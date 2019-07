Jak wykonać kopię zapasową iPhone'a lub iPada w systemie macOS Catalina?

iTunes odchodzi na emeryturę, ale wykonywanie kopii zapasowych urządzeń z iOS cały czas jest możliwe.

Spis treści

Wszystkie urządzenia z systemem iOS słyną z bardzo zamkniętego ekosystemu, który czasami bywa zbyt ograniczony. Pierwsze modele iPhone'a należało podłączyć do komputera z zainstalowanym iTunes, aby móc je aktywować. Zmieniono to dopiero po kilku latach, ale iTunes nadal był ważnym programem dla każdego użytkownika iPhone'a, ponieważ to właśnie za jego pomocą wykonywano kopie zapasowe.

Źródło: macworld

W 2019 roku coraz więcej osób wykorzystuje iCloud w celu tworzenia backupów, ale iTunes i komputer z pojemnym dyskiem to nadal idealne miejsce do wykonania pełnej kopii zapasowej urządzenia raz na jakiś czas.

Wszystkie osoby, które podłączają swoje urządzenia z systemem iOS do komputerów Mac po aktualizacji do macOS Catalina jesienią mogą się zdziwić, że z listy aplikacji zniknął iTunes. Apple postanowiło, że iTunes nie będzie już integralną częścią systemu macOS, a jego funkcje przejmą trzy nowe aplikacje przeportowane z systemu iOS przy użyciu rozwiązania Marzipan. Wszystkie urządzenia z iOS synchronizować będzie można za pomocą Findera, co wbrew pozorom jest bardzo logicznym posunięciem.

Po aktualizacji do macOS 10.15 Catalina wszystkie urządzenie z systemem iOS będą widoczne bezpośrednio w Finderze w sposób podobny do tego, w jaki sposób użytkownicy widzą podłączane przez nich dyski.

Źródło: macworld

iPhone i iPad w Finderze

Po podłączeniu iPhone'a lub iPad'a do komputera za pomocą odpowiedniego przewodu z końcówką Lightning lub USB Typu C (jedynie najnowsze modele iPad'a Pro) pojawi się on w oknie Findera. W obecnie dostępnej publicznej becie macOS Catalina urządzenia pojawiają się z lewej strony w sekcji Miejsca. W przypadku, gdy użytkownik podłączy oba urządzenia po raz pierwszy zostanie poproszony o sparowanie ich i na telefonie/tablecie z iOS konieczne będzie potwierdzenie zaufania.

Źródło: macworld

Po przeprowadzeniu procesu pierwszego podłączenia urządzenie z systemem iOS pojawi się w lewej kolumnie okna Findera. Znajdą się tam informacje podobne do tych znanych z iTunes.

Jak wykonać kopię zapasową urządzenia z iOS w systemie macOS Catalina?

Podłącz iPhone'a lub iPad'a do komputera Mac za pomocą przewodu Lightning lub USB Typu C (tylko w przypadku najnowszego iPad'a Pro). Otwórz nowe okno w aplikacji Finder (można wykorzystać skrót Command + N). W sekcji Miejsca w kolumnie umieszczonej po lewej stronie okna należy kliknąć podłączone urządzenie. Informacje o podłączonym urządzeniu powinny pojawić się w prawej części okna. Po kliknięciu sekcji Ogólne (General) pojawią się opcje dotyczące wykonywania kopii zapasowych. W sekcji kopie zapasowe pojawi się kilka możliwości. Użytkownik może wybrać opcję tworzenia backupów najważniejszych informacji bezpośrednio na dysku iCloud (5GB za darmo) lub utworzyć kopię zapasową wszystkich danych z podłączonego urządzenia na komputerze Mac. Możliwe jest zaszyfrowanie kopii zapasowej, aby utrudnić do niej dostęp osobom trzecim. Polecamy aktywację tej opcji, ponieważ w kopii zapasowej znajduje się wiele poufnych informacji. Po ustawieniu wszystkich parametrów można kliknąć przycisk Utwórz teraz (Back Up Now), który rozpocznie proces tworzenia kopii zapasowej.

Źródło: macworld

W zależności od ilości danych proces ten może potrwać od kilku do nawet kilkudziesięciu minut. Komputer Mac musi również posiadać odpowiednią ilość wolnego miejsca, aby wykonać kopię zapasową urządzenia z systemem iOS.

Jak przywrócić kopię zapasową urządzenia z systemem iOS w systemie macOS Catalina?

Proces przywracania kopii zapasowej w systemie macOS 10.15 Catalina bez użycia iTunes również nieco się różni od dotychczasowej procedury z wykorzystaniem iTunes.

Oto, jak go przeprowadzić:

Podłącz iPhone'a lub iPad'a do komputera Mac za pomocą przewodu Lightning lub USB Typu C (tylko w przypadku najnowszego iPad'a Pro). Otwórz nowe okno w aplikacji Finder (można wykorzystać skrót Command + N). W sekcji Miejsca w kolumnie umieszczonej po lewej stronie okna należy kliknąć podłączone urządzenie. Informacje o podłączonym urządzeniu powinny pojawić się w prawej części okna. Po kliknięciu sekcji Ogólne (General) pojawią się opcje dotyczące wykonywania kopii zapasowych. W sekcji Kopie zapasowe należy odnaleźć i kliknąć przycisk Przywróć kopię zapasową. Pojawi się kolejne okno, w którym system poprosi użytkownika o wybranie kopii zapasowej, której dane mają zostać przywrócone na podłączone urządzenie. Jeżeli wybrany backup był zaszyfrowany należy wprowadzić hasło, aby go odblokować. Po kliknięciu przycisku Przywróć rozpocznie się proces przywracania danych z kopii zapasowej na podłączone urządzenie z systemem iOS.

Źródło: macworld

Należy pamiętać, że system iOS nie przewiduje możliwości przywrócenia kopii zapasowej na urządzenie ze starszym systemem iOS. W przypadku utworzenia kopii podczas korzystania z iOS 13 Public Beta nie będzie można przywrócić jej na oficjalnym wydaniu iOS 12. Kopia ta będzie możliwa do przywrócenia jedynie na nowszych wersjach beta (zarówno publicznych, jak i deweloperskich) oraz w ostatecznej wersji systemu iOS 13, która pojawi się jesienią.

Jak zarządzać kopiami zapasowymi urządzeń z systemem iOS w systemie macOS Catalina?

W przypadku tworzenia kopii zapasowej urządzenia z iOS w systemie macOS nie zawsze zastępuje ona poprzednie backupy. Rozwiązanie to jest przydatne, gdy użytkownik chce przywrócić urządzenie do stanu sprzed kilku miesięcy, ale zabiera znaczną ilość pamięci masowej na komputerze. Jest to szczególnie bolesne w przypadku nowych MacBook'ów oraz Mac'a mini, które w standardzie posiadają zaledwie 128 GB nośnik SSD. System macOS pozwala na zarządzanie kopiami zapasowymi oraz usuwanie ich.

Oto, co należy zrobić, aby usunąć starsze kopie zapasowe urządzenia z iOS:

Podłącz iPhone'a lub iPad'a do komputera Mac za pomocą przewodu Lightning lub USB Typu C (tylko w przypadku najnowszego iPad'a Pro). Otwórz nowe okno w aplikacji Finder (można wykorzystać skrót Command + N). W sekcji Miejsca w kolumnie umieszczonej po lewej stronie okna należy kliknąć podłączone urządzenie. Informacje o podłączonym urządzeniu powinny pojawić się w prawej części okna. Po kliknięciu sekcji Ogólne (General) pojawią się opcje dotyczące wykonywania kopii zapasowych. W sekcji Kopie zapasowe należy odnaleźć i kliknąć przycisk Zarządzaj kopiami zapasowymi. Po jego kliknięciu pojawi się lista wszystkich kopii zapasowych urządzeń z iOS, jakie zostały wykonane na komputerze Mac wraz z datą ich utworzenia oraz nazwą. Po wybraniu kopii zapasowej, którą użytkownik chce usunąć wystarczy kliknąć Usuń kopię zapasową.

Źródło: macworld

W przypadku systemu Windows, Apple nie jest w stanie udostępnić synchronizacji za pomocą Eksploratora plików dlatego aplikacja iTunes nadal będzie dostępna i rozwijana.