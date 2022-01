Jak zaktualizować BIOS komputera? [PORADNIK]

Pokazujemy, jak zaktualizować BIOS w komputerze. Pamiętaj, jednak, że aktualizacja BIOS -u powinna mieć miejsce tylko wtedy, gdy masz ku temu jasny i konkretny powód.

Spis treści

Wewnątrz każdego komputera czai się maleńki układ BIOS, który siedzi na płycie głównej, by tchnąć życie w system po naciśnięciu przycisku zasilania. Nie tylko zasila on twój komputer, ale także pomaga go chronić - na co wskazuje ostatni raport Duo Security na temat ataków na system macOS firmy Apple.

BIOS to skrót od Basic Input and Output System, a układ BIOS inicjalizuje wszystkie inne urządzenia w komputerze, takie jak CPU, GPU i chipset płyty głównej. Jednak kilka lat temu producenci płyt głównych - we współpracy z firmami Microsoft i Intel - wprowadzili rozwiązanie zastępujące tradycyjne układy BIOS-u, nazwane UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).

Zobacz również:

Prawie każda płyta główna dostępna obecnie na rynku ma układ UEFI, a nie BIOS (UEFI jest zresztą wymogiem systemowym Windows 11), ale oba układy mają ten sam podstawowy cel: przygotowanie do uruchomienia systemu operacyjnego. Większość ludzi nadal nazywa UEFI "BIOS-em" z powodu znajomości tego terminu.

Dlaczego powinieneś (lub nie powinieneś) zaktualizować swój BIOS?

Zrozumienie UEFI jest ważne, abyś mógł zrozumieć, jak (i czy) korzystać z aktualizacji funkcji i poprawek błędów, które są dostarczane wraz z aktualizacjami BIOS-u oferowanymi przez producentów płyt głównych.

Twoja płyta główna prawdopodobnie używa firmware w wersji, jaką producent płyty głównej zastosował w momencie jej produkcji. Przez cały okres użytkowania płyty głównej producenci wypuszczają nowe pakiety firmware'u lub aktualizacje BIOS-u, które umożliwiają obsługę nowych procesorów i pamięci lub rozwiązują często zgłaszane błędy. Przez lata jedynym prawdziwym powodem do aktualizacji do nowszej wersji firmware'u było rozwiązanie błędu w UEFI lub wymiana procesora na nowszy niż płyta główna.

Niektórzy ludzie lubią regularnie sprawdzać i aktualizować swoje pakiety UEFI, aby być na bieżąco. W pewnym momencie było to uważane za ryzykowną praktykę, biorąc pod uwagę, że proces aktualizacji firmware może potencjalnie zniszczyć płytę główną w taki sam sposób, jak flashowanie niestandardowego ROM-u na telefonie z Androidem może zniszczyć urządzenie. Najlepiej jest nie aktualizować firmware'u UEFI, chyba że jest to konieczne.

To powiedziawszy, prawdopodobnie będziesz chciał być na bieżąco z aktualizacjami BIOS-u, jeśli jesteś na chipie lub platformie płyty głównej, która jest świeżo po premierze. W pierwszej generacji układów Ryzen firmy AMD pojawiło się kilka aktualizacji BIOS-u dla płyt głównych, a każda z nich zapewniała dodatkową wydajność i stabilność systemu. W związku z tym, że Intel Alder Lake tej jesieni przejdzie na radykalnie nowy hybrydowy układ scalony, a zarówno Intel jak i AMD mają zamiar wprowadzić nowe gniazda dla płyt głównych następnej generacji, być może wkrótce nadejdzie era, w której częściej będzie trzeba aktualizować BIOS, podczas gdy nowatorskie układy będą pracować.

Jak zaktualizować BIOS komputera PC?

Znajdź swoją aktualną wersję BIOS-u: Zanim zaktualizujesz BIOS, upewnij się, że rzeczywiście instalujesz nową wersję. Najprostszym sposobem na znalezienie wersji BIOS-u jest otworzenie aplikacji System Information poprzez wpisanie msinfo w pasku wyszukiwania Windows. W oknie, które się otworzy, wersja BIOS-u powinna być widoczna po prawej stronie, pod szybkością procesora. Zapisz numer wersji i datę, a następnie porównaj ją z najnowszą wersją dostępną na stronie pomocy technicznej płyty głównej w witrynie producenta. Wejdź do systemu UEFI BIOS: Po uruchomieniu komputera zobaczysz tekst informujący, który przycisk należy nacisnąć, aby wejść do UEFI BIOS. Wciśnij go! (Dokładny przycisk i wygląd panelu kontrolnego UEFI różni się w zależności od płyty głównej, więc te instrukcje będą bardziej wskazówkami niż instrukcjami krok po kroku). Uruchom panel kontrolny UEFI (jeśli to możliwe): Chociaż nie wszystkie płyty główne oferują tę funkcję, w niektórych modelach można uruchomić panel kontrolny UEFI i użyć wbudowanego narzędzia do aktualizacji, aby połączyć się z Internetem i pobrać najnowszy firmware z serwera producenta. Ta niezwykle miła funkcja sprawia, że aktualizacja do nowszych wersji firmware jest tak bezbolesna, jak to tylko możliwe. Proces ten jest nieco bardziej skomplikowany w przypadku płyt głównych, które nie obsługują tej funkcji. Fot. Brad Chacos / IDG Znajdź najnowszą aktualizację BIOS-u na stronie wsparcia technicznego Twojej płyty głównej: Wejdź na stronę wsparcia płyty głównej na stronie producenta. Najnowsza aktualizacja BIOSu powinna znajdować się w sekcji support and downloads. Pobierz i rozpakuj plik z aktualizacją BIOS-u. Przenieś plik z aktualizacją na dysk USB flash Zrestartuj komputer do panelu kontrolnego UEFI Uruchom narzędzie do aktualizacji oprogramowania układowego UEFI lub narzędzie do flashowania i utwórz kopię zapasową istniejącego oprogramowania układowego komputera na dysku flash: To chroni Cię na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Użyj tego samego narzędzia UEFI, aby wybrać nowy obraz oprogramowania układowego zapisany na dysku flash: Uruchomienie narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego powinno zająć tylko kilka minut, ale pamiętaj, aby nie wyłączać komputera podczas tego procesu. Jest to bardzo ważne. Po zakończeniu procesu flashowania, uruchom ponownie komputer: Twój zaktualizowany BIOS jest gotowy do pracy.

Niektórzy producenci oferują narzędzia, które mogą zaktualizować układ UEFI bezpośrednio w systemie Windows, uruchamiając plik .exe, ale zdecydowanie zalecamy skorzystanie z jednej z dwóch powyższych metod, aby uniknąć problemów.

Ponownie, aktualizacja BIOS-u może przynieść wiele korzyści, ale ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z ryzyka. Nie dotykaj jej, jeśli nie ma wyraźnego powodu do aktualizacji firmware'u UEFI. Jeśli chcesz włożyć nowszy procesor do starszej płyty głównej, to aktualizacja BIOSu jest oczywistym krokiem w twojej przyszłości.