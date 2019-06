Jak zainstalować publiczną betę iOS 13 i iPadOS

Chcesz zobaczyć i wypróbować nieukończoną wersję nowego systemu iOS i iPadOS? To naprawdę proste!

Spis treści

Apple oficjalnie uruchomiło publiczne testy beta systemu iOS 13 oraz iPadOS. Będą one trwały do czasu udostępnienia finalnej wersji oprogramowania. Oczekujemy, że stanie się to we wrześniu 2019 roku. Do tego czasu wszyscy chętni mogą korzystać z publicznej bety, która będzie aktualizowana co dwa tygodnie lub nawet częściej. Ostrzegamy jednak przed instalacją tego oprogramowania na Twoim głównym urządzeniu. System ten zawiera jeszcze wiele błędów i trapi go masa problemów. Głównym z nich jest dużo słabsza żywotność baterii w porównaniu do oficjalnych wydań iOS 12. Jeżeli jednak chcesz pomóc Apple w naprawie błędów, a przy okazji przetestować system dużo wcześniej w prosty sposób możesz zarejestrować się i pobrać publiczną betę iOS 13.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o nowym systemie dla iPhone'a oraz iPad'a przygotowaliśmy dla Ciebie oddzielny artykuł. W przypadku, gdy chcesz tylko dowiedzieć się, jak zainstalować najnowsze oprogramowanie na swoim urządzeniu postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Utwórz kopię zapasową

Zanim zainstalujesz jakąkolwiek dużą aktualizację systemu, a w szczególności wersję betą koniecznie musisz wykonać kopię zapasową. Apple przygotowało na tę okazję poradnik, w którym dowiesz się, jak ją wykonać krok po kroku. Sugerujemy wykonanie kopii zapasowej przy użyciu programu iTunes oraz zaszyfrowanie jej. Zapewni Ci to również utworzenie kopii zapasowych danych dotyczących zdrowia oraz aktywności fizycznej.

Zarejestruj się i pobierz profil beta

Jeżeli chcesz zainstalować betę iOS 13 lub iPadOS musisz na urządzeniu, na którym chcesz to zrobić otworzyć stronę beta.apple.com. Strona wyświetli się w języku angielskim .

. Kliknij przycisk Sign Up (zarejestruj się) i zaloguj się przy użyciu Twojego Apple ID . Zostaniesz przeniesiony na stronę Guide for Public Betas (poradniki dla publicznej bety) . Radzimy się z nią zapoznać.

i zaloguj się przy użyciu Twojego . Zostaniesz przeniesiony na stronę . Radzimy się z nią zapoznać. W górnej części strony wybierz opcję Enroll Your Device (zarejestruj swoje urządzenie) .

. Przewiń w dół do kroku drugiego (chyba, że nie wykonałeś jeszcze kopii zapasowej) i naciśnij przycisk Download Profile (pobierz profil) .

. Pojawi się wyskakujące okienkom które poinformuje Cię, że witryna próbuje pobrać profil konfiguracyjny. Właśnie o niego Ci chodzi, więc stuknij Zezwalaj (Allow) .

. Po pobraniu profilu przejdź do Ustawienia > Ogólne > Profil, aby sprawdzić, czy pobrany przed chwilą profil jest dostępny. Dotknij go i postępuj zgodnie z instrukcjami, które pojawią się na ekranie.

Zaktualizuj iPhone'a lub iPad'a

Po zainstalowaniu profilu aktualizacja do wersji beta systemu iOS 13 lub iPadOS jest naprawdę łatwa i nie różni się niczym od instalacji zwykłej aktualizacji. Przejdź do Ustawienia > Ogólne > Aktualizacja. Zobaczysz dostępną aktualizację do najnowszej wersji publicznej bety systemu iOS 13. Pobierz ją i zainstaluj. Cały proces wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku instalacji oficjalnych wersji systemu. Po instalacji Twoje urządzenie uruchomi się ponownie z systemem iOS 13 Public Beta.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji Feedback, która pozwala raportować napotkane podczas użytkowania błędy. Nie zakładaj automatycznie, że Apple wie o nich. Im więcej osób zgłosi dany błąd tym szybciej Apple zajmie się za jego naprawę.

Jak wrócić do oficjalnego oprogramowania?

Jeżeli zainstalowałeś publiczną betę systemu iOS 13 lub iPadOS, ale stwierdziłeś, że ilość błędów i niedoróbek jest za duża zawsze możesz odtworzyć urządzenie z wykonanej wcześniej kopii zapasowej. Prawda, że proste? To właśnie dlatego podkreślamy na każdym kroku, że wykonywanie kopii zapasowych jest naprawdę istotne.

Również na tą okazje Apple przygotowało specjalną stronę, na której szczegółowo informuje, jak powrócić do oficjalnego oprogramowania.

Najprostszą metodą jest usunięcie profilu beta i oczekiwania, aż pojawi się oficjalna aktualizacja systemu iOS. Po jej instalacji urządzenie znajdzie się poza programem beta.

Przejdź do Ustawienia > Ogólne > Profil. Stuknij w profilu oprogramowania iOS Beta Software Profile. Wybierz opcję Usuń profil, po czym uruchom ponownie Swoje urządzenie.

Jeśli chcesz wrócić do systemu iOS 12 już teraz, musisz przywrócić urządzenie za pomocą kopii zapasowej programu iTunes.

W tym celu musisz podłączyć Swoje urządzenie do komputera, a następnie umieścić je w trybie odzyskiwania danych zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Modele iPada z funkcją Face ID : naciśnij i przytrzymaj przycisk górny oraz dowolny z przycisków głośności, aż pojawi się suwak wyłączania. Przeciągnij suwak, aby wyłączyć urządzenie. Podłącz urządzenie do komputera, przytrzymując jednocześnie przycisk górny. Nie puszczaj przycisku górnego, dopóki nie pojawi się ekran trybu awaryjnego.

: naciśnij i przytrzymaj przycisk górny oraz dowolny z przycisków głośności, aż pojawi się suwak wyłączania. Przeciągnij suwak, aby wyłączyć urządzenie. Podłącz urządzenie do komputera, przytrzymując jednocześnie przycisk górny. Nie puszczaj przycisku górnego, dopóki nie pojawi się ekran trybu awaryjnego. iPhone 8 i nowsze modele : naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny oraz jeden z przycisków głośności, aż pojawi się suwak wyłączania. Przeciągnij suwak, aby wyłączyć urządzenie. Podłącz urządzenie do komputera, przytrzymując jednocześnie przycisk boczny. Nie puszczaj przycisku bocznego, dopóki nie pojawi się ekran trybu awaryjnego.

: naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny oraz jeden z przycisków głośności, aż pojawi się suwak wyłączania. Przeciągnij suwak, aby wyłączyć urządzenie. Podłącz urządzenie do komputera, przytrzymując jednocześnie przycisk boczny. Nie puszczaj przycisku bocznego, dopóki nie pojawi się ekran trybu awaryjnego. iPhone 7, iPhone 7 Plus i iPod touch (7. generacji) : naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny lub górny, aż pojawi się suwak wyłączania. Przeciągnij suwak, aby wyłączyć urządzenie. Podłącz urządzenie do komputera, przytrzymując jednocześnie przycisk zmniejszania głośności. Nie puszczaj przycisku zmniejszania głośności, dopóki nie pojawi się ekran trybu awaryjnego.

: naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny lub górny, aż pojawi się suwak wyłączania. Przeciągnij suwak, aby wyłączyć urządzenie. Podłącz urządzenie do komputera, przytrzymując jednocześnie przycisk zmniejszania głośności. Nie puszczaj przycisku zmniejszania głośności, dopóki nie pojawi się ekran trybu awaryjnego. iPad z przyciskiem Początek, iPhone 6s i starsze modele, iPod touch (6. generacji) i starsze modele: naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny lub górny, aż pojawi się suwak wyłączania. Przeciągnij suwak, aby wyłączyć urządzenie. Podłącz urządzenie do komputera, przytrzymując jednocześnie przycisk Początek. Nie puszczaj przycisku Początek, dopóki nie pojawi się ekran trybu awaryjnego.

Kliknij opcję Przywróć, gdy iTunes ją uaktywni. Spowoduje to całkowite wymazanie Twojego urządzenia i zainstalowanie najnowszej oficjalnej wersji oprogramowania.

Poczekaj na zakończenie procesu. Po instalacji zostaniesz poproszony o wprowadzenie identyfikatora Apple ID oraz hasła, aby wyłączyć blokadę aktywacji na Twoim urządzeniu.