Jak zagrać w Fortnite na iPhone? GeForce Now pozwala ominąć problemy [PORADNIK]

Przez konflikt między Epic Games a Apple, użytkownicy iOS od dawna nie mogą ściągnąć Fortnite swoje urządzenia. Teraz możemy ominąć ten problem!

Fot. TechAdvisor

Serwisy pozwalające na streaming gier stają się coraz popularniejsze. Dla wielu osób takie rozwiązanie może być bardzo wygodne - nie tylko nie muszą się one martwić wysokimi cenami kart graficznych, ale także mogą zagrać w swoje gry wszędzie - czy to na laptopie, czy na komputerze stacjonarnym, ale też na tablecie czy telefonie. Jednak serwisy streamingowe zapewniają też inne benefity, dzięki którym możemy nawet ominąć inne ograniczenia sprzętowe.

Takie ograniczenia to, między innymi, niemożliwość zagrania w Fortnite na iOS. W wyniku batalii w sądzie, którą stoczyło ze sobą Apple i Epic Games (wydawca Fortnite), firma z nadgryzionym jabłkiem w logo nie przywróciła aplikacji na App Store. Jednak już teraz możemy znów zagrać w Fortnite na iPhone. Wszystko dzięki GeForce Now.

Fot. TechAdvisor

Oczywiście, Fortnite był dostępny w serwisach streamingowych już od jakiegoś czasu. Jednak, dzięki współpracy między Epic Games i Nvidia, na platformie udostępniono również wersję gry przystosowaną do urządzeń mobilnych - wraz z możliwością sterowania za pomocą ekranów dotykowych smartfonów. Oznacza to, że w końcu zagramy w Fortnite na iPhonie bez konieczności podłączania zewnętrznych kontrolerów. Warto też wspomnieć, że nowe możliwości sterowania (wraz z innymi usprawnieniami dla gry) dostępne będą w GeForce Now nie tylko dla użytkowników iOS, ale także dla urządzeń z Androidem.

Zalety streamowania gier

Jest też kilka innych zalet grania w Fortnite na platformie streamingowej zamiast lokalnie, w aplikacji. Po pierwsze, nie będziemy się już musieli martwić o aktualizacje gry - będą one ściągane przez zewnętrzny serwer, więc już nigdy nie będziemy musieli czekać na ściągnięcie dodatkowych gigabajtów przed wejściem na pole walki.

Fot. TechAdvisor

Dodatkowo, grafika Fortnite w wersji streamingowej może przyprawić użytkowników nawet najnowszych flagowców o atak zazdrości. Komputery, które odpowiedzialne są za uruchamianie streamowawnej gry, działają na najnowszych kartach graficznych RTX (serii 20- dla darmowego i tańszego abonamentu, lub 30- dla droższego). Możemy się więc spodziewać bardzo płynnej rozgrywki (serwis wspiera streaming w 4K 60 FPS, a nawet 120 FPS na wybranych telefonach z Androidem.

Jak grać w Fortnite na iPhone

Uruchomienie Fortnite w wersji mobilnej na iPhonie nigdy nie było tak proste jak teraz. Aby to zrobić, musimy trzymać się tych kilku kroków:

Na stronie Nvidia GeForce Now wystarczy zarejestrować swoje konto

wystarczy zarejestrować swoje konto W menu ustawień połączyć swoje konto GeForce Now z kontem Epic Games

swoje konto GeForce Now z kontem Epic Games Na iPhonie/iPadzie otworzyć mobilną stronę GeForce Now

GeForce Now Kliknąć opcję Udostępnij , a następnie Dodaj do ekranu głównego

, a następnie Otworzyć skrót , który pojawił się na głównym ekranie, zalogować się i kliknąć na ikonkę Fortnite

, który pojawił się na głównym ekranie, się i kliknąć na Cieszyć się grą!

Ile kosztuje GeForce Now

Fot. TechAdvisor

Warto także wspomnieć o cenach serwisu streamingowego od Nvidii. Tutaj sytuacja jest bardzo ciekawa, ponieważ możemy z niego korzystać zupełnie za darmo. Oczywiście istnieją wtedy ograniczenia - będziemy musieli poczekać w kolejce na zwolnienie się dostępnej maszyny, a nasza sesja potrwa maksymalnie 60 minut. Jeśli chcemy wydłużyć czas naszej gry, za 49 zł miesięcznie możemy wykupić subskrypcję Priority. Nie dość, że zalogujemy się wtedy bez kolejki, to na dodatek możemy grać aż do 6 godzin - wszystko z włączonym RTX. Jeśli jednak szukamy najlepszych wrażeń, serwis oferuje również subskrypcję RTX 3080. Dzięki niej możemy grać nawet w 4K, czy osiągać do 120 FPS - a wszystko to, używając karty RTX 3080. Możliwości jest naprawdę sporo!