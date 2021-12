Jak wyłączyć Klawisze trwałe w systemie Windows?

Funkcja Klawiszy trwałych została po raz pierwszy wprowadzona w systemie Windows 95 i jest obecna nawet w najnowszym Windowsie 11. Pokazuje, jak ją włączyć i wyłączyć.

Klawisze trwałe to funkcja, która pozwala użytkownikowi wykonywać kombinacje poleceń z klawiatury bez konieczności naciskania kilku klawiszy jednocześnie.

Gdy funkcje jest włączona pozwala na wydawanie poleceń z klawiatury poprzez naciskanie przycisków jeden po drugiem, a nie w tym samym czasie.

Klawisze trwałe w systemie Windows potrafią uprzykrzyć życie Źródło: Erick Cerritos / Unsplash

Na przykład jeżeli chcesz użyć funkcji kopiowania, do której dostęp uzyskuje się poprzez jednoczesne naciśnięcie klawiszy Ctrl i C Klawisze trwałe pozwolą Ci aktywować to polecenie najpierw naciskając Ctrl, a dopiero później wciskając klawisz C.

Funkcja ta została wprowadzona z myślą o osobach chorujących na RSI (urazy wynikające z chronicznego przeciążania mięśni oraz ścięgien), a także dla osób niepełnosprawnych.

Może ona jednak powodować pewne problemy dla osób intensywnie korzystających z klawisza Shift (np. dla graczy), ponieważ mogą oni aktywować tę funkcję zupełnie przez przypadek.

Jak włączyć lub wyłączyć Klawisze trwałe?

Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć Klawisze trwałe jedyne co musisz zrobić to wcisnąć klawisz Shift pięć razy z rzędu. Spowoduje to wyświetlenie następującego okna.

Okno klawiszy trwałych w Windows 11 wywołane pięciokrotnym przyciśnięciem lewego klawisza Shift

Wybierz Tak lub Nie w zależności od Twoich preferencji.

Jak zapobiec aktywacji Klawiszy trwałych?

Jeżeli komunikat aktywacji Klawiszy trwałych nadal się pojawia, ponieważ wielokrotnie używasz klawisza Shift możesz wyłączyć pojawianie się tego komunikatu wykonując następujące czynności:

Uruchom Panel sterowania (możesz go wyszukać w Menu Start)

Panel sterowania w Windows 11

Przejdź do zakładki Ułatwienia dostępu

Ułatwienia dostępu w Panelu sterowania w Windows 11

Kliknij w Zmień sposób działania klawiatury

Ustawienia klawiatury w Panelu sterowania w Windows 11

Wybierz Konfiguruj funkcję Klawisze trwałe

Konfiguracja funkcji klawiszy trwałych w Windows 11

Odznacz opcję Włącz funkcję Klawisze trwałe po pięciokrotnym naciśnięciu klawisza Shift