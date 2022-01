Jak zainstalować dysk twardy w komputerze? [PORADNIK]

Nie bój się otwierać obudowy swojego komputera stacjonarnego. Instalacja nowego dysku twardego to podstawowe zadanie, które każdy może wykonać, a my podpowiadamy, jak to zrobić.

Fot. Marco Chiappetta / IDG

Instalacja wewnętrznego dysku twardego to jedna z najprostszych modernizacji komputerowych i często jest to lepsza opcja niż korzystanie z dysków zewnętrznych, które mogą zostać upuszczone lub zgubione.

Proces zazwyczaj wymaga jedynie zamontowania dysku, podłączenia kilku kabli i sformatowania go do użytku. Należy jednak wiedzieć o kilku rzeczach, aby instalacja przebiegła jak najsprawniej.

Klatki na dyski, wnęki i opcje montażu

Wewnętrzne 3,5-calowe dyski twarde są zazwyczaj montowane w klatce na dyski lub w dostępnej wnęce na dyski. Umiejscowienie i orientacja klatek lub wnęk różni się w zależności od obudowy. Najczęstszą lokalizacją jest dolna część przednia, w pobliżu wentylatorów i z dala od innych komponentów. Klatki/wnęki na dyski są najczęściej montowane prostopadle do spodu obudowy, podczas gdy dyski zamontowane w klatkach są zazwyczaj ustawione równolegle do spodu obudowy.

Fot. Marco Chiappetta / IDG

W obudowach powszechnie dostępnych złącza napędów będą zazwyczaj skierowane do tyłu. W obudowach dla entuzjastów coraz częściej złącza napędów są skierowane w prawą stronę, co ułatwia poprowadzenie i ukrycie kabli za tacką płyty głównej. Niektóre obudowy klasy entuzjastycznej dają użytkownikom możliwość usunięcia klatek na dyski lub zamontowania ich w różnych pozycjach, aby zoptymalizować przepływ powietrza i uprościć zarządzanie kablami.

Montaż dysku twardego

Fizyczny montaż dysku twardego w komputerze jest prawdopodobnie najtrudniejszą częścią procesu instalacji.

Do zamocowania dysku w klatce zazwyczaj wymagane są cztery śruby po bokach lub na spodzie dysku. W wielu obudowach - zwłaszcza w obudowach dla entuzjastów - stosowane są tace beznarzędziowe, które utrzymują dyski za pomocą prostych kołków i klipsów.

Fot. Marco Chiappetta / IDG

Użycie śrub jest solidniejszą metodą montażu, ale beznarzędziowe tacki są odpowiednie dla systemów, które nie będą często przenoszone.

Fot. Marco Chiappetta / IDG

Dyski działają dłużej, gdy są chłodne i miłe w dotyku. Montując dyski w systemie, staraj się zostawić jak najwięcej miejsca pomiędzy nimi, aby zmaksymalizować przepływ powietrza przez górną i dolną część. Umieszczenie dysków bezpośrednio przed wentylatorem również pomaga.

Podłącz dyski twarde za pomocą SATA

Po zamontowaniu dysku, podłączenie go do systemu jest szybkie i proste.

Praktycznie wszystkie sprzedawane obecnie nowe dyski twarde do komputerów stacjonarnych korzystają z interfejsu SATA (chyba że masz do czynienia z serwerami). SATA wykorzystuje proste kable, które są dopasowane do złącza dysku i płyty głównej w jeden sposób.

Podłącz jeden koniec kabla SATA do napędu, a drugi do dostępnego portu SATA na płycie głównej i już jesteś w połowie drogi.

Fot. Marco Chiappetta / IDG

Kable SATA dostarczone z nowym napędem lub płytą główną mogą mieć różne złącza: proste lub kątowe (w kształcie litery L). Niektóre z nich mogą być wyposażone w metalowe klipsy podtrzymujące, a inne nie. Kształt złącza nie ma wpływu na wydajność.

Lubię używać kabli SATA ze złączami prostokątnymi po stronie napędu, pod warunkiem, że pomiędzy napędami w systemie jest odpowiednia wolna przestrzeń. Używanie złączy pod kątem prostym po stronie płyty głównej spowoduje zablokowanie portów, ponieważ złącze może zachodzić na sąsiednie porty.

Spróbuj znaleźć kable SATA z metalowymi klipsami podtrzymującymi, ponieważ pomagają one w zabezpieczeniu złączy. Większość kabli zgodnych ze standardem SATA 3 (6-gigabitowym) jest zazwyczaj dostarczana z takimi klipsami.

Fot. Marco Chiappetta / IDG

Po zakończeniu podłączania kabla SATA, należy podłączyć dysk do zasilacza (PSU). Kabel zasilający SATA z zasilacza, podobnie jak kabel danych SATA, jest wyposażony w klucz, który umożliwia jednostronne dopasowanie do napędu. Dopóki nie zostanie on podłączony na siłę, nie ma możliwości popełnienia błędu.

Przygotuj dysk twardy do pracy

Po zamontowaniu i podłączeniu dysku włącz system i przejdź do systemu BIOS/UEFI. Zazwyczaj można wejść do BIOS/UEFI przez naciśnięcie klawiszy DEL lub F2 zaraz po włączeniu systemu. Zazwyczaj system wyświetli komunikat o treści "Press DEL to enter Setup.". Sprawdź w instrukcji płyty głównej, jaki klawisz jest właściwy.

W BIOS-ie przejdź do standardowego menu System Settings (Ustawienia systemu) lub do menu Integrated Peripherals (Zintegrowane urządzenia peryferyjne) > SATA, aby zobaczyć wszystkie napędy zainstalowane w systemie. Jeśli wszystkie kontrolery napędu są włączone, a napęd jest prawidłowo podłączony (i sprawny), powinien być widoczny na liście w BIOS-ie.

Jeśli napęd nie znajduje się na liście, należy wyłączyć komputer. Sprawdź dwukrotnie wszystkie połączenia, uruchom BIOS i sprawdź ponownie. Jeśli napęd nadal nie jest wyświetlany, a wszystkie połączenia są bezpieczne, spróbuj podłączyć kabel danych SATA do innego portu na płycie głównej.

Fot. Marco Chiappetta / IDG

Aby potwierdzić, że system Windows rozpoznaje dysk, otwórz Menedżera urządzeń. W systemie Windows 10, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Windows na pulpicie i wybierz opcję Menedżer urządzeń. Sprawdź, czy dysk znajduje się w sekcji Napędy dyskowe.

Podczas uruchamiania systemu Windows po zainstalowaniu dysku może zostać wyświetlony kreator Znaleziono nowy sprzęt, jeśli dysk został wykryty. Ostatnią rzeczą, którą musisz zrobić, jest partycjonowanie i formatowanie dysku.

Po wykonaniu tych czynności dysk powinien być dostępny do użytku. W przypadku podzielenia dysku na wiele partycji, w Eksploratorze plików powinno pojawić się kilka dysków, każdy z własną literą dysku i etykietą.