Jak za darmo przesyłać duże pliki? [PORADNIK]

Chcesz przesłać plik, który jest zbyt duży na załącznik e-mail? Doradzamy, jak zrobić to bez ponoszenia kosztów - zobacz!

Spis treści

Potrzeba przesłania dużego pliku e-mail może pojawić się od czasu do czasu - na przykład masz zdjęcia z wakacji lub imprezy, którymi chcesz podzielić się ze znajomymi. Sieci społecznościowe mają limity co do wielkości przesyłanych plików, podobnie i poczta e-mail. Dlatego doradzamy usługi innych serwisów - są w pełni darmowe, a Ty masz pewność, że przekażesz wszystko odbiorcom.

WeTransfer

WeTransfer to serwis, pozwalający na darmowe przesłanie plików o łącznej wielkości 2 GB. Nie musisz się w nim rejestrować - po prostu wpisujesz swój adres e-mail, a następnie adresy e-mail odbiorców. Może być to nawet dwadzieścia osób! Potem ładujesz pliki - odbiorca dostanie link do ich pobrania.

Nie mam żadnych szczególnych uwag co do usługi, poza tym, że w niektórych godzinach pliki ładują się irytująco wolno - co oznacza, że z WeTransfer korzysta wiele osób.

Send Anywhere

Send Anywhere to usługa bardzo podobna, ale pozwala na transfer do 4 GB danych. Można użyć adresu e-mail lub stworzyć bezpośredni link - otrzymuje się wóczas sześciocyfrowy kod pobrania. Odbiorca wchodzi na stronę SendAnywhere, wpisuje go - i może pobrać przesłane pliki. To proste i zgrabne rozwiązanie.

MailBigFile

MailBigFile w wersji darmowej umożliwia wysłanie do pięciu plików, ale uwaga - każdy może mieć do 2 GB wielkości. Tak więc teoretycznie za jednym posiedzeniem pośle się 10 GB. Odbiorca ma aż 10 dni na pobranie plików. Do plików można dołączyć wiadomość tekstową.

Hightail

Hightail to serwis znany wcześniej pod nazwą YouSendIt. Minus - wymaga założenia darmowego konta. Pojedynczy plik może mieć wielkość do 250 MB, a jednocześnie można wysłać 5 plików, co daje nam 1,25 GB danych. Zalety? Duży nacisk na bezpieczeństwo - pliki są szyfrowane. Serwis oferuje dedykowane aplikacje: mobilną oraz desktopową.

Dropbox

Dropbox to usługa doskonale wszystkim znana - jest na rynku od ponad dekady. Do korzystania z niej konieczne jest założenie w niej konta - jednak odbiorca nie musi go mieć, aby odebrać pliki. W darmowym Dropboxie możesz przechowywać - i udostępniać - do 2 GB danych, mamy także dostępne płatne plany dla buiznesu.

Dysk Google

Dysk Google to rozwiązanie, które wszyscy znają - otrzymujesz tu 15 GB miejsca na swoje pliki, co dla większości ludzi jest wystarczające. Pliki możesz wysłać każdemu bez ograniczeń wielkości - po prostu do każdego tworzony jest link.

OneDrive

OneDrive to obecnie część systemu Windows 10. Pozwala na przechowywanie w chmurze do 15 GB danych, a także dzielenie się nimi za pomocą linku. Warto dodać, że z OneDrive korzystają często nauczyciele w trakcie zajęć zdalnych. Wystarczy wybrać plik i wybrać opcję udostępnienia go.

Mail Drop

To opcja dla użytkowników maszyn Mac - znajduje się ona w aplikacji pocztowej. Używa iCloud do przechowywania plików - do każdego jest generowany link pozwalający na jego pobranie. Odbiorca nie musi mieć Maca ani iOS - link jest uniwersalny. Jednak jeśli odbiorca korzysta z aplikacji pocztowej, otrzyma plik jako załącznik do e-maila.