Jak zainstalować Windowsa na więcej niż jednym urządzeniu?

Jeżeli chcesz użyć swojej kopii systemu Windows na więcej, niż jednym komputerze może okazać się, że nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Przedstawiamy kilka alternatyw, które mogą Ci się przydać.

Spis treści

Chociaż istnieje kilka wyjątków, które wyjaśnimy Ci poniżej prawda jest taka, że Windows może być zainstalowany tylko i wyłącznie na jednym komputerze. Umowa licencyjna wydana przez producenta oprogramowania - Microsoft jest dosyć jasna w tej kwestii, a po wprowadzeniu klucza produktu podczas procesu instalacji system Windows blokuje tę kopię oprogramowania na danym komputerze.

Może Ci się wydawać całkowicie uzasadnione, że zakupiony przez Ciebie produkt będzie używany w sposób, który wydaje Ci się odpowiedni i w pełni zgodny z prawem, a w rzeczywistości okaże się, że firma Microsoft twierdzi zupełnie co innego.

Mimo wszystko istnieje jednak kilka opcji dla osób, które pragną przenieść licencje z systemu Windows 10 lub nawet starszego Windows'a 7 na inny komputer.

Polityka Microsoftu może wydawać się zbyt surowa nawet pomimo tego, że w rzeczywistości system operacyjny Windows jest produktem, który wymaga ogromnej ilości pracy. Do tego dochodzi jeszcze obsługa po sprzedażowa, wprowadzanie aktualizacji oraz poprawek zabezpieczeń, a to wszystko kosztuje ogromne sumy pieniędzy. Z drugiej strony wiele osób wskazywać będzie, że system macOS również wymaga dużych nakładów pracy, a jest oferowany za darmo do każdego komputera Mac. Trudno się z tym nie zgodzić, ale w przypadku Apple firma sprzedaje swój produkt jako całość składająca się z części technicznej (komputer) oraz oprogramowania (system operacyjny), a komputery z Cupertino są dużo droższe od odpowiedników z systemem Windows.

Apple jest firmą, która zarabia przede wszystkim na sprzęcie, a w drugiej kolejności na oprogramowaniu i usługach, które są z nim ściśle powiązane. W przypadku Microsoft jest dokładnie na odwrót - firma zarabia na produkcji oprogramowania takiego, jak system operacyjny Windows, pakiet biurowy Office i innych mniej popularnych programów, a sprzęt produkuje niejako przy okazji, aby zaprezentować wszystkie możliwości swojego oprogramowania.

Z drugiej strony ciężko nie docenić starań firmy Microsoft. W momencie, gdy Apple zaczęło oferować za darmo aktualizacje systemów macOS dla każdego kompatybilnego komputer gigant z Redmond był w trakcie przygotowań do wprowadzenia na rynek systemu Windows 10. Koniec końców posiadacze komputerów z licencją na system Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 mogli bezpłatnie dokonać aktualizacji do Windows'a 10 nawet na blisko sześcioletnim sprzęcie (Windows 7 zadebiutował w 2009 roku). Osoby te do dziś dostają wszystkie najnowsze aktualizacje systemu w tym May Update (wersja 1903).

Przestrzegamy Cię przed łamaniem umów licencyjnych i prawa. W internecie bez problemu odnajdziesz nieoficjalne kopie systemu Windows w różnych wydaniach oraz wersjach językowych. Pamiętaj, że jeżeli zdecydujesz się na ich pobranie i instalacje nie tylko łamiesz prawo, ale w niektórych przypadkach oddajesz kontrolę nad swoim komputerem i danymi, które się na nim znajdują osobom trzecim, które zaangażowane są w działalność przestępczą. Część dostępnych w sieci instalatorów systemu Windows jest nie tylko zmodyfikowana w taki sposób, aby nie pytać użytkownika o klucz produktu i dokonać automatycznej aktywacji, ale także posiada preinstalowane wirusy. W konsekwencji korzystanie z takiego systemu staje się bardzo niebezpieczne nie tylko ze względu na łamanie umów licencyjnych.

Jeżeli potrzebujesz pobrać obraz iso systemu Windows korzystaj tylko i wyłącznie ze stron firmy Microsoft. Możesz pobrać także narzędzie Media Creation Tool, które pozwoli Ci na wykonanie bootowalnego pendrive'a z najnowszą wersją systemu Windows 10.

Co zrobić, jeżeli posiadam system Windows na płycie?

Jeżeli zdecydowałeś się na zakup wersji pudełkowej systemu Windows w przeciwieństwie do kopii OEM, która dostarczana jest wraz z nowymi komputerami masz nieco większe możliwości. Microsoft pozwala na przenoszenie oprogramowania z jednej maszyny na drugą, ale zwracamy uwagę na to, że mówimy raczej o przenoszeniu niż dzieleniu się, ponieważ system operacyjny może być aktywny tylko na jednym komputerze w tym samym czasie. Jedynym wyjątkiem jest pakiet rodzinny Windows 7, który uprawnia użytkowników do równoczesnego korzystania z systemu operacyjnego na trzech różnych komputerach.

Aby przenieść wersję BOX systemu Windows z jednego komputera na drugi, należy najpierw odinstalować ją z poprzedniego komputera, a następnie zainstalować na nowym. Zanim będzie można go aktywować, należy również zadzwonić do firmy Microsoft i wyjaśnić, co zamierzasz zrobić. Jest to prosty proces, który sprawi, że będziesz gotowy do pracy w mgnieniu oka. Całość zajmie Ci maksymalnie kilka minut dłużej, niż instalacja systemu Windows i aktywacja w trybie online. W przypadku przenoszenia systemu z jednego komputera na drugi nie jest to możliwe, ponieważ baza firmy Microsoft posiada wpis informujący, że Twój klucz produktu został już przypisany do wybranego urządzenia. Dopiero pracownik infolinii będzie w stanie usunąć tę informację, abyś mógł aktywować kopię zapasową na innym komputerze. To dodatkowe zabezpieczenie Microsoftu, abyś nie był w stanie korzystać z tej samej kopii systemu na wielu komputerach.

Czy mogę przenieść system Windows 10 na nowy komputer?

W przypadku systemu Windows 10 sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ nie ma on już fizycznego klucza systemu, jak w Windowsie 7. Aktywacja odbywa się na podstawie cyfrowych uprawnień. Klucz systemu może być przypisany do danego komputera (jest on zapisany w oprogramowaniu układowym BIOS/UEFI) lub do Twojego konta Microsoft. Mimo wszystko możesz przenieść system Windows 10 na nowy komputer tak długo, jak można zakupić jego kopię w sprzedaży detalicznej lub uaktualnić go z systemu Windows 7 lub Windows 8 (8.1).

Nie masz prawa przenieść systemu Windows 10, jeśli został on fabrycznie zainstalowany na zakupionym komputerze PC lub laptopie.

W tym przypadku musisz niestety zdecydować się na zakup nowej licencji, co niestety nie jest najtańszym rozwiązaniem. Producenci sprzętu komputerowego w zależności od ilości produkowanego sprzętu są w stanie nabyć od Microsoftu licencję na system Windows w bardzo konkurencyjnej cenie, ale niestety konsumenci nie mają tej możliwości. Cena detaliczna systemu Windows 10 to 629,99 zł dla wersji Windows 10 Home oraz 1099 zł dla wersji Windows 10 Pro. Nietrudno dojść do wniosku, że nie jest to zbytnio opłacalne rozwiązanie Twojego problemu.

Możesz także zdecydować się na korzystanie z systemu Windows bez licencji. Możesz zainstalować Windows 10 bez wpisywania klucza produktu. W tym przypadku będziesz musiał pogodzić się jednak z wieloma ograniczeniami. Jednym z najbardziej trywialnych jest brak możliwości zmiany tapety.

Czy są jakieś alternatywy?

Jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy są jakieś alternatywy dla systemu Windows mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Istnieje mnóstwo zamienników Windows'a, które nie kosztują ani złotówki. Jeżeli chciałeś przenieść licencję na system Windows z myślą o starszym komputerze PC lub laptopie instalacja którejś z popularnych dystrybucji Linux'a lub ChromeOS będzie nawet lepszym wyborem z uwagi na dużo mniejszą zasobożerność tych systemów.

Linux

Jeżeli posiadasz stary komputer lub dostałeś stary komputer służbowy bez licencji na system możesz na nim zainstalować Linux'a. Nie będzie Cię to kosztowało ani złotówki, a dostaniesz w pełni funkcjonalny system operacyjny. W internecie znajdziesz wiele różnego rodzaju dystrybucji Linuxa, które są naprawdę dopracowane i oferują wszystkie funkcjonalności znane z płatnego Windowsa. Na dodatek systemy oparte na jądrze Linux są mniej zasobożerne, dzięki czemu możesz szybko przywrócić do życia starszy niezbyt wydajny komputer. Gwarantujemy, że po przesiadce na Linux'a nawet, jeżeli posiada wolny dysk talerzowy HDD znacznie przyśpieszy.

Dla mniej zaawansowanych użytkowników, którzy nie mieli nigdy wcześniej styczności z Linuxem najlepszym wyborem będzie Ubuntu. System ten jest bardzo popularny oraz oferuje dobre wsparcie i pomoc techniczną wśród społeczności.

Jeżeli zależy Ci na wyglądzie zbliżonym do tego, który znasz z Windowsa Linux Mint to odpowiednia dystrybucja dla Ciebie.

W przypadku, gdy chcesz mieć najładniejszy interfejs użytkownika polecamy wypróbować elementary OS, który bardzo przypomina system macOS.

Każdy z wymienionych przez nas systemów opartych na jądrze Linux posiada w pełni spolszczony interfejs. Co ważne możesz wypróbować każdą z dystrybucji bez jej instalacji. System Linux pozwala na uruchomienie z obrazu ISO. Możesz stworzy bootowalnego pendrive'a za pomocą narzędzia Rufus i przetestować wszystkie systemy decydując się na instalację tego, który najbardziej Ci odpowiada.

Jeżeli planujesz używać komputera głównie do przeglądania internetu, prostej pracy biurowej lub multimediów Linux to całkowicie darmowa opcja, którą zdecydowanie należy rozważyć.