Jak wymusić zamknięcie aplikacji na Windows 11? [PORADA]

Czasami któraś z działających aplikacji nie chce się wyłączyć lub zatrzymać. Co wtedy? Podpowiadamy skuteczne sposoby poradzenia sobie z problemem.

Każdy miał chyba choć raz w życiu sytuację, że uruchomiona aplikacja niespodziewanie przestaje działać. Dotyczy to zarówno gier, jak i programów użytkowych. Nie pomaga klikanie w X w prawym górnym rogu. Co wówczas robić? No cóż - jedynym rozsądnym wyjściem jest wymuszenie zamknięcia. W tym tekście pokazujemy, jak przeprowadzić to na Windows 11, ale pokazane tu metody sprawdzą się również w przypadku Windows 10. Na szczęście Microsoft nie kombinował przy tej czynności i jest ona łatwa do przeprowadzenia.

Zamykanie aplikacji skrótem klawiaturowym

Najprostszy sposób to użycie skrótu klawiaturowego w celu zamknięcia aktywnego okna. Wystarczy nacisnąć Alt+F4, aby aktywna aplikacja została wyłączona. Jeśli to nie działa, przejdź do kolejnego kroku.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Zamykanie aplikacji przez Menadżera Zadań

Druga opcja to skorzystanie z Menadżera Zadań. Aby go otworzyć użyj skrótu Ctrl + Shift + Esc lub kliknij prawym przyciskiem myszki na pasku zadań i wybierz go z listy. W zakładce Procesy widzisz wszystkie aplikacje działające w tle. Najedź na feralną aplikację i kliknij prawym przyciskiem myszki, a następnie wybierz z menu kontekstowego opcję Zakończ zadanie. Gotowe.

Fot.: D Kujawski/PC World

Zamykanie aplikacji przez Wiersz Polecenia

Otwórz Wiersz Polecenia - tutaj znajdziesz wszystkie sposoby, jak to zrobić. Wcześniej jednak sprawdź w Menadżerze Zadań, jak nazywa się proces, który chcesz zamknąć. Gdy już to masz, we Wierzu Polecenia:

wpisz komendę tasklist i zatwierdź Enterem;

i zatwierdź Enterem; wpisz taskkill /im aplikacja.exe /t /f - zastąp aplikacja nazwą procesu;

- zastąp nazwą procesu; zatwierdź Enterem;

powinno pojawić się potwierdzenie zamknięcia aplikacji.

Fot.: Anyron Copeman/Foundry

A co, jeśli żaden z powyższych sposób nie działa? Najlepiej w takim przypadku odinstalować daną aplikację i zainstalować ponownie. Jeśli możesz w niej wykonywać aktualizację, spróbuj ją przeprowadzić.

Źródło: Tech Advisor