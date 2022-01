Jak za darmo oglądać telewizję w internecie? [PORADNIK]

Nie masz ochoty na podpisywanie umów z operatorami, a chcesz oglądać wybrane stacje telewizyjne? Możesz zrobić to przez internet, a my pokażemy, w jaki sposób.

Tak właściwie telewizja i internet to dwa zwalczające się media. Od czasu, gdy streaming stał się powszechny, użytkownicy wolą zapłacić za subskrypcję wybranej platformy i cieszyć się filmami oraz serialami bez irytujących reklam przerywających śledzenie losów bohaterów. Jednak oprócz filmów i seriali mamy także różne inne wydarzenia, jak transmisje sportowe, programy popularnonaukowe czy audycje publicystyczne. Nadawcy telewizyjni początkowo blokowali swoje treści w sieci, jednak z biegiem czasu doszli do wniosku, że streaming może być dla nich równie korzystny, jak nadawanie programów tradycyjną drogą i doczekaliśmy się legalnych miejsc i serwisów pozwalających na oglądanie ich propozycji.

W poniższym poradniku pokażemy, w jaki sposób możesz z tego skorzystać. Wszystkie podane poniżej sposoby są w pełni legalne i nie wymagają żadnych opłat z Twojej strony. Czasem tylko wymagane jest obejrzenie reklam przed właściwymi treściami - ale to mała cena za obejrzenie tego, na co masz ochotę.

TVP Sport

TVP Sport to sekcja TVP, która transmituje na żywo wszystkie ważne imprezy z udziałem polskich sportowców. Na jej stronie można było obejrzeć m.in. udział polaków w piłkarskich mistrzostwach Europy, na mundialu, zmagania siatkarzy, skoczków narciarskich i przedstawicieli innych dyscyplin sportu. Jak to działa?

W prosty sposób - na stronie głównej mamy zakładkę Transmisje, w której można zobaczyć wszystkie zaplanowane. Wystarczy kliknąć na Oglądaj online, aby przejść do strony z odtwarzaczem, do którego streamowane jest w czasie rzeczywistym dane wydarzenie.

Warto też dodać, że gdy dane wydarzenie się rozpoczyna, wówczas informacja o tym znajduje się na stronie głównej serwisu. Wtedy wystarczy wejść do danego materiału i gotowe, możesz oglądać go na żywo. Odtwarzacz ma opcję wyświetlania pełnoekranowego, dzięki czemu ekran Twojego monitora lub telewizora będą wypełniać wyłącznie emocje sportowe.

TVP.PL

Pozostają przy TVP - na stronie głównej stacji państwowej można również oglądać na żywo programy, m.in. informacyjne, a w zakładce Przegapiłeś w TV? znajduje się dostęp do treści, które zostały już wyemitowane. Dzięki temu można je obejrzeć, a jedyny warunek to wyłączenie AdBlocka lub innego programu zapobiegającemu wyświetlaniu reklam.

TVN

Do końca marca 2022 roku dostępny będzie za darmo kanał TVN24 - wymagane jest stworzenie bezpłatnego konta na stronie TNV24GO. Stacje TVN24 i TVN24 Bis dostępne sa także w płatnych serwisach streamingowych, jak Player czy Pilot WP.

Polsat

Ten nadawca oferuje Polsat Go - dostępne są tam treści z materiałami reklamowymi. Jest także płatny Polsat Box Go, który zastąpił dwa inne serwisy: IPLA oraz Cyfrowy Polsat Go. Tu nie ma reklam i jest więcej treści, jednak wymagane są miesięczne opłaty. W edycji Polsat Go na użytkowników czeka sporo filmów, seriali, programów oraz innych audycji. Niektóre wydarzenia można pooglądać także za darmo w czasie rzeczywistym, dzięki czemu na ekranie monitora lub smartfona masz te same treści, co osoba oglądająca tradycyjną telewizję.

WP Pilot

WP Pilot to platforma posiadająca wersję darmową. Umożliwia ona oglądanie za darmo wybranych kanałów TV, a dostęp do nich zyskuje się zarówno przez aplikację webową, jak i dedykowaną urządzeniom mobilnym. Należy jednak zauważyć wprost, że w wersji darmowej wybór jest kiepski, a jakoś streamingu gorsza niż w przypadku płatnego dostępu.

W internecie można znaleźć kilkanaście stron, które przekazują sygnał telewizyjny wprost do przeglądarki. Są to platformy pirackie, działające nielegalnie. Żadna nie jest w stanie zagwarantować ciągłości działania ani jakości transmisji. Dlatego warto pomyśleć o założeniu konta i korzystaniu z legalnych, sprawdzonych źródeł.