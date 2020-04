Jak zainstalować Zoom na telefonie i tablecie?

Zoom to aplikacja, która obecnie bardzo często wykorzystywana jest do pracy oraz nauki zdalnej. Sprawdza się zarówno podczas wideokonferencji oraz szkoleń online, a także umożliwia łatwy kontakt z najbliższymi. Przedstawiamy, jak zainstalować aplikację Zoom na telefonie lub tablecie.

Stan zagrożenia epidemicznego spowodował, że wiele osób przeniosło swoją pracę do domu, a szkolne lekcje przeprowadzane są wyłącznie przez internet. Spotkania ze znajomymi i rodziną również zostały utrudnione. Pomocne w tym czasie okazują się narzędzia do wideokonferencji i czatów online. Jednym z nich jest aplikacja Zoom, którą możemy zainstalować na wybranym urządzeniu. Usługa posiada wiele przydatnych funkcji, które mogą przydać się podczas rozmów ze współpracownikami lub do przeprowadzania szkoleń czy wykładów online. Poniżej pokazujemy, jak pobrać i zainstalować Zoom na swoim telefonie lub tablecie.

Instalacja Zoom na telefonie lub tablecie

Aby zainstalować aplikację Zoom na swoim telefonie lub tablecie:

1. Wejdź do internetowego sklepu Google Play lub App Store, wyszukaj aplikację Zoom Cloud Meetings i kliknij Zainstaluj

2. Po instalacji otwórz usługę, a następnie wybierz odpowiednią opcję dołączenia, w zależności od przeznaczenia. Możesz "Dołączyć do spotkania" lub stworzyć nowe konto.

Możecie przeczytać także o tym, jak zmieniać tło w aplikacji Zoom.