Jak zablokować stronę internetową na komputerze, smartfonie lub tablecie?

Jeśli chcesz, aby na posiadanym przez Ciebie urządzeniu nie było możliwości wejścia na konkretną stronę, pokażemy Ci, jak możesz ją zablokować.

Możliwość blokowania wybranych witryn jest czymś, co powinien znać każdy - pozwala to na podniesienie bezpieczeństwa i chroni dzieci przed dostępem do nieodpowiednich treści zarówno, gdy używają swoich urządzeń, jak i w trakcie korzystania z domowego komputera czy laptopa. Na zablokowanie witryny istnieje kilka różnych sposobów, ale różnią się one w zależności od urządzenia. Dlatego jeżeli chcesz blokować strony na kilku urządzeniach, może być to proces czasochłonny, jednak w każdym przypadku nie jest to zbytnio skomplikowana sprawa.

W przypadku Chrome, które jest najczęściej używaną przeglądarką na wszystkich urządzeniach, polecamy rozszerzenie Block Site - automatycznie blokuje otwieranie wybranych stron, a także eliminuje je z wyników wyszukiwania w wyszukiwarce Google. Oczywiście jest to tylko blokowanie w trakcie używania Chrome, a więc jeśli na tym samym urządzeniu ktoś będzie chciał wejść na zablokowaną stronę za pomocą innej przeglądarki, nie będzie to dla tej osoby problemem.

A czy da się zablokować strony bezpośrednio na ruterze? Prawdopodobnie tak - ale wszystko zależy od posiadanego rutera. Należy także pamiętać, że w takim przypadku wybrane witryny będą blokowane dla wszystkich urządzeń z niego korzystających. Jeśli chcesz to zrobić, musisz wejść w ustawienia urządzenia i znaleźć tam odpowiednią funkcję - zazwyczaj znajduje się przy opcjach bezpieczeństwa lub ma osobną zakładkę. W przypadku rutera Asus RT-AC66U wygląda to w ten sposób:

Można tu włączyć filtr treści, a następnie wpisać adres witryny lub słowa kluczowe. Jednak w tym drugim przypadku uwaga - mogą być blokowane również inne witryny.

Blokowanie stron na przeglądarce Chrome

Ponieważ Block Site działa zarówno w edycji Chrome dla desktopów, jak i laptopów oraz smartfonów, posłuży nam za przykład. Jego dodatkową zaletą jest to, że można synchronizować strony do blokowania zapisane na przegladarce Chrome używanej na komputerze oraz urządzeniach przenośnych.

Wejdź na stronę dodatku w Chrome Web Store - tutaj

Dodaj rozszerzenie do przeglądarki i potwierdź swój wybór

Po zainstalowaniu dodatku w prawym, górnym rogu pokaże się czerwona ikonka rozszerzenia, zobaczysz również stronę z podziękowaniami

Kliknij na zielony przycisk zgody, zezwalający rozszerzeniu na wprowadzanie zmian

Zobaczysz okienko, w którym możesz wpisać adres strony, jaka ma zostać zablokowana. Gdy wrócisz tu później, możesz dodawać kolejne i usuwać "z cenzury" już dodane. Opcja "Block by words" pozwala na wprwadzanie słów-kluczy, które będą blokowane.

Po lewej stronie znajdują się opcje - Settings. Jeśli tam klikniesz, otrzymasz m.in. możliwości blokowania wszystkich stron z zawartością dla dorosłych, zsynchronizować listę blokowanych stron z rozszerzenie w przeglądarce Chrome na innym urządzeniu, a także dodać "obrazek motywacyjny", pojawiający się zawsze, gdy ktoś będzie chciał wejść na daną stronę. Odpowiednią opcję albo zaznaczasz, albo odznaczasz.

I to praktycznie wszystko. Warto jednak dodać, że możesz dodać do blokowania praktycznie nieograniczoną liczbę stron.

Inne przeglądarki - Chrome, Opera, Edge czy Internet Explorer - mają swoje analogiczne rozszerzenia do blokowania niechcianych stron. Działają one w podobny sposób, prowadząc do blokowania wybranych witryn.