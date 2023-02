Jak zacząć z ekosystemem Apple? Najlepsze urządzenia Apple na start

Produkty Apple działają najlepiej, kiedy ze sobą współpracują. Przedstawiamy najlepsze zestawy urządzeń, które pomogą zapoznać się i w pełni korzystać z ekosystemu firmy z Cupertino.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Każdy pojedynczy produkt Apple jest zazwyczaj całkiem niezły, jeśli chodzi o jego zalety. MacBook, iPhone lub para słuchawek AirPods nie mają sobie równych w porównaniu z żadnym innym porównywalnym laptopem, smartfonem lub bezprzewodowymi słuchawkami dousznymi dostępnymi na rynku.

Co jednak ważne, ekosystem Apple to nie pojedynczy produkt - to cała gama technologii, które razem wzięte stanowią coś więcej niż sumę swoich części. MacBook jest bardziej użyteczny, gdy wszystkie Twoje Wiadomości, Zdjęcia, Przypomnienia i Notatki synchronizują się automatycznie z telefonem iPhone. Gdy masz zbyt zajęte ręce, by wyciągnąć telefon z kieszeni, możesz zadzwonić na zegarek Apple Watch, a Siri działa bez użycia rąk dzięki słuchawkom AirPods. To tak, jakby Apple sprzedawało jeden duży produkt składający się z kilku części - ekosystem jest produktem.

Niezależnie od tego, czy jesteś nowym użytkownikiem produktów Apple, czy po prostu chcesz wyjść poza jeden produkt, który masz teraz, warto pomyśleć o tym, jak zanurzyć się w ekosystemie Apple, a nie tylko o tym, czy kupić kolejnego iPhone'a. Każdy ma inne potrzeby i budżety, więc nasze konkretne sugestie mogą nie mieć zastosowania dla Ciebie, ale struktura pakietów da Ci solidne miejsce startowe.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na początek

Budżet: około 3500 zł / Urządzenia w zestawie: iPhone, słuchawki AirPods

Najważniejszym produktem Apple jest prawdopodobnie iPhone i - niestety- nie jest on tani. Budżetowy iPhone SE spełnia swoją rolę i jest świetny dla każdego, kto dopiero zaczyna przygodę z Apple, ale jeśli zależy Ci na najnowszych funkcjach iOS, będziesz chciał dostać jeden z nowszych modeli. Zeszłoroczny iPhone 12 mini jest nadal w sprzedaży, obecnie kosztuje około 3000 zł i jest to świetny telefon z bardzo szybkim procesorem, doskonałą żywotność baterii i niezwykle zdolny aparat. Dodaj do tego parę słuchawek AirPods, a zaczniesz dostrzegać, jak naprawdę współpracują ze sobą produkty Apple.

Ekosystem Apple to także usługi, dlatego warto rozbudować pamięć w iCloud. Plan Apple One Dla Ciebie, kosztujący 24,99 zł miesięcznie, jest dobrą ofertą dla tych, którzy chcą się zanurzyć w świecie rozrywki - w ramach pakietu otrzymasz dostęp do Apple Music i 50 GB pamięci masowej na zdjęcia i filmy, a także Apple Arcade i Apple TV +.

Proponowana lista produktów:

iPhone : iPhone SE (1799 zł) lub iPhone 12 mini (2999 zł)

: iPhone SE (1799 zł) lub iPhone 12 mini (2999 zł) AirPods : AirPods (3. generacja) (899 zł)

: AirPods (3. generacja) (899 zł) Usługi : Apple One Dla Ciebie (24,99 zł)

: Apple One Dla Ciebie (24,99 zł) Razem: 2800 zł - 3300 zł

Stopniowo w górę

Budżet: około 6500 zł / Urządzenia w zestawie: iPhone, słuchawki AirPods, zegarek Apple Watch

Jeśli dysponujesz większym budżetem, możemy przejść do aktualnego modelu iPhone'a 13, który ma nieco lepszy aparat, wyświetlacz OLED, a także lepszą wydajność i żywotność baterii. Dodamy również Apple Watch SE. Nie warto interesować się Apple Watchem Series 7, gdyż jego dodatkowe funkcje dla większości ludzi będą po prostu zbędne.

Proponowana lista produktów:

iPhone : iPhone 13 (3999 zł)

: iPhone 13 (3999 zł) AirPods : AirPods (3. generacja) (899 zł)

: AirPods (3. generacja) (899 zł) Zegarek : Apple Watch SE (1349 zł)

: Apple Watch SE (1349 zł) Usługi : Apple One Dla Ciebie (24,99 zł)

: Apple One Dla Ciebie (24,99 zł) Razem: 6000 zł - 6500 zł

Dodanie komputera Mac

Budżet: około 12 000 zł / Urządzenia w zestawie: iPhone, słuchawki AirPods, zegarek Apple Watch, MacBook

Największym brakującym elementem układanki w naszych dotychczasowych zestawach startowych jest komputer Mac. Nie każdy potrzebuje nowego komputera, ale prawie każdy ma w domu jakiś laptop lub komputer stacjonarny. Jeśli zdecydujesz się na wszystko z Apple, będziesz chciał, aby tym komputerem był właśnie Mac.

Sposób, w jaki komputery Mac współpracują z innymi produktami Apple, jest imponujący. Dokumenty iCloud już tam są. Airdrop - wszystko, czego potrzebujesz, tam i z powrotem. Odbieraj połączenia głosowe na zwykły numer telefonu, za pomocą FaceTime na komputerze Mac (połączenie zostanie po prostu przeniesione na iPhone'a). Używaj klawiatury komputera Mac do pisania tekstów w Wiadomościach, które synchronizują się z Twoim iPhone'em. Notatki, Przypomnienia, Wiadomości, TV+ i wiele więcej - to, co robisz na swoim iPhonie, będziesz mieć na komputerze, zsynchronizowane za pośrednictwem iCloud.

Nawet jeśli w tym roku pojawi się nowy model, proponujemy model MacBook Air M1, który będzie świetnym punktem wyjścia. Jest szokująco szybki jak na tak cienki i lekki laptop, a do tego ma zabójczą żywotność baterii. Model podstawowy ma jednak tylko 256 GB pamięci masowej, więc prawdopodobnie powinieneś przejść na wersję 512 GB.

Proponowana lista produktów:

iPhone : iPhone 13 (3999 zł)

: iPhone 13 (3999 zł) AirPods : AirPods (3. generacja) (899 zł)

: AirPods (3. generacja) (899 zł) Zegarek : Apple Watch SE (1349 zł)

: Apple Watch SE (1349 zł) Mac : MacBook Air 512 GB (5399 zł)

: MacBook Air 512 GB (5399 zł) Usługi : Apple One Dla Ciebie (24,99 zł)

: Apple One Dla Ciebie (24,99 zł) Razem: 11 000 zł - 11 700 zł

Kiedy cena nie gra roli

Budżet: około 20 000 zł / Urządzenia w zestawie: iPhone, słuchawki AirPods, zegarek Apple Watch, MacBook, iPad, Apple TV

Oto, ile kosztowałoby Cię kompletne wyposażenie Apple klasy premium. Dodajemy Apple TV 4K i Homepod mini. Ulepszamy też iPhone'a do modelu Pro, Apple Watch do Series 7, a AirPods do wersji Pro.

Można by się spierać, czy warto przesiąść się do 13-calowego MacBooka Pro M1, ale szczerze mówiąc, różnica między nim a MacBookiem Air M1 jest bardzo niewielka. Z drugiej strony 14-calowy MacBook Pro, choć jest niesamowitą maszyną, to dla większości ludzi prawdopodobnie jest zbyt mocny. Ostatnią cegiełką będzie najnowszy iPad Air, który jest idealnym rozwiązaniem pod względem ceny i wydajności, a dodatkowo idealnie współgra z piórem Apple Pencil.

Proponowana lista produktów: