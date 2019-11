WhatsApp przeznaczony jest jedynie na smartfony, ale istnieje sposób, który pozwala zainstalować i korzystać z WhatsApp na tablecie tak samo, jak na telefonie. Pokazujemy, jak zainstalować WhatsApp na tablecie.

Spis treści

WhatsApp jest jednym z popularniejszych komunikatorów tekstowych i głosowych na świecie. Umożliwia utrzymanie kontaktu z rodziną i przyjaciółmi poprzez wysłanie wiadomości, zdjęć i filmów, a także wykonywanie bezpłatnych połączeń głosowych i wideo przy wykorzystaniu sieci komórkowej lub łączności Wi-Fi.

Źródło: techadvisor

Niestety ze względu na swoją konstrukcję aplikacji WhatsApp'a nie można zainstalować na każdym urządzeniu wyposażonym w systemem operacyjny Android pomimo, iż aplikacja dostępna jest w Sklepie Play. Program ten działa jedynie na smartfonach i niektórych tabletach, ponieważ do jego aktywacji potrzebny jest modem z aktywną kartą SIM do której przypisywane jest konto w usłudze.

Z tego właśnie powodu użytkownicy tabletów nie znajdą aplikacji WhatsApp w sklepie z aplikacjami i może im się wydawać, że instalacja aplikacji na tego typu urządzeniu nie jest możliwa, ale nie jest to nieprawdą.

Chociaż Google wolałoby, aby wszyscy użytkownicy korzystali jedynie z oficjalnego sklepu z aplikacjami Google Play to otwarto źródłowe pochodzenie systemu, który bazuje na zmodyfikowanym kernelu Linux'a pozwala na instalację aplikacji spoza Sklepu Play. Dotyczy to wszystkich urządzeń z Androidem zarówno tych wyposażonych w usługi Google, jak i bez dostępu do nich. Trzeba wiedzieć, że przykładowo w Chinach nie każdy smartfon z Androidem posiada zainstalowane usługi Google. Idealnym zobrazowaniem tej sytuacji jest najnowszy Huawei Mate 30 Pro, który został wprowadzony do sprzedaży w Chinach. Mimo braku dostępu do aplikacji od Google, co dla europejczyków jest nie do przyjęcia urządzenie na rodzimym rynku smartfon sprzedaje się rewelacyjnie.

Dzięki konstrukcji Androida użytkownicy mogą we własnym zakresie instalować aplikacje w formacie .APK, które pochodzą z dowolnego źródła. Trzeba jednak wiedzieć, że ze względów bezpieczeństwa nie jest to najrozsądniejsze działanie. W internecie dostępnych jest mnóstwo zawirusowanych plików .APK, które udają dobrze znane nam programy, a najczęściej ich płatne wersje. Z drugiej strony dzięki tej możliwości na niekompatybilnych urządzeniach można zainstalować WhatsApp za pomocą pliku .APK.

Pliki .APK najłatwiej porównać do doskonale znanych każdemu użytkownikowi plików .EXE z systemu Windows lub .DMG z komputerów Mac. Tak naprawdę instalując aplikacje ze Sklepu Play użytkownicy nadal instalują plik .APK tyle, że robi to za nich aplikacja sklepu z wbudowanymi skanerami bezpieczeństwa i dostępem jedynie do najnowszych i zweryfikowanych plików instalacyjnych. Użytkownik widzi jedynie pasek postępu. Nie musi się on martwić pobieraniem odpowiedniego pliku i jego instalacją z pamięci masowej lub zewnętrznego nośnika danych. Dodatkowo sklepy takie, jak Google Play pozwalają na automatyczną aktualizacje aplikacji w tle.

Aby zainstalować WhatsApp na tablecie wystarczy pobrać odpowiedni plik .APK na urządzenie, odnaleźć go i uruchomić. System Android poprosi wtedy o uprawnienia do instalacji aplikacji spoza Google Play. W dalszym etapie instalacja zostanie zainstalowana na urządzenie i pojawi się w menu aplikacji tak, jak każdy program zainstalowany przez producenta lub pobrany z Google Play.

Alternatywnie można zrezygnować z instalacji aplikacji klienckiej WhatsApp i zdecydować się na skorzystanie z przeglądarkowej wersji WhatsApp Web.

Jak zainstalować WhatsApp na tablecie z systemem operacyjnym Android?

Otwórz Ustawienia > Zarządzanie aplikacjami i wyszukaj na liście aplikacje Chrome. Należy upewnić się, że posiada ona uprawnienia do zapisywania plików w pamięci urządzenia.

Kolejnym krokiem jest otwarcie przeglądarki Chrome i wyszukanie w internecie pliku instalacyjnego WhatsApp. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki i wpisać "WhatsApp.APK"

i wyszukanie w internecie pliku instalacyjnego WhatsApp. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki i wpisać "WhatsApp.APK" W wynikach wyszukiwania powinno pojawić się wiele stron, które udostępniają pliki .APK w sieci

Po wybraniu witryny należy pobrać plik .APK

Po jego pobraniu powinno pojawić się stosowne powiadomienie na pasku powiadomień. Po jego kliknięciu urządzenie powinno zapytać o dostęp do instalacji aplikacji z nieznanego źródła. Po jego przydzieleniu aplikacja zainstaluje się. Alternatywnie można uruchomić dowolnego menedżera plików i wybrać plik z zakładki Downloads

Po zainstalowaniu aplikacji i jej uruchomieniu użytkownik zobaczy standardowy proces konfiguracji WhatsApp, który wymagał będzie podania numeru telefonu

Po wyświetleniu monitu o sprawdzenie numeru telefonu należy wybrać opcję "Zadzwoń do mnie" i wprowadzić sześciocyfrowy kod weryfikacyjny na tablet

To wszystko co trzeba zrobić, aby aktywować aplikację WhatsApp na tablecie z systemem Android, który nie posiada wbudowanego modemu sieci komórkowej.

Aplikacja WhatsApp na tablecie nagle przestała działać

Może okazać się, że po pewnym czasie aplikacja WhatsApp na tablecie przestanie działać. Niestety, ale tak, jak już wcześniej pisaliśmy jedynie instalacja aplikacji z oficjalnego źródła (Sklep Play) pozwala na automatyczne aktualizacje w tle. Decydując się na instalacje jakiegokolwiek programu z pliku instalacyjnego .APK użytkownik pozbawia się możliwości aktualizacji aplikacji w tle. W konsekwencji po pewnym czasie może okazać się, że aplikacja staje się przestarzała i przestanie działać. Jeżeli tak się stanie należy odinstalować WhatsApp i przeprowadzić proces od nowa pobierając z sieci najnowsze dostępne wydanie.