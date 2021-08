Jak zainstalować pamięć RAM w komputerze. Poradnik dla początkujących.

Nigdy nie składałeś komputera? Chcesz nauczyć się podstaw montażu i rozbudowy? Ten poradnik jest dla Ciebie. W prosty sposób postaramy się przybliżyć Ci proces montażu pamięci RAM.

Jednym z najprostszych wariantów rozbudowy naszego komputera, aby ten pracował żwawiej, jest rozbudowa pamięci operacyjnej. Przez lata systemy operacyjne, takie jak Windows, oprogramowanie takie jak Photoshop, a teraz nawet przeglądarki internetowe, takie jak Chrome, zyskały reputację pożeraczy RAM. Tymczasem starsze komputery posiadają często 4 GB, a czasem nawet 2 GB pamięci. Taka konfiguracja może uniemożliwić otwarcie kilku zakładek w przeglądarce, nie wspominając nawet o szybkości pracy systemu czy efektywności działania bardziej zaawansowanych programów.

Zatem jeżeli czujesz, że podczas pracy twój komputer zwalnia, rozważ rozbudowę pamięci. Na dzień dzisiejszy 4 GB wystarcza tylko do podstawowych zadań i może utrudniać korzystanie z rozbudowach przeglądarek jak Chrome czy nawet Firefox. Minimalna zalecana ilość RAM na dzień dzisiejszy to 8 GB, choć z racji na niewielką różnicę w cenie warto rozważyć zakup od razu 16 GB pamięci. Osoby obrabiające grafikę czy edytujące filmy, a nawet gracze powinni wziąć pod uwagę nawet podwojenie tej wielkości do 32 GB choć stosunek ceny do pojemności będzie w tym wypadku nieco mniej atrakcyjny.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu.

Istnieje kilka różnych typów pamięci RAM. Większość nowych komputerów korzysta z pamięci DDR4. Jednak, jeżeli nasz komputer jest starszy niż 5 lat może się okazać, że wymagane będą pamięci DDR3. Jeżeliby się okazało, że nasz komputer posiada pamięć DDR2, to z racji na jego wiek (jest to ponad 10 letni standard i pamięta czasy procesorów Pentium 4 czy Core 2 Duo) zalecamy niestety wymianę całego komputera. W tym roku również powinniśmy doczekać się premiery pamięci DDR5 wraz z 12 generacja procesorów od Intela. Jednak rozpowszechnienie tego standardu zajmie jeszcze 2-3 lata, a na chwilę obecną to DDR4 jest najpopularniejszym rozwiązaniem.

Znamy już typy pamięci oraz wiemy jaka jej ilość będzie nam potrzebna, w takim razie co dalej? Przy zakupie warto wziąć pod uwagę prędkość RAM. Nie ma tutaj też co przesadzać. Mimo, że na rynku są dostępne kości pracujące z prędkością ponad 5000 MHz to przeważnie są bardzo drogie i nie przynoszą aż tak diametralnych różnic w stosunku do tańszych modeli. Większość z nas powinna skupić się na modułach pracujących z prędkościami pomiędzy 3200 MHz a 3600 MHz.

Jeśli decydujemy się na rozbudowę pamięci, a nie instalację zupełnie nowych modułów, warto zweryfikować z jaką prędkością pracują obecnie posiadane pamięci. Jeżeli posiadamy 1 kość pracującą z częstotliwością 3000 MHz, dokładanie 2-giej zgodnej z 3600 MHz nie ma najmniejszego sensu. Nie będziemy wstanie ustawić wyższej prędkości, ponieważ starsza pamięć nie jest zdolna do pracy z wyższa częstotliwością. Zatem jeżeli chcemy nie tylko rozbudować wielkość pamięć, ale i ja przyspieszyć - warto wymienić wszystkie moduły na nowe. W takim przypadku najlepiej rozglądać się za zestawami składającymi się z 2 lub 4 kości, przeznaczonymi do pracy w trybie dwu bądź czterokanałowym.

Sprawdzić podstawowe parametry posiadanego przez nas RAMU możemy w aplikacji CPU-Z. W zakładce Memory znajdziemy informację o bieżących ustawieniach pamięci, natomiast przechodząc do sekcji SPD dowiemy się z jakimi ustawieniami nasza pamięć jest kompatybilna.

Kolejną kwestią do rozważenia jest producent. Dostępnych jest wiele marek pamięci, takich jak Corsair, G.Skill, Kingston, Patriot, ADATA, Crucial, GOODRAM, KLEVV, PNY, Lexar czy wiele innych. Nie zagłębiając się w szczegóły, największą różnicą między producentami jest design radiatorów w które są wyposażone pamięci. Biorąc to pod uwagę - wybieramy te, które się nam najbardziej podobają i są dostępne w akceptowalnej przez nas cenie. I choć na forach internetowych można znaleźć spory, która to marka jest najlepsza, najmniej awaryjna itp. Wszyscy znani producenci dbają o solidność swoich produktów, a większość udziela nam przedłużonego okresu gwarancyjnego.

Zatem jak zainstalować RAM?

Wybraliście już nową pamięć do waszego komputera, pora na jej montaż. Nie jest to nic trudnego - pod warunkiem, że jesteśmy do tego dobrze przygotowani.

Najpierw wyłącz komputer i odłącz podłączony do niego kabel zasilający. Następnie zdejmij bok obudowy komputera, aby uzyskać dostęp do płyty głównej.

Sloty pamięci RAM znajdują się w pobliżu gniazda procesora. Poszukaj dużego radiatora na górze płyty głównej, a obok niego zobaczysz dwa lub cztery gniazda pamięci.

Jeżeli zdecydowaliście się na wymianę pamięci RAM w pierwszej kolejności trzeba będzie wyjąć stare moduły. W tym celu zwolnij plastikowe zaczepy które znajdują się po obu stronach, choć są płyty główne w których blokada występuje tylko z 1 strony. Warto też przeczyścić ten obszar używając np. sprężonego powietrza czy po prostu odkurzacza. Należy pamiętać, żeby nie korzystać w tym przypadku z końcówek z włosiem.

Następnie przychodzi pora na montaż nowej pamięci. Bardzo często na nowych płytach głównych obok slotów RAM jest umieszczona informacja o kolejności instalacji kości w slotach. Jeżeli jej nie ma warto spojrzeć do instrukcji obsługi. Osadzenie pamięci w niewłaściwych slotach może spowodować spadek wydajności, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić start komputera. Skoro wiemy w które gniazda będziemy instalować nasze RAM-y warto zwrócić jeszcze uwagę na orientację modułów. Możemy zauważyć, że pamięci posiadają wcięcie, które musi pasować do wybrzuszenia w slocie. Po umieszczeniu pamięci w gniazdach nie zapominamy o zablokowaniu za pomocą plastikowych zaczepów.

Przed zamknięciem obudowy najlepiej sprawdzić, czy wszystko działa i pamięć jest rozpoznawana prawidłowo. W tym celu podłącz kabel zasilający i włącz komputer. Pierwszy start z nowym modułami może zając chwilę, a komputer może przez ten czas kilkukrotnie się resetować. Jeżeli nasz komputer się uruchomił, zalecane jest wejście do BIOS, a konkretniej UEFI (przeważnie naciskając podczas rozruchu klawisz F2 bądź DEL na klawiaturze). Może się okazać, że nasza płyta główna nie ustawiła prawidłowo parametrów naszych kości. W takim wypadku konieczne będzie wczytanie profilu XMP (platforma INTEL) bądź D.O.C.P (dla AMD) i zapisanie zmian (przeważnie klawisz F10). Po ponownym restarcie sprawdzamy już w systemie operacyjnym za pomocą programu CPU-Z czy ustawienia są poprawne (zakładka Memory). W tym momencie warto jeszcze sprawdzić stabilność ustawień np. poprzez program Cinebench R23. Test, który trwa 10 min dość szybko wyłapuje wszelkie błędy pamięci RAM.

Na koniec pozostaje nam zamknąć obudowę, aby normalnie korzystać z komputera.