Jak wykorzystać fragment piosenki jako dzwonek na iPhone?

Stwórz za darmo własny dzwonek na iPhone. Pokażemy, jak zrobić go z dowolnej piosenki lub pliku audio.

Nie chcesz płacić Apple za własne dzwonki? To dobrze. Możesz stworzyć własny z dowolnego pliku lub fragment piosenki. Nie będzie Cię to kosztować ani grosza, jednak wymaga użycia iTunes. Niestety, ekosystem Apple nie pozwala na zapisywanie dzwonków telefonu w osobnym folderze, dlatego zignoruj wszystkie aplikacje z App Store, które obiecują taką możliwość. Producent nie ułatwia tego również dlatego, że chce zarabiać na sprzedaży dzwonków. A po ostatnich zmianach w iTunes ustawienie własnego dzwonka jest jeszcze trudniejsze, niż było do tej pory.

Zanim zaczniesz, przenieś do swojej biblioteki iTunes plik muzyczny, który chcesz wykorzystać. Jeśli się w niej nie znajduje, możesz importować tam każdy w formacie mp3 oraz aac, a także użyć aplikacji Voice Memos do zarejestrowania dźwięków z otoczenia lub głosów ludzi. Upewnij się, że dysponujesz najnowszą edycją iTunes, a następnie uruchom, klikając dwa razy na skrót biblioteki lub znajdując ją w menu startu. W iTunes wskaż na plik i naciśnij prawy przycisk myszki. Wybierz z menu kontekstowego „Uzyskaj informacje” (ew. „Informacje o utworze”)

Zaznacz okienka Start oraz Stop. Wpisz początek i koniec fragmentu utworu, który ma stać się dzwonkiem. Najlepiej przesłuchaj najpierw piosenki, a następnie zanotuj sobie, w której sekundzie się zaczyna dany fragment, a w której kończy. Maksymalna długość dzwonka wynosi 30 sekund. Jeśli chcesz ustalić fragment z maksymalną precyzją, wpisz dziesiętne części sekundy, np. 0:44.5 w okienku Start. Podobnie zakończenie w okienku Stop. Po wprowadzeniu wartości kliknij OK.

W wersjach iTune przed 12.4 ponownie kliknij prawym przyciskiem myszki na wybranym pliku audio, a następnie wybierz opcję stworzenia wersji aac. iTunes przekonwertuje utwór do tego formatu. W bibliotece zobaczysz drugi plik muzyczny o tej samej nazwie, ale będzie mieć znacznie krótszy czas trwania – ustalony w poprzednim kroku.

Od wersji iTunes 12.4 nie ma opcji tworzenia plików AAC jednym wyborem. Musisz wybrać plik, przejść do menu plików, wybrać konwersję i dopiero wówczas wskazać na stworzenie pliku aac. Tutaj nie pokaże się drugi plik muzyczny o tej samej nazwie, ale nowy.

Jeśli nie widzisz możliwości stworzenia pliku aac, może to oznaczać złe ustawienie rippowania CD. Aby to zmienić, kliknij w menu w lewym, górnym rogu iTunes i wybierz właściwości. Następnie wybierz importowanie właściwości obok funkcji „Gdy wkładasz CD”. Wybierz tam: koder aac. W iTunes 12.4 i dalszych kliknij na menu edycji i wybierz właściwości. Zobaczysz te same opcje.

Kliknij prawym przyciskiem myszki na piosence, a następnie wybierz Opcje z Uzyskaj informacje. Odznacz start i stop, naciśnij OK. Jeśli tego nie zrobisz, wówczas w przyszłości będziesz odtwarzać ten utwór, usłyszysz tylko określony fragment.

Kliknij na przygotowanym fragmencie utworu prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję pokazania w Eksploratorze Windows lub (na komputerze Mac) w Finderze. Jest to konieczne, aby zmienić rozszerzenie pliku.

Tę czynność wykonasz, klikając na pliku prawym przyciskiem myszki i wybierając zmianę nazwy. Zmień przy tym rozszerzenie z .m4a na .m4r. Gdy system zapyta, czy chcesz zmienić rozszerzenie, potwierdź wykonanie tej akcji.

Jeśli nie widzisz rozszerzenie .m4a (np. tylko '01 Dancing Queen' zamiast '01 Dancing Queen.m4a'), oznacza to, że Windows ukrywa rozszerzenia. W takiej sytuacji kliknij w Eksploratorze Windows na Widok, a następnie zaznacz opcję Rozszerzenia nazw plików.

Jeśli masz iTune w wersji 12.7 lub wcześniejszej, przeskocz do kolejnego akapitu.

Od wersji 12.7 iTunes został odchudzony – zniknęło z niego App Store i inne elementy, w tym dzwonki. Ale ciągle możesz dokonać synchronizacji własnych z iPhonem. Połącz smartfona z PC lub laptopem za pomocą kabla USB. Jeśli pokaże się pytanie, czy zaufać tej maszynie, potwierdź w celu połączenia. Dzwonki zobaczysz po lewej stronie. Przeskoczy do Eksploratora Windows, tam, gdzie masz przygotowaną muzykę na dzwonek. Skopiuj ten plik (Ctrl+C na pliku lub kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz Kopiuj z menu kontekstowego).

Wróć do iTunes, kliknij na Dzwonkach i wklej skopiowany plik (Ctrl+V lub z menu kontekstowego). Pojawi się on na liście dzwonków i automatycznie zsynchronizuje z telefonem.

W starszych wersjach iTunes (przed 12.7) otwórz Dzwonki i przeciągnij przygotowany plik .m4r z Eksploratora lub Findera do tej sekcji. Możesz także z opcji w iTunes wybrać „Dodaj plik do biblioteki”. W wersji 12 kliknij na trzy kropki i wybierz Dzwonki z menu, od 12.4 do 12.7 – kliknij na przycisk Muzyka, a potem menu Edycji, następnie zaznacz okienko wyboru koło Dzwonków. Gdy to zrobisz, ponownie kliknij na Muzykę i zobaczysz Dzwonki. Przygotowany powinien już tam czekać.

W iTunes (do wersji 12.7) telefon pokaże się jako ikonka po prawek stronie od przyciska Dzwonków. Możesz kliknąć i przeciągnąć tam swój dzwonek, a wówczas otworzy się po lewej stronie panel. Zostaw tam dzwonek – synchronizacja z iPhonem dokona się automatycznie. Jeśli wystąpi jakiś problem, zaznacz wszystkie posiadane dzwonki i kliknij na przycisk Synchronizacji (na dole, po prawej stronie)

We wcześniejszych wersjach iTunes telefon podłączony przez USB pokaże się jako ikonka na prawo od trzech kropek menu. Nie klikaj na niego! Kliknij na przygotowany plik dzwonka, a następnie przeciągnij go na ikonkę telefonu. Podobnie jak w nowszych wersjach – jeśli synchronizacja nie wykona się automatycznie lub napotka problemy, kliknij na ikonkę telefonu, sekcję Dzwonki, zaznacz pliki do synchronizacji, a następnie kliknij na przycisk synchronizacji.

Windows: nie musisz usuwać dzwonka ze swojej biblioteki iTunes, jednak jeśli chcesz zachować porządek w bibliotece, możesz go spokojnie skasować

Mac: skasuje dzwonek z biblioteki iTunes, ale nie kasuj go z dysku twardego komputera. Gdy klikniesz na nim dwukrotnie w Finderze, pokaże się w Dzwonkach. Jeśli to nie działa, przenieś plik .m4r poza folder iTunes – gdziekolwiek, nawet na pulpit – i wówczas kliknij na nim dwa razy.

A teraz, skoro mamy nowy dzwonek, trzeba go nastawić. Otwórz Ustawienia na iPhone, a następnie wybierz Dźwięki (lub Dźwięki i haptyka), dalej – Dzwonek telefonu. Powinny pokazać się dostępne wraz z Twoim. Kliknij na niego, aby został ustawiony jako domyślny.

Na tym jednak nie koniec – możesz także w podobny sposób tworzyć dźwięki alarmów i powiadomień.

Jeśli chcesz mieć własne dźwięku przy powiadomieniach o tweetach, przychodzących wiadomościach tekstowych, postach na FB, wiadomościach w poczcie głosowej lub przypomnieniach, cały proces wygląda dokładnie tak samo, jak przy dzwonkach. Jedyna różnica jest taka, że zamiast Dzwonków wybierasz Dźwięki i haptyka, a następie odpowiedni dział.

Oczywiście używanie 30-sekundowych dźwięków powiadomień to dość kiepski pomysł, jednak możesz ustalić sobie 2-3 sekundowe fragmenty muzyki. Obojętnie, czy będziesz korzystać z fragmentu piosenki, czy pliku dźwiękowego, najważniejsza jest zmiana formatu pliku – o czym nie możesz zapomnieć!