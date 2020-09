Jak zainstalować iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 oraz macOS Big Sur

Apple udostępniło nowe wersje systemów operacyjnych. Sprawdź, jak najszybciej zainstalować najnowszego iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 lub macOS Big Sur na Twoim urządzeniu.

Spis treści

Pod koniec konferencji Apple Time Flies, która odbyła się 15 września (zapoznaj się z naszą relacją i zobacz najnowsze zegarki Apple Watch) Tim Cook ogłosił, ze finalne wersje systemów operacyjnych iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 oraz macOS Big Sur zostaną udostępnione już 16 września 2020 roku na wszystkie kompatybilne urządzenia.

iOS 14

Znając firmę Apple aktualizacje zostaną udostępnione w godzinach wieczornych. Twój sprzęt z pewnością sam poinformuje Cię o dostępności nowej wersji systemu, ale zrobi to kilka dni po jego premierze. Nie chcesz czekać? Sprawdź, jak zainstalować iOS 14, watchOS 7, iPadOS 14 oraz macOS Big Sur już dziś.

Na wstępie zachęcam do wykonania kopii zapasowej. Najnowsze wersje systemów operacyjnych to zupełnie nowe wydania wraz z którymi rośnie szansa na wystąpienie problemów podczas instalacji. Apple co prawda testowało najnowsze wydania przez cale wakacje, ale lepiej dmuchać na zimne.

Przed przystąpieniem do instalacji zadbaj, aby Twoje urządzenie było naładowane co najmniej w 50% (zalecam minimum 75%). Sprawdź również, czy masz odpowiednią ilość miejsca na dysku, która jest niezbędna do pobrania i przetworzenia plików z aktualizacją.

Jak zainstalować iOS 14?

Aby zainstalować system operacyjny iOS 14 należy posiadać iPhone 6s/SE lub nowszego. W celu instalacji należy otworzyć Ustawienia i przejść do zakładki Ogólne > Uaktualnienia. Telefon powinien wykryć aktualizację do iOS 14. Czasami proces należy powtórzyć kilka razy.

Aktualizacja iOS

Instalacja potrwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Wszystko zależy od wieku urządzenia oraz szybkości połączenia z internetem.

Jak zainstalować iPadOS 14?

Aby zainstalować system operacyjny iPadOS 14 należy posiadać iPad'a Air 2, iPad'a mini 4, iPad'a 5 generacji lub iPad'a Pro. W celu instalacji należy otworzyć Ustawienia i przejść do zakładki Ogólne > Uaktualnienia. Tablet powinien wykryć aktualizację do iPadOS 14. Czasami proces należy powtórzyć kilka razy.

Instalacja potrwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Wszystko zależy od wieku urządzenia oraz szybkości połączenia z internetem.

Jak zainstalować watchOS 7?

Aby uaktualnić Apple Watch do watchOS 7 należy zaktualizować iPhone'a do iOS 14. watchOS 7 można zainstalować na zegarkach Apple Watch Series 3 oraz nowszych.

Aktualizacja Apple Watch

iPhone musi być podłączony do sieci Wi-Fi i znajdować się blisko Apple Watch. W telefonie należy uruchomić aplikację Watch i przejść do zakładki Ogólne > Uaktualnienia. Urządzenie powinno wykryć obecność uaktualnienia.

Instalacja potrwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Wszystko zależy od wieku urządzenia oraz szybkości połączenia z internetem.

Jak zainstalować macOS Big Sur?

W celu zainstalowania macOS Big Sur należy nacisnąć logo Apple w lewym górnym rogu, wybrać Ten Mac oraz Uaktualnienia. System powinien wykryć aktualizację do macOS Big Sur.

Aktualizacja macOS

Kompatybilne są następujące komputery:

MacBook 2015-2017

MacBook Air 2013-

MacBook Pro 2013-

Mac mini 2014-

iMac 2014-

iMac Pro 2017-

Mac Pro 2013-

Instalacja potrwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Wszystko zależy od wieku urządzenia oraz szybkości połączenia z internetem.