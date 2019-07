Jak zainstalować VPN na routerze?

Pokazujemy, jak zainstalować VPN bezpośrednio na routerze oraz jakie są wady i zalety tego rozwiązania.

Spis treści

Zainstalowanie VPN na routerze jest świetnym sposobem na podniesienie bezpieczeństwa korzystania z internetu - gwarantuje, że cały płynący z niego ruch sieciowy jest zaszyfrowany i ukryty przed próbami szpiegowania. Każde urządzenie, korzystające z routera, będzie mieć taką ochronę, nawet, jeśli nie ma oprogramowania do obsługi sieci VPN, jak gadżety typu Smart Home czy Apple TV. Pamiętaj, że router liczy się jako jedno z urządzeń, które korzystają z planu abonamentowego dostawcy bezpiecznej sieci, ale podpięte do niego urządzenia już nie, więc jest to sposób na obejście limitu urządzeń. Rozwiązanie to ma również pewne wady, które musisz poznać zanim ustawisz VPN na swoim routerze.

Po pierwsze - VPN może spowolnić szybkość połączenia sieciowego. Czasami jest to spowolnienie praktycznie nieodczuwalne, często jednak wszystko działa odczuwalnie wolniej, zwłaszcza, jeśli korzysta się z serwerów położonych w krajach odległych od miejsca, w którym fizycznie przebwyasz. Po drugie - cały ruch sieciowy przechodzi przez VPN, co obejmuje również aktualizacje systemu czy oprogramowania - a one nie potrzebują takich zabezpieczeń. Po trzecie - w przeciwieństwie do aplikacji na telefonie czy komputerze, włączanie i wyłączanie VPN na routerze oraz zmiana serwerów nie są tak proste, bezpieczna sieć może również blokować pobieranie niektórych danych, co w efekcie ma wpływ na otwieranie stron - w niektórych przypadkach możesz nie być w stanie dostać się na nie. I po czwarte - jeśli Twój router nie wspiera natywnie połączeń VPN (taką funkcje mają m.in. niektóre routery firm Asus i Draytek), potrzebne będzie specjalnie przygotowany firmware, który należy zainstalować na urządzeniu - a nie wszystkie to umożliwiają.

Oczywiście aby zainstalować sieć VPN, musisz mieć w którejś z nich konto, np. PureVPN czy NordVPN. W którą najlepiej zainwestować? Na to pytanie odpowie Ci nasz ranking "najlepsze VPN w 2019 roku".

Jak zainstalować VPN na routerze?

Jeśli Twój router wspiera VPN, to bardzo dobrze. Jeśli nie - być może masz możliwość konfiguracji tak, aby można było jej używać. Jednak w tym celu będzie potrzebne zainstalowanie firmware DD-WRT. Jak to sprawdzić? Zaloguj się do interfejsu swojego routera, a następnie sprawdź w jego ustawieniach możliwość konfiguracji sieci VPN. Jeśli jest możliwa - nie potrzebne Ci dodatkowe oprogramowanie. Jeśli nie - DD-WRT będzie niezbędne. Nie musisz się go obawiać - powstało jako alternatywa dla standardowego oprogramowania routerów. Jednak należy ostrzec, że jego instalacja może spowodować utratę gwarancji, a nieprawidłowe jej przeprowadzenie sprawić, że urządzenie nie będzie funkcjonować poprawnie.

Jeśli obawiasz się o negatywne skutki, może po prostu warto zainwestować w router wspierający natywnie VPN?

Jak zainstalować DD-WRT na routerze?

Aby sprawdzić, czy na Twoim routerze można zainstalować oprogramowanie DD-WRT, przejdź na tę stronę. Wpisz w okienku nazwę swojego routera.

Jeśli Twój model jest wspierany, kliknij na jego nazwę na liście i pobierz oprogramowanie. Jeśli będzie do wyboru kilka, zawsze pobieraj najnowsze - poznasz je po najwyższym numerze. Przed instalacją należy przeprowadzić twardy reset urządzenia, aby przywrócić je do ustawień fabrycznych. Jak to zrobić? Opis tej czynności powinien znajdować się w instrukcji obsługi routera, dostarczonej przez producenta. Możesz też spróbować metody 3 x 30. Czyli - przyciśnij przycisk zasilania routera i trzymaj go przez 30 sekund. Pod koniec odepnij urządzenie od zasilania na 30 sekund, następnie znowu przytrzymaj wciśnięty przycisk zasilanie przez kolejne 30 sekund. Nie zawsze to działa, jednak zazwyczaj sprawdza się w praktyce.

Każdy router jest inny i proces instalacji może wyglądać nieco inaczej. Jednak w każdym przypadku podstawą będą następujące czynności:

Wejdź do interfejsu routera - zrobisz to poprzez przeglądarkę, wpisując jego adres. Najczęściej jest to wariacja 192.168.x.x lub 10.0.x.x. Na przykład popularny w Polsce Livebox to 192.168.1.1.

to 192.168.1.1. Zaloguje się na konto administratora i znajdź w ustawieniach opcję aktualizacji firmware

Do przeprowadzenia aktualizacji musisz wskazać plik z oprogramowaniem - oczywiście będzie to ten ściągnięty ze strony DD-WRT

Załaduj plik i zaczekaj na jego instalację, kierując się poleceniami wyświetlanymi w trakcie tej czynności

Po zakończeniu instalacji, sprawdź w interfejsie, czy nowe firmware zostało zainstalowane. Po jego instalacji może być niezbędne ponowne wpisanie loginu i hasła admina. Po udanej instalacji zobaczysz nowy interfejs.

Jak skonfigurować ustawienia VPN na routerze?

Po instalacji oprogramowania DD-WRT musisz skonfigurować ustawienia sieci VPN na routerze. Wielu dostawców ma własne instrukcje dotyczące ustawień, do których należy się zastosować. Czasem znajdują się one na ich stronach, jak ma to miejsce w przypadku np. NordVPN, a PureVPN ma całą sekcję pomocy dotyczącą prawidłowego ustawiania połączeń.

Ogólnie te czynności można opisać następująco:

ustalasz adres serwera domyślnego oraz swojej wirtualnej lokalizacji

wybierasz rodzaj szyfrowania, jak IKEv2/IPsec

wpisujesz nazwę użytkownika i hasło

ustalasz inne parametry

Tak wygląda to w interfejsie DD-WRT - jeśli czegoś nie wiesz lub nie masz pewności, warto skontaktować się ze wsparciem dostawcy sieci.

Po ustawieniu parametrów i zapisaniu wprowadzonych zmian, VPN będzie działać przez cały czas, a przechodzący przez router ruch szyfrowany i anonimowy.