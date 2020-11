Jak zainstalować i zalogować się do Microsoft Teams [PORADNIK]

Obecnie większość lekcji, wykładów, ćwiczeń i spotkań odbywa się z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Pokazujemy, jak pobrać aplikację kliencka na komputer i smartfon oraz zalogować się do swojego konta.

Spis treści

Microsoft Teams to bardzo rozbudowane narzędzie do pracy w grupach. Oprogramowanie zostało wprowadzone po raz pierwszy w marcu 2017 roku i stało się niezwykle popularne w czasach pandemii koronawirusa.

Microsoft Teams na komputerze i smartfonie

Usługa Microsoft Teams pozwala na przeprowadzanie wideokonferencji z możliwością udostępniania zawartości ekranu oraz wykonywanie zadań w mniejszych grupach.

W chwili obecnej Microsoft Teams jest rekomendowanym narzędziem do nauki zdalnej w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz na uczelniach wyższych. Z Teamsów korzysta również większość firm i przedsiębiorstw.

W dzisiejszym poradniku pokazujemy, jak zainstalować aplikację kliencką oraz zalogować się do Microsoft Teams.

Wersja przeglądarkowa vs. aplikacja

Microsoft Teams to wielce uniwersalne narzędzie, które dostępne jest na praktycznie każdą platformę. Microsoft umożliwia skorzystanie z Microsoft Teams za pośrednictwem przeglądarki sieciowej. Istnieje również aplikacja, która dostępna jest na komputery z systemem operacyjnym Windows 10 oraz macOS. Na urządzenia mobilne przygotowano specjalne wersje dostępne w Sklepie Play oraz Google Play.

Z doświadczenia wiemy, że lepiej skorzystać z dedykowanej aplikacji. Microsoft Teams w przeglądarce nie oferuje wszystkich funkcjonalności np. integracji z pakietem biurowym Office, a całość działa mniej stabilnie i wolnej.

Poniżej pokazujemy, jak zalogować się w wersji przeglądarkowej oraz zainstalować Microsoft Teams na komputerze i smartfonie.

Microsoft Teams w przeglądarce

Aby zalogować się w Microsoft Teams bez konieczności instalacji aplikacji należy przejść do witryny teams.microsoft.com. Microsoft rekomenduje wykorzystywanie przeglądarki Microsoft Edge lub Google Chrome. W kolejnym kroku należy podać adres e-mail do konta Microsoft 365 (jest on udostępniany przez placówkę edukacyjną lub pracodawcę) oraz hasło.

Logowanie do Microsoft Teams w przeglądarce

Po zalogowaniu Microsoft będzie zachęcać do instalacji aplikacji, ale możemy kliknąć "Zamiast tego użyj aplikacji internetowej".

Po chwili załaduje się nasze pulpit domowy Microsoft Teams.

Ładowanie Microsoft Teams w aplikacji

Dodatkowo możemy włączyć przypomnienia w przeglądarce.

Ekran domowy Microsoft Teams w przeglądarce

Instalacja Microsoft Teams na komputerze

Aby zainstalować Microsoft Teams na komputerze należy odwiedzić tą stronę i kliknąć Pobierz dla komputera. Alternatywnie można zalogować się z wykorzystaniem witryny teams.microsoft.com i wybrać opcję pozwalającą na pobranie aplikacji.

Microsoft automatycznie wykryje wersję aplikacji odpowiednią dla naszego komputera. Na kolejnej stronie klikamy Pobierz aplikację Teams.

Pobieranie aplikacji Microsoft Teams na komputer

Program waży nieco ponad 100 MB. Po jego pobraniu należy otworzyć instalator.

Po uruchomieniu instalatora klikamy w przycisk Rozpocznij. W kolejnym kroku logujemy się z wykorzystaniem identyfikatora Microsoft 365.

Logowanie do aplikacji Microsoft Teams na komputerze

Po poprawnym zalogowaniu zobaczymy ekran domowy Microsoft Teams.

Ekran domowy Microsoft Teams na komputerze z Windows 10

Instalacja Microsoft Teams na smartfonie

Aby zainstalować Microsoft Teams na smartfonie należy pobrać aplikację ze sklepu Google Play lub App Store.

Microsoft Teams w Sklepie Play

Program waży około 50 MB. Niestety z Microsoft Teams nie skorzystamy na nowych smartfonach Huawei z usługami Huawei Mobile Service - aplikacji nie znajdziemy w AppGallery.

Ładowanie aplikacji Microsoft Teams

Po instalacji uruchamiamy aplikację. W kolejnym kroku wpisujemy nasz login do Microsoft 365 oraz hasło.

Logowanie do Microsoft Teams na Androidzie

Po zalogowaniu zobaczymy pulpit domowy Microsoft Teams.

Ekran domowy Microsoft Teams na smartfonie z Androidem

