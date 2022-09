Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows? [PORADNIK]

Jeśli potrzebujesz wykonać czysty rozruch Windows 10, Windows 11 lub Windows 8.1, wyjaśniamy, jak to zrobić.

Czym jest czysty rozruchu Windows?

"Czysty rozruch systemu" to określenie na jego uruchomienie z wyłącznie niezbędnymi usługami, sterownikami oraz programami startowymi. A po co to robić? Powodów może być wiele - zaczynając od zawirusowania systemu, kończąc na ustaleniu wpływu niedawno zainstalowanych aplikacji na całość. Pozwala to przetestować, jak sprawować się będzie Windows bez rzeczy dodanych podczas jego codziennego użytkowania. Przypomina to rozruch w trybie awaryjnym, ale można tu lepiej kontrolować uruchamiane wraz z systemem elementy.

Poniżej prezentujemy sposoby wykonania czystego rozruchu na systemach Windows 11, Windows 10 oraz Windows 8.1. W każdym odbywa się on tak samo. Aby wykonać opisane czynności, musisz na każdym z systemów korzystać z konta z uprawnieniami administratora.

Czysty rozruch Windows

Aby wykonać czysty rozruch Windows:

wpisz do systemowej wyszukiwarki msconfig i wybierz narzędzie Konfiguracja systemu ;

i wybierz narzędzie ; przejdź do karty Usługi;

wybierz pozycję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft ;

; zaznacz Wyłącz wszystkie ;

; kliknij na Zastosuj.

Fot.: D Kujawski/PC World

przejdź do karty Uruchamianie;

wybierz pozycję Otwórz Menedżera zadań ;

; na karcie Uruchamianie w Menedżerze zadań zaznacz każdy włączony element startowy i wybierz dla niego pozycję Wyłącz ;

; zamknij Menedżera zadań;

zresetuj maszynę.

I gotowe. Ale jak ustalić przyczynę problemu po wykonaniu czystego rozruchu? Niestety - będzie to tym bardziej czasochłonne, im więcej elementów uruchamia się wraz z Windowsem. Po czystym rozruchu wejdź jeszcze raz do Menadżera Zadań i włącz któryś z wyłączonych wcześniej elementów. Jeśli po zresetowaniu maszyny problem się pojawi - masz winowację. Jeśli nie - uruchom kolejny element i zresetuj maszynę. Rób tak, dopóki ostatni z włączonych nie zacznie mieć negatywnego wpływu na system.