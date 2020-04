Jak wyłaczyć tworzenie kopii zapasowych zdjęć na koncie Google

Google Zdjęcia to świetny miejsce na przechowywanie kopii zapasowej zdjęć wykonanych naszym smartfonem. Co jeśli jednak nie chcemy by wszystkie zdjęcia tam trafiały? Pokazujemy jak wyłączyć tworzenie kopii zapasowej.

Niezależenie od posiadanego telefonu i zawartego w nim systemu operacyjnego czy to Androida czy iOS'a istnieje wiele sposobów na tworzenie kopii zapasowej naszych zdjęć z telefonu bądź tabletu. Aplikacje Google'a, Microsoftu, Dropbox'a i wiele innych potrafią tworzyć kopie zapasowe każdego zrobionego zdjęcia, dzięki czemu nawet jak je skasujemy przypadkiem z urządzenia to one nadal są bezpieczne w chmurze. Zdjęcia Google to bardzo dobra aplikacja posiadająca wiele zalet, jednakże nie każdy chce by jego wszystkie zdjęcia trafiały automatycznie do chmury. Poniżej przedstawiamy sposób jak wyłączyć automatyczną synchronizacje zdjęć wykonanych naszym urządzeniem z chmurą Google. Na naszym urządzeniu uruchamiamy aplikację Zdjęcia, po czym klikamy w lewym górnym rogu na trzy poziome paski, a z rozwiniętego menu klikamy ikonę "Ustawienia". Na samej górze pojawi się menu "kopia zapasowa i synchronizacja", klikamy to i przechodzimy do kolejnego okna gdzie odznaczamy suwak przy "Kopia zapasowa i synchronizacja". To wszystko. Od tej pory na urządzeniu, na którym poczyniono te kroki nie będą się synchronizowały zdjęcia. Jeżeli nie chcesz całkowicie wyłączać synchronizacji, a jedynie ograniczyć jej transmisje wykorzystującą dane mobilne (3G,4G), wystarczy odhaczyć 2 suwaki znajdujące się niżej. Może też zdarzyć się że zabraknie Ci miejsca na zdjęcia. Google daje tylko 15 GB przestrzeni łączonej na wszystkie swoje usługi. Ten limit ogranicza Cię jeśli synchronizowane zdjęcia są w oryginalnej jakości, natomiast jeśli zmienimy to na "wysoką jakość" to zdjęcia będą przesyłane w nieco słabszej jakości, ale limit przestrzeni na nie zostanie zniesiony. Aby tego dokonać klikamy na "Rozmiar przesyłanych plików", a następnie wybieramy "Wysoka jakość (bezpłatne miejsce bez ograniczeń)". Na głównej karcie menu znajduje się także pozycja "Sugestie", która pozwala na sugerowanie drobnych automatycznych edycji zdjęć, które możemy wyłączyć. Dostępna jest także opcja (domyślnie jest ona wyłączona), która zapobiega uzyskaniu informacji o lokalizacji zrobionego zdjęcia poprzez osobę której udostępniliśmy zdjęcie za pomocą linku.