemny interfejs dostępny jest również w aplikacji Gmail. Pokazujemy, jak go uruchomić.

Gmail dzięki świetnym ruchom marketingowym ze strony Google jest obecnie używany przez ponad 1,5 miliarda użytkowników na całym świecie. Nie bez znaczenia jest znaczna integracja usługi z systemem Android. Niedawno w internecie pojawiły się informacje, że aplikacja kliencka Gmail'a otrzymała tryb ciemny. Teraz Google implementuje to rozwiązanie do Gmail'a na każdym urządzeniu wyposażonym w Androida'a 10. Informacja ta została podana przez portal 9to5Google. Oznacza to, że użytkownik jakiegokolwiek Google Pixel'a lub inne smartfona zaktualizowanego już do Androida 10, jak OnePlus 7 może aktywować tryb ciemny już dziś.

Sposób aktywacji motywu ciemnego w obrębie aplikacji Gmail zależy od typu i rodzaju używanego urządzenia. Google wskazuje trzy sposoby postępowania. Oto one:

W ustawieniach systemu Android przejść do zakładki Wyświetlacz i ustawić ciemny interfejs. Po jego włączeniu aplikacja Gmail'a automatycznie też przełączy się w tryb ciemny.

Na urządzeniach z serii Pixel po aktywowaniu trybu oszczędzania energii ciemny motyw aktywowany będzie domyślnie. Zastosowanie wyświetlaczy OLED w smartfonach od Google pozwala na realny spadek zapotrzebowania na energię.

w smartfonach od Google pozwala na realny spadek zapotrzebowania na energię. W aplikacji Gmail należy przejść do Ustawień i odszukać opcję Motyw. W jej obrębie trzeba wybrać tryb ciemny.

W przypadku korzystania z systemu iOS sprawa wygląda nieco inaczej, a Google poleca wykonać następujące czynności?

Jeżeli użytkownik posiada urządzenie z zainstalowanym iOS 12 lub iOS 11 można włączyć ciemny motyw w ustawieniach aplikacji Gmail. W tym celu trzeba odszukać zakładkę Motyw.

lub można włączyć ciemny motyw w ustawieniach aplikacji Gmail. W tym celu trzeba odszukać zakładkę Motyw. Wszystkie urządzenia korzystające z iOS 13 oraz nowszych wersji mogą aktywować tryb ciemny poprzez uruchomienie trybu ciemnego w ustawieniach telefonu. Aplikacja automatycznie zmieni swój motyw na ciemny. Alternatywnie można ustawić motyw bezpośrednio w aplikacji.

Tryb ciemny jest obecnie nieco przereklamowany, ale nie da się nie zauważyć, że ma swoje zalety. Wiele osób preferuje ciemną kolorystykę zamiast jasnej. Jest ona szczególnie przydatna w nocy, ponieważ nie razi w oczy. Dodatkowo w przypadku urządzeni posiadających wyświetlacze OLED lub AMOLED tryb ciemny może realnie wpłynąć na wydłużenie czasu pracy na pojedynczym ładowaniu.

Google wprowadza nową funkcjonalność stopniowo. Podczas pisania artykułu nie na wszystkich naszych urządzenia dostępna była możliwość uruchomienia trybu ciemnego w aplikacji Gmail.