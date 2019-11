Jak wykonywać kopie zapasowe i przywracać dane z WhatsApp?

Zmieniasz telefon? Zabierz ze sobą całe konto WhatsApp, włącznie z wiadomościami, ustawieniami i mediami. Jak wykonać ich kopię zapasową, a potem przywrócić?

Na nowym telefonie musisz wszystko ustawić od nowa - pobrać i zainstalować ulubione aplikacje, zalogować się na konta w używanych serwisach oraz usługach, itp. Jeśli masz ochotę zachować wszystko z WhatsAppa, co znajduje się na poprzednim telefonie, nie powinno to sprawić problemu - pod warunkiem, że wcześniej wykonasz kopię zapasową tych danych. Potrzeba do tego nieco przygotowań, a w poniższym tekście pokażemy, jak krok po kroku przeprowadzić wszystkie niezbędne operacje. Dzięki temu możesz na nowym telefonie mieć te same dane WhatsApp, co na poprzednim!

Pamiętaj, że do wykonania kopii będzie używany Dysk Google, jeśli więc go nie masz, pobierz i zainstaluj na telefonie, gdzie masz obecny komunikator. Wykonaj tą samą operację na nowy i połącz go ze swoim Dyskiem, aby oba telefony używały tego samego konta. Teraz otwórz WhatsApp na starym telefonie

Kliknij na trzy ułożone pionowo kropki w prawy, górnym rogu

Wybierz Ustawienia, a tam Czaty

WhatsApp domyślnie ustawiony jest tak, aby codziennie wykonywać kopię zapasową otrzymanych plików. Jednak jeśli chcesz przenieść dane, naciśnij na opcje Kopia Zapasowa. Zanim zaczniesz, w opcjach wybierz zapisanie jej na Dysku Google. W tym celu musisz wskazać opcję Konto Google i wybrać powiązane z dyskiem.

Na nowym telefonie zaloguj się na Dysk Google , korzystając z tego samego konta, co na starym

, korzystając z tego samego konta, co na starym Uruchom WhatsApp , wyraź wszystkie zgody, na jakie pozwalasz, a następnie podaj numer do weryfikacji

, wyraź wszystkie zgody, na jakie pozwalasz, a następnie podaj numer do weryfikacji WhatsApp automatycznie poszuka kopii zapasowych na Dysku - z pewnością znajdzie tą, która została stworzona przed chwilą

automatycznie poszuka kopii zapasowych na - z pewnością znajdzie tą, która została stworzona przed chwilą Jeśli chcesz je przywrócić na nowym urządzeniu, wybierz opcję Przywróć

WhatsApp zacznie pobierać pliki, co zajmie maksymalnie kilka minut, w zależności od ilości zdjęć i plików wideo, które znalazły w kopii

zacznie pobierać pliki, co zajmie maksymalnie kilka minut, w zależności od ilości zdjęć i plików wideo, które znalazły w kopii Po zakończeniu operacji sprawdź, czy wszystkie wiadomości i pliki zostały przywrócone - możesz to robić również na bieżąco, ich przywracanie może odbywać się w tle

I to wszystko. Teraz masz na nowym telefonie wszystko to, co i na starym.

Zobacz także poradnik "Jak kasować wysłane wiadomości na WhatsApp, zanim zostaną przeczytane?"