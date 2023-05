Jak zainstalować dwa systemy Windows na jednym urządzeniu?

Dwa różne wydania "okienek" na jednej maszynie? Żaden problem - pokazujemy, jak to zrobić.

Dla większości użytkowników jeden system operacyjny na komputerze lub laptopie w pełni zaspokaja wszystkie potrzeby. Jednak jeżeli chce się mieć z tego czy innego powodu dwa równocześnie - na przykład korzystasz z Windows 10, ale chcesz potestować Windows 11 - można to zrobić w prosty sposób. Nazywa się to "dual booting", czyli " podwójny rozruch". Rozwiązanie to jest oficjalnie wspierane przez Microsoft, a więc decydując się na nie, nie robisz niczego nielegalnego!

W poniższym tekście pokażemy, w jaki sposób zainstalować na jednym urządzeniu dwa ostatnie systemy Windows, a więc 10 i 11.

Czego potrzebujesz, aby wykonać podwójny rozruch?

Przede wszystkim drugiego systemu operacyjnego, który chcesz zainstalować obok aktualnie używanego. W obu przypadkach nośniki instalacyjne możesz pobrać bezpośrednio ze strony Microsoftu. Oczywiście do drugiego systemu musisz posiadać klucz aktywacyjny - tutaj pokazujemy, gdzie kupisz go dla Windows 10, a tutaj - gdzie dla Windows 11.

Jak zwykle przed rozpoczęciem poważniejszych działań zalecamy wykonanie kopii zapasowej istotnych plików. Nikt nie daje stuprocentowej gwarancji, że wszystko pójdzie bezproblemowo, dobrze zatem się zabezpieczyć na zapas.

Jak zainstalować drugi system operacyjny?

Instalację drugiego systemu polecamy wykonać na zewnętrznym lub drugim dysku twardym, aby nie znajdował się w tej samej lokalizacji, co pierwszy. Jeśli musisz w tym celu nabyć dysk, zajrzyj do naszego zestawienia, w którym gromadzimy najtańsze dyski twarde. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby oba systemy były na jednym dysku - ale na osobnych partycjach.

Na dysku przeznaczonym na drugi system stwórz partycję mającą co najmniej 50 GB miejsca. Taka ilość spokojnie wystarczy nie tylko na system, ale również do zainstalowania wszystkich przyszłych aktualizacji - te zaś lubią być większe. Gdy to zrobisz, uruchom systemowe narzędzie Zarządzanie dyskami. Aby tego dokonać:

naciśnij lewy Windows + R

wpisz do okienka diskmgmt.msc

zatwierdź Enterem

Zobaczysz wszystkie posiadane partycje na swoim dysku twardym. Wybierz główną, oznaczoną jako C i kliknij na niej prawym przyciskiem myszki. Wybierz z menu kontekstowego opcję Zmniejsz wolumin.

System zbada dostępne miejsce. Następnie możesz ustalić ręcznie ilość miejsca do zmniejszenia (w megabajtach). Aby wykroić partycję 25 GB, musisz wpisać 25000, 50 GB - 50000 itp. Pozwoli to zmodyfikować istniejącą partycję, aby zainstalować na niej Windows 10 lub Windows 11.

Podepnij nośnik instalacyjny do urządzenia, a następnie zrestartuj je. Powinien uruchomić się instalator, jeśli jednak tak się nie stanie, musisz wówczas wejść do ustawień swojego BIOS-u i tam ustalić kolejność uruchamiania napędów, wybierając odpowiedni dla nośnika instalacyjnego jako pierwszy. Zazwyczaj do BIOS wchodzi się, naciskając F2, F10 lub F11 podczas rozruchu systemu.

Gdy instalacja zaskoczy automatycznie, zobaczysz poniższy wybór. Wybierz instalację własną.

Gdy mechanizm poprosi o wskazanie miejsca na instalację, wybierz stworzoną partycję i kontynuuj, kierując się wskazówkami na ekranie. Proces powinien zająć kilka minut. Co dalej?

Ano - nic. Od teraz podczas uruchamiania komputera/laptopa otrzymasz wybór, który system ma zostać uruchomiony. Co istotne - zarówno Windows 10, jak i Windows 11 korzystają z tych samych plików systemowych, a więc masz do nich dostęp niezależnie od tego, z której wersji korzystasz.

