Jak zainstalować dowolną wersję aplikacji na Androidzie

Czasami zdarza się, że po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji na smartfonie nie jesteśmy zbytnio zadowoleni z tego faktu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, abyśmy mogli wrócić do wcześniejszych wersji, do których jesteśmy przyzwyczajeni. W tym celu musimy wykonać kilka czynności. W tym poradniku, krok po kroku wyjaśniamy, jak wykonać taką operację.

Spis treści

Z czasem dla każdej aplikacji przychodzi moment aktualizacji. Z reguły mają one na celu poprawę jakości oprogramowania, jednak komu z nas nie zdarzyło się przyzwyczaić, chociażby do interfejsu apki, z której korzystamy praktycznie codziennie. Może się także zdarzyć, że nowa wersja dużo bardziej obciąża nasze urządzenie i korzystanie z niego staje się uciążliwe. No i trzecia sytuacja, kiedy chcemy zainstalować coś na starszym urządzeniu a w sklepie dostępna jest tylko najnowsza wersja, co uniemożliwia standardową instalację ze Sklepu Play.

Krok 1: Odinstaluj aplikację ze swojego urządzenia

Aby móc ręcznie zainstalować dowolną wersję aplikacji, musimy najpierw usunąć tę, która znajduje się na naszym urządzeniu. W tym celu przechodzimy do ustawień, a następnie do zakładki “Aplikacje”.

Po znalezieniu tej, która nas interesuje, wchodzimy w jej szczegóły. W tym miejscu wybieramy opcję “Odinstaluj”. W przypadku programów systemowych wybieramy opcję “Odinstaluj aktualizację”.

Teraz, kiedy pozbyliśmy się niechcianej aplikacji z urządzenia, możemy pobrać ręcznie wersję, która nas interesuje.

Krok 2: Pobieranie dowolnej wersji aplikacji

Chcąc pobrać starszą wersję musimy skorzystać z zewnętrznego źródła, ponieważ Sklep Play oferuje tylko te aktualne. Android pozwala jednak na instalowanie aplikacji z instalatorów lokalnych, czyli plików APK. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się serwis APKMirror, który posiada w swoich zasobach mnóstwo plików w różnych wersjach.

Po przejściu do serwisu, za pomocą wyszukiwarki możesz znaleźć program, który cię interesuje. Następnie wybierz ją z listy. Zaletą serwisu jest to, że przy każdej wersji dostępne są szczegółowe informacje na temat m.in. daty wydania oraz wersji Androida, którą dana aplikacja obsługuje.

Po wybraniu odpowiedniej wersji aplikacji, wybierz opcję Download APK. Możesz to zrobić bezpośrednio na smartfonie lub tablecie, bądź na komputerze. W ostatnim przypadku musisz skopiować pobrany plik na swoje urządzenie korzystając z kabla USB.

Krok 3. Instalacja z pliku APK

Przed instalacją z pliku APK należy włączyć taką opcję w ustawieniach urządzenia. W tym celu przechodzimy do ustawień a następnie do zakładki “Zabezpieczenia”. Tam znajdziemy opcję o nazwie “Nieznane źródła”. Zaznaczamy ją, co pozwoli na zainstalowanie aplikacji z instalatora lokalnego.

Przechodzimy teraz do miejsca, w którym zapisaliśmy plik instalatora. Wybieramy go, a następnie potwierdzamy operację przyciskiem “Instaluj”. Po zakończeniu tego procesu aplikacja w danej wersji znajduje się na naszym urządzeniu i możemy z niej korzystać.

Krok 4: Wyłączenie automatycznych aktualizacji

Jest jeszcze jedna rzecz, którą powinniśmy zrobić, aby móc bez przeszkód korzystać z wersji aplikacji, która nas interesuje. W tym celu przechodzimy do Sklepu Play. Tutaj musisz znaleźć program, który został przed chwilą zainstalowany. Wchodzimy w nią i w lewym górnym rogu ekranu klikamy na trzy kropki. Na rozwiniętej liście odznaczamy opcję “Aktualizacje”. W ten sposób urządzenie nie pobierze automatycznie żadnej aktualizacji dla danej aplikacji. W analogiczny sposób możemy ponownie włączyć tę opcję.

Teraz na Twoim urządzeniu znajduje się aktualna wersja aplikacji, z której możesz bez przeszkód korzystać.

Uwaga - aplikacje spoza Google Play instalujesz na własną odpowiedzialność.