Jak wyłączyć kamerę internetową i mikrofon?

Chcesz mieć pewność, że kamera internetowa i mikrofon nie działają? Oto, jak to zrobić.

Spis treści

Istnieje cały szereg powodów, dla których możesz chcieć wyłączyć kamerkę w swoim laptopie, komputerze stacjonarnym czy Macu. Wszyscy wiemy, że w obecnych czasach istnieje ryzyko szpiegowania na różne sposoby, dlatego wyłączenie kamery jest dość rozsądnym rozwiązaniem.

Jeśli masz kamerkę podłączaną przez USB, żadna porada nie jest Ci potrzebna - po prostu odłączasz ją i gotowe. Jeśli masz laptopa Huawei Matebook, w którym kamerka wyskakuje, możesz po prostu wyłączyć ją, wciskając z powrotem na miejsce w obudowie. Jednak kiedy kamera jest wbudowana lub z innych powodów nie możesz jej ukryć, trzeba podejść do sprawy inaczej.

Jak wyłączyć kamerę internetową w Windows 10 i Windows 7?

Jeśli nie używasz często kamery, wyłącz ją na stałe za pomocą wbudowanego Menadżera Urządzeń, co również automatycznie wyłączy mikrofon. W tym celu użyj systemowej wyszukiwarki i wpisz w niej "menadżer", a następnie wybierz z listy wyników Menadżera urządzeń.

Kliknij na Urządzenia do obrazowania - wyświetli się lista wszystkich kamer podpiętych do maszyny. Kliknij na wybranej prawej przyciskiem myszki i wybierz opcję wyłączenia. Jeśli chcesz całkowicie zlikwidować dostęp do urządzenia, wybierz jego odinstalowanie. Jedna należy pamiętać, że jeśli haker, który włamie się do systemu, będzie mieć odpowiednie uprawnienia, może włączyć ponownie kamerkę. Ponadto gdy Ty chcesz skorzystać z kamerki, wówczas musisz instalować ją ponownie, a także pobrać najnowszy do niej sterownik, co zajmuje chwilę. Dlatego odinstalowanie nie jest najlepszą opcją.

Wyłączanie kamery za pomocą programu

Aby szybko włączać/wyłączać kamerę i mikrofon można użyć oprogramowania firm trzecich. W sieci można znaleźć płatne, jak Parallels Toolbox, a także darmowe, które pozwalają nie tylko na te czynności, ale dają także inne możliwości związane z urządzeniami tego typu. Tu warto wymienić ContaCam oraz WebCam On-Off. Wypada również dodać, że wielu producentów oprogramowania antywirusowego oferuje użytkownikom wbudowane funkcje ochrony kamer. Znajdziemy je między innymi w ESET Internet Security - ochrona kamery internetowej informuje o procesach i aplikacjach uzyskujących dostęp do kamery internetowej komputera. Próba uzyskania dostępu do kamery podjęta przez niepożądaną aplikację spowoduje wyświetlenie okna z powiadomieniem. Można zezwolić na dostęp lub go zablokować. Kolor okna alertu zależy od reputacji aplikacji.

Webcam On-Off

A może po prostu zakryć obiektyw?

Jakiś czas temu w sieci ukazało się zdjęcie uśmiechniętego marka Zuckerbegra, siedzącego przy biurku, na którym stoi laptop. Co rzuciło się wszystkim w oczy to fakt, że jej obiektyw został zaklejony nieprzezroczystą taśmą. No cóż, Zuckerberg z pewnością wie, co robi i warto go w tym przypadku naśladować. Zalety? Niewielki koszt, a także można w każdej chwili ją zedrzeć i kamera działa znowu. Należy tylko pamiętać, aby nie używać do tego trwałej taśmy, np. używanej do oklejania paczek - w trakcie jej zdzierania można zedrzeć farbę z obudowy. Duży wybór taśm sprawia, że możesz nawet dopasować jej barwę do koloru laptopa, dzięki czemu zakrycie obiektywu będzie estetyczne.

A co z mikrofonem? Jest najczęściej powiązany z kamerą. Jeśli nie masz pewności, gdzie się znajduje, poszukaj tej informacji na stronie producenta lub w sieci. Tutaj również zalecane jest jego zaklejenie, do czego należy użyć grubszej taśmy. Powinno pozwolić to wytłumić dźwięki zbierane przez mikrofon na tyle, że rozmowy będą dla podsłuchującego niezrozumiałe. Jeśli wyłączasz kamerę przez Menadżera Urządzeń, jak opisano to wcześniej, mikrofon powinien być wyłączony wraz z nią.