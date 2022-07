Jak za darmo stworzyć kopię zapasową swoich danych? [PORADNIK]

Choć Światowy Dzień Wykonywania Kopii Zapasowych już dawno za nami (ma miejsce 31 marca), konieczność zabezpieczenia swoich plików jest istotna przez cały rok. Pokażemy Ci, jak zrobić to za darmo.

Dlaczego warto wykonywać kopie zapasowe danych? Pierwszym powodem jest możliwość awarii dysku twardego, na którym masz zapisane dane. Padnie dysk - dane są utracone na zawsze. Drugi powód to możliwość zainfekowania maszyny, zwłaszcza przez szkodnika z rodziny ransomware. W takiej sytuacji nie masz dostępu do żadnego z plików. Powód trzeci - kradzież sprzętu. Możesz stracić desktopa, laptopa czy smartfona na skutek włamania, a w przypadku urządzeń przenośnych można po prostu zgubić je w wielu sytuacjach.

Przechowywanie najważniejszych plików w chmurze może być dobrym pomysłem, tym bardziej, że większość usług jest darmowa (Dysk Google, OneDrive, DropBox i inne). Niestety, nawet pomimo braku kosztów wielu ludzi nadal nie myśli o kopiach zapasowych, wychodząc chyba z założenia, że ich sprzęt nigdy się nie popsuje. Niestety, gdy stanie się najgorsze, czeka ich przykra niespodzianka i utrata na zawsze zdjęć z wakacji, plików z pracy czy też własnych dokumentów. Nie bądź jedną z takich osób.

Pokażemy Ci, w jaki sposób zabezpieczyć dane, a nawet całego PC-ta lub laptopa. Dlatego w razie czego nie musisz się o nic martwić - odzyskasz wszystko, co zostało utracone. Dotyczy to także telefonu.

Czym jest kopia zapasowa?

Choć pytanie brzmi głupio, warto zdefiniować to pojęcie już na samym wstępie. Wiele usług chmurowych automatycznie synchronizuje Twoje pliki. Dlatego jeśli skasujesz je na urządzeniu, można je w prosty sposób odzyskać. Ale jeśli masz na przykład ważny dokument tekstowy, w którym skasujesz istotne informacje, a potem chcesz je odzyskać, okazuje się, że została dokonana synchronizacji już zmienionego pliku. Dane zostały utracone i nie sposób ich przywrócić. To jest właśnie synchronizacja - lustrzane odbicie pliku, który masz na twardym dysku.

Natomiast kopia zapasowa to plik w takim samym stanie, jak w momencie jej wykonania. Czyli na przykład gdybym zapisał ten tekst w Wordzie i zrobił jego kopię zapasową, w kopii znajdziesz to, co właśnie czytasz. A jeśli kiedyś zdecyduję się na zmianę tego teksu, na przykład napisanie go od nowa, będę mieć w kopii zapasowej te same słowa, co teraz. Jeśli więc stwierdzę, że nowa wersja mi się nie podoba, łatwo będzie wrócić do obecnej. Oczywiście nie dotyczy to zdjęć, które zazwyczaj pozostawiamy w niezmienionej formie i nie są one w żaden sposób aktualizowane. Aczkolwiek kopia zapasowa może pomóc, gdy bawisz się w edycję i mniej lub bardziej celowo "zepsujesz" fotografię zabawami edycyjnymi. Wówczas oryginał cały czas znajduje się w bezpiecznym backupie.

Kopia zapasowa na dysku chmurowym

Jak wspomniałem wcześniej, darmowe usługi chmurowe świadczy kilka wspomnianych wcześniej firm - Dropbox, OneDrive, Dysk Google, pCloud i inne. Każda z nich oferuje inną przestrzeń. Jeśli odpowiada Ci proponowana ilość - możesz śmiało przesłać na dysk pliki. Oczywiście wymagane jest założenie konta, co również nic nie kosztuje. Jeżeli okaże się, że miejsca jest za mało - cóż, w takiej sytuacji możesz zdecydować się na płatny abonament. Warto zauważyć, że miesięczne opłaty nie są zazwyczaj drogie. Na przykład Google oferuje za 8,99 zł miesięcznie aż 100 GB dodatkowej przestrzeni!

Zaletą backupu w chmurze jest to, że masz do niego dostęp z każdego miejsca i dowolnego urządzenia. Pliki spoczywają na serwerach w bezpiecznym miejscu, ponadto są zazwyczaj dodatkowo szyfrowane przez dostawcę usługi, a więc ochrona jest podwójna. Z dysków chmurowych możesz korzystać poprzez stronę internetową (za pomocą dowolnej przeglądarki) lub dedykowanej aplikacji. Na każdym masz podobny układ - możesz stworzyć foldery, do których przesyłasz dowolnie wybrane pliki.

Kopia zapasowa na urządzeniu zewnętrznym

Jeśli nie chcesz korzystać z usług chmurowych, pomyśl o urządzeniu zewnętrznym, podpinanym do komputera/laptopa poprzez portu USB. Może być to choćby pendrive o dużej pojemności, ale lepiej pomyśleć o zewnętrznym dysku twardym (tu w wyborze właściwego pomoże Ci nasz ranking). Jak wykonać kopię zapasową tym sposobem? To proste. Podepnij dysk zewnętrzny, stwórz na nim odpowiednie foldery, a następnie skopiuj z urządzenia źródłowego te pliki, które chcesz uchronić przed stratą. Taką operację wykonuj regularnie, w zależności od potrzeb - raz na tydzień, raz na miesiąc lub zawsze, gdy stworzysz jakieś ważne pliki. Po skopiowaniu odpinaj je od źródła i gotowe. Masz pewność, że nie zaatakuje go nic z sieci.

Bardziej zaawansowanym użytkownikom polecamy NAS. To domowy serwer, który podpina się nie do komputera, ale routera, a pliki na niego przerzuca przez połączenie sieciowe. Ta metoda umożliwia dostęp do plików każdemu urządzeniu korzystającemu z domowej sieci - komputerom, laptopom, smartfonom, tabletom itp.

Kopia zapasowa całego systemu

Fot.: Gordon Mah Ung/IDG

Jeśli chcesz stworzyć kopię zapasową całego systemu, możesz to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy - skopiowanie najważniejszych plików systemowych. Drugie - stworzenie obrazu systemu w formie pliku .iso. W przypadku Windows 10 wyjaśniamy to w tej poradzie, pod Windows 11 działa to tak samo. Można w podobny sposób stworzyć kopię zapasową nie tylko systemu, ale całego dysku twardego. W tym celu potrzebny będzie oczywiście drugi dysk, mający taką samą pojemność, co źródłowy. Tu również pomocą specjalistyczne programy i narzędzia.

Która metoda tworzenia kopii zapasowych jest najlepsza?

Na to pytanie nie będzie prostej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od tego, ile plików potrzebujesz zachować oraz jak często musisz to robić i dla ilu osób? Jeśli tylko od czasu do czasu robisz zdjęcia, wówczas może wystarczyć pendrive. Gdy często tworzysz pliki, projekty, grafiki itp., wówczas konieczność zabezpieczenia będzie znacznie częstsza. W przypadku kopii zapasowej systemu lub wykonywania kopii większej ilości plików (np. 500 GB), warto pomyśleć o narzędziach umożliwiających tworzenie kopii przyrostowej, czyli takiej, w której do kopii przesyłane są tylko pliki zmodyfikowane od czasu stworzenia ostatniej kopii. Można także zdecydować się na usługę, która będzie zapisywać kolejne wersje pliku - dzięki czemu łatwo wrócić do poprzedniego.

Kopia zapasowa może czasem "uratować życie". Jej wykonanie nie jest jakimś trudnym czy czasochłonnym zadaniem, dlatego już dzisiaj pomyśl, utrata których plików bardzo by Cię dotknęła i zabezpiecz się przed taką sytuacją.