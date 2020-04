Jak wyświetlić historię powiadomień na Androidzie?

Pokażemy Ci, jak znaleźć dziennik, w którym znajdują się wszystkie powiadomienia z Twojego telefonu z systemem Android.

Na pewno miałeś kiedyś taką sytuację. Pojawiło się jakieś powiadomienie, które przeszkadzało Ci w wykonywanej czynności więc od razu je usunąłeś albo zrobiłeś to przez przypadek. Powiadomienie to zaginęło i gdy później chciałeś zobaczyć, o co chodziło sprawy się skomplikowały. Zapewne zastanawiałeś, która aplikacja pokazała powiadomienie. Czy był to WhatsApp, Facebook, Messenger, a może jeszcze jakaś inna aplikacja.

Źródło: techadvisor.co.uk

Oto sposób, za pomocą którego możesz szybko znaleźć dziennik wszystkich swoich powiadomień na każdym urządzeniu z systemem Android.

Dziennik powiadomień na czystym Androidzie

Jeśli używasz smartfona, który działa pod kontrolą niezmodyfikowanej wersji Androida, np. Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3 XL, lub dowolnego urządzenia z systemem Android One, wówczas powinieneś mieć możliwość korzystania z dziennika powiadomień wbudowanego w system operacyjny.

Chociaż możliwość zobaczenia historii powiadomień jest funkcją Androida już od kilku lat, nie jest ona łatwa do znalezienia. Nie dotrzesz do niej przez normalne menu, ani aplikacje Ustawienia. Musisz użyć nieco zapomnianych już widgetów.

Istnieje również możliwość, że Twój model telefonu będzie wymagał odblokowania opcji programistycznych, aby umożliwić dostęp do tego widżetu. Na szczęście, jest to łatwe do zrobienia. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule.

Polecamy również sprawdzić, czy posiadasz najnowsze oprogramowanie, jakie jest dostępne na Twoje urządzenie.

Aby znaleźć dziennik powiadomień musisz:

Odblokować swój telefon

Dotknąć i przytrzymać pustej przestrzeni na ekranie domowej

Gdy pojawi się menu z dostępnymi widgetami zjedź na dół i przejdź do sekcji Ustawienia

Dotknij i umieść na wolnym miejscu na ekranie głównym widget Ustawień

W oknie dialogowym wybierz dziennik powiadomień (Notifictation Log)

Dotknięcie utworzonego przez Ciebie widgetu otworzy historię wszystkich Twoich powiadomień, co znacznie ułatwi ich odnalezienie w przyszłości.

Dostęp do dziennika powiadomień za pomocą aplikacji ze Sklepy Play

Jeżeli korzystasz z urządzenia Samsunga, Xiaomi, Huawei lub innej marki, które pracuje pod kontrolą zmodyfikowanej wersji systemu operacyjnego Android z nakładką producenta dziennik powiadomień nie będzie dostępny. Będziesz go mógł jednak nadal uruchomić. Z pomocą przychodzą różne aplikacje z Google Play, które pomagają uruchomić dziennik powiadomień. Wybrane z nich to: Notification History Log, Notification Log i Unnotification.

Aplikacje te są często bezpłatne, ale zawierają reklamy, które można usunąć kupując wersje premium. Wybierz jedną z aplikacji, która Ci odpowiada, zainstaluj ją, pozwól na odczytywanie powiadomień i powinieneś zobaczyć swoją historię powiadomień. Aplikacje te gromadzą powiadomienia, które zostały wysłane po zainstalowaniu aplikacji, więc lista stopniowo będzie się zapełniać. Nie ma możliwości podejrzenia powiadomień, które pojawiły się przed zainstalowaniem aplikacji.