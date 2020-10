Jak wybrać laptop do nauki i pracy - najlepsze modele na 2020/2021 rok

Rok szkolny i akademicki 2020/2021 już trwa, a Ty nadal nie masz odpowiedniego laptopa? Sprawdź najlepsze propozycje Della z Windowsem 10 i darmowym pakietem Microsoft 365.

Rok szkolny i akademicki 2020/2021 rozpoczął się na dobre. Po raz pierwszy w historii uczniowie i studenci na całym świecie zaczynają naukę w nowej normalności spowodowanej wybuchem pandemii koronawirus. Część zajęć odbywa się zdalnie, a potrzeby uczniów, studentów oraz nauczycieli na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy znacząco się zmieniły. Ewoluował również rynek pracy, który w dalszym ciągu opiera się na pracy zdalnej oraz wideo spotkaniach.

Już w czasach przed pandemią nasze życie w dużej mierze polegało na nowoczesnych technologiach i wirtualnych kontaktach z wykorzystaniem Internetu. Pandemia koronawirusa spowodowała, że komputer stał się podstawowym elementem do pracy, nauki, odpoczynku oraz komunikacji z rodziną i znajomymi.

Nie posiadasz jeszcze komputera? A może planujesz wymienić swojego leciwego laptopa na nowy model? W poniższym materiale doradzamy, na co zwrócić uwagę przy zakupie komputera oraz jakie modele warto kupić.

Rozmiar ekranu

Na samym początku należy zastanowić się jakiej wielkości ekran potrzebujemy. Od wielu lat standardem w przypadku laptopów są modele z matrycami o przekątnej 15,6 cala. To komputery, które są najbardziej uniwersalne. Łączą one w sobie wysoką wydajność, sporą ilość portów oraz duży obszar roboczy wyświetlacza z masą i wymiarami, które nie utrudniają codziennego przenoszenia.

Jeżeli wiesz, że będziesz się często przemieszczał warto rozważyć modele z ekranami o przekątnej 14 cala. Na rynku dostępne są również mniejsze modele, ale przy obecnej wadze i wymiarach nowoczesnych notebooków z 14 calowymi wyświetlaczami nie są one opłacalnym wyborem.

Pamiętaj, aby nie kupować komputera z ekranem o rozdzielczości niższej, niż Full HD. Dodatkowo w przypadku, gdy zamierzasz pracować na zewnątrz warto pomyśleć o matowej powierzchni matrycy.

Waga i wymiary zewnętrzne

Przy zakupie laptopa do szkoły, pracy lub na studia musisz zwróć uwagę na wagę i wymiary zewnętrze. Elementy te łączą się bezpośrednio z wielkością zastosowanej matrycy. Klasyczne notebooki ważą najczęściej poniżej 2 kg. Ultraprzenośne konstrukcje z 14 calowymi ekranami ważą niekiedy niewiele ponad kilogram. Z kolei gamingowe konstrukcje nierzadko przekraczają obecnie masę 3 kg. W przypadku, gdy potrzebujemy wysokiej wydajności musimy pogodzić się zmniejszą poręcznością i krótszymi czasami pracy na baterii.

Procesor i podzespoły

Dobrze dobrane komponenty pozwolą cieszyć się wysoką wydajnością i efektywną pracą przez wiele lat. W zależności od posiadanego budżetu należy wybrać optymalne podzespoły. Polecamy zakup komputera z czterordzeniowym układem Intel Core i5 lub AMD Ryzen oraz co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej. Nie warto kupować komputerów z 4 GB RAMu oraz dyskiem HDD.

Jeżeli po godzinach zamierzasz pograć w ulubione gry zadbaj, aby komputer posiadał wydajny, dedykowany układ graficzny AMD lub Nvidia.

W przypadku ultraprzenośnych konstrukcji zwróć uwagę na pojemność baterii oraz wydajność energetyczną podzespołów. Nowoczesne laptopy najczęściej pracują od 6 do 8 godzin bez konieczności podłączania do prądu.

Peryferia i urządzenia wyjścia/wejścia

Kupując laptopa na lata warto zadbać o obecność nowoczesnych portów wejścia i wyjścia. Na szczęście port USB Typu C jest coraz bardziej powszechny. Niektóre modele posiadają dodatkowo Thunderbolt 3 oraz klasyczne porty USB Typu A. W przypadku, gdy wybierzesz nowoczesną konstrukcje z portami USB Typu C pamiętaj o dokupieniu odpowiedniego replikatora portów, który pozwoli Ci podłączyć projektor, telewizor oraz urządzenia peryferyjne.

Oprogramowanie

Czym byłby komputer przenośny bez systemu operacyjnego? Odpowiednie oprogramowanie zapewnia kompatybilność z popularnymi programami, które są niezbędne podczas pracy oraz nauki. Mowa między innymi o pakiecie biurowym, aplikacjach do wideokonferencji, przeglądarkach sieciowych oraz programach specjalistycznych, jak Adobe Photoshop czy AutoCAD.

Do codziennego użytku polecamy system operacyjny Windows 10 w wersji Home. Pozwoli on cieszyć się dostępem do najważniejszych funkcji, a Microsoft stale aktualizując Windowsa dostarcza użytkownikom nowe rozwiązania i ulepszenia. Windows 10 to także oprogramowanie, które dba o ochronę prywatności użytkowników.

Zostań Mistrzem Semestru z Dell

Gdy wiemy już, jakie cechy powinien posiadać nowoczesny laptop dla ucznia, studenta i pracownika zdalnego możemy przejść do polecanych przez nas konstrukcji. Dell specjalnie z okazji powrotu na uczelnie przygotował specjalną promocję "Zostań Mistrzem Semestru z Dell". Decydując się na zakup wybranych komputerów Dell z systemem operacyjnym Windows 10 w gratisie otrzymamy pakiet biurowy Microsoft 365 Personal. Word, Excel, PowerPoint oraz dysk sieciowy OneDrive z pewnością zwiększą naszą efektywność podczas pracy i nauki.

Aby otrzymać pakiet biurowy Microsoft 365 Personal należy kupić wybranego laptop Dell z systemem Windows 10 w jednym ze sklepów - Komputronik, Media Expert, RTV Euro AGD, Sferis lub X-Kom i zarejestrować go na specjalnej stronie producenta.

Dell Inspiron 5401

Dell Inspiron 14 5401 to ultraprzenośny laptop z ekranem o przekątnej 14 cali. Jest to komputer, który zapewni Ci wysoką wydajność w połączeniu z wytrzymała baterią i kompaktowymi wymiarami zewnętrznymi. Notebook ten idealnie sprawdzi się na uczelni oraz w pracy.

Inspiron 14 5401 posiada wiele nowoczesnych technologi, które ułatwią pracę. Mowa o szybkim ładowaniu ExpressCharge, które pozwoli naładować baterię do 80% w zaledwie 60 minut. Nie zabrakło czujnika oświetlenia oraz nowoczesnej karty sieciowej Wi-Fi 6. O wydajność dba dysk SSD w technologi NVMe PCIe.

Wybrana przez nas konfiguracja posiada czterordzeniowy procesor Intel Core i5-1035G1 należący do układów Ice Lake 10 generacji. Chip ten zapewnia wysoką wydajność w połączeniu z niesamowitą energooszczędnością. Nie zabrakło również 8 GB pamięci operacyjnej w standardzie DDR4. Co ważne Dell Inspiron 14 5401 posiada dwa gniazda na SO-DIMM, które umożliwiają rozszerzenie ilości pamięci RAM nawet do 32 GB.

Na pliki użytkownika przeznaczono 512 GB dysk SSD. Producent nie zapomniał również o kamerce internetowej w jakości 720 p oraz głośnikach stereo o mocy 4 W.

Dell Inspiron 14 5401 posiada podświetlaną klawiaturę, aluminiową obudowę oraz wspiera szyfrowanie TPM. Komputer umożliwia także zamontowania drugiego dysku SSD.

Dell Inspiron 15 5593

Dell Inspiron 15 5593 to wysoce uniwersalna konstrukcja z ekranem o przekątnej 15,6 cala, która świetnie łączy wysoką wydajność, z produktywnością i mobilnością. W polecanej przez nas konfiguracji wykorzystano niezwykle wydajny procesor Intel Core i7-1065G7 z szybką kartą graficzną Iris Plus Graphics. Układ połączono z aż 16 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB dyskiem SSD PCIe NVMe.

Dzięki nowoczesnej obudowie z cienkimi ramkami Dell Inspiron 15 5593 to niezwykle kompaktowy laptop. Komputer wyposażono w wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD z powłoką antyrefleksową, która ułatwia pracę w niesprzyjających warunkach oświetleniowych.

Inspiron 15 5593 posiada podświetlaną, pełnowymiarową klawiaturę z blokiem numerycznym oraz wbudowanym czytnikiem linii papilarnych kompatybilnym z Windows Hello. Nie mogło zabraknąć również szerokiej gamy portów wejścia/wyjścia, która obejmuje między innymi coraz rzadziej spotykany port RJ-45. Nie zabrakło również nowoczesnego USB Typu C oraz czytnika kart pamięci w standardzie SD.

Dell Inspiron 15 5593 świetnie sprawdzi się jako jedyny komputer, który poradzi sobie z wymagającymi zadaniami, a na dodatek pozwoli na zabranie go ze sobą w dowolne miejsce na świecie.

Dell G3-3590

Dell G3-3590 to podobniej, jak Dell Inspiron 15 5593 laptop z ekranem o przekątnej 15,6 cala, ale jest to konstrukcja dedykowana graczom. Na pokładzie znajdziemy jeszcze wydajniejszy procesor z literką H na końcu oraz dedykowany układ graficzny, a całość uzupełnia specjalnie zaprojektowana obudowa z akcentami w niebieskim kolorze.

W środku Della G3-3590 umieszczono czterordzeniowy procesor Intel Core i5 9300H wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej DDR4 z możliwością rozbudowy do 32 GB oraz kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 1660Ti z 6 GB pamięci operacyjnej GDDR6. Taki zestaw zapewni wystarczającą wydajność do zagrania w najnowsze gry. Dell G3 poradzi sobie również z obróbka materiałów w 4K oraz innymi zaawansowanymi czynnościami.

Komputer wyposażono w specjalne oprogramowanie Alienware Command Center, które powala na dostosowanie parametrów komputera do gier.

Dell G3-3590 to idealny wybór w przypadku, gdy po ciężkim dniu zajęć lub pracy zamierzasz odprężyć się podczas gier komputerowych.

