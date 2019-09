Jak zainstalować Usługi Google na Mate 30 i Mate 30 Pro?

Smartfony Huawei to mocne urządzenia, jednak bez Usług Google są dla wielu użytkowników mało atrakcyjne. Jednak jest sposób, aby się na nich pojawiły - Play Store nie wyłączając.

Mate 30 oraz Mate 30 Pro mają wszelkie cechy smartfonów z wyższej półki - mocne podzespoły, interesujące funkcje i rozwiązania, jednak pomimo obecności systemu Android z nakładką EMUI 10, brak im wszystkiego, co związane z Google - czyli Gmaila, Sklepu, Map, etc. Co prawda Huawei oferuje w zamian swoją galerię aplikacji, jednak nie są one zbyt popularne poza Chinami - tym bardziej, że są dedykowane przede wszystkim tamtemu rynkowi.

Użytkownicy Androida na całym świecie postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i zaledwie kilka dni po premierze smartfonów w sieci pojawiła się dokładnie opisana metoda, pozwalająca na dodanie do "okrojonego" systemu Android usług Google. Dotyczy ona nie tylko linii Mate, ale - podobno - sprawdza się przy każdym urządzeniu korzystającym z nakładki EMUI 9.1.1. Poniżej prezentujemy tę metodę, której źródła to chiński Club Huawei, a także wątki na reddicie - r/Huawei oraz r/Honor

UWAGA

Poniższa metoda nie jest oficjalnie zatwierdzona ani przez Huawei, ani przez Google. Jeśli chcesz ją wypróbować, robisz to wyłącznie na własne ryzyko.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, które mogą się pojawić zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu opisanych poniżej działań.

krok 1 - przejdź na stronę www.lzplay.net

krok 2 - naciśnij na niebieską ikonkę, aby pobrać plik app-release.apk

krok 3 - przejdź do pobranych plików i kliknij na pobrany, aby uruchomić instalację

krok 4 - udziel niezbędnych zezwoleń aplikacji

krok 5 - naciśnij Start w dolnej części ekranu, a następnie przycisk aktywacji

w dolnej części ekranu, a następnie przycisk aktywacji krok 6 - wyraź zgodę na pobieranie, aby zainstalować framework dla usług Google i sklep Play Store

krok 7 - po pobraniu wybierz opcję rejestracji urządzenia poprzez Google

krok 8 - wprowadź dane swojego konta Google

krok 9 - otwórz zainstalowany Sklep Play i zaloguj się w nim

i zaloguj się w nim krok 10 - zrestartuj urządzenie

krok 11 - wróć do Sklepu i pobierz to, co potrzebujesz - mapy Google, Twittera, WhatsApp i co tylko chcesz!

W momencie pisania tego tekstu, ta metoda działa. Jednak istnieje duże ryzyko, że zarówno Google, jak i Huawei oraz twórcy pliku .apk nie spodoba się to rozwiązanie i zostanie ono zablokowane. Należy też pamiętać, że niektóre aplikacje Google mogą nie działać poprawnie, zwłaszcza, jeśli zostaną zaktualizowane po przeprowadzonej instalacji na Mate 30 lub Mate 30 Pro. Jeśli w trakcie działania będą się zawieszać, można spróbować resetu telefonu.