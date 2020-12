Jak założyć kanał na YouTube - kilka prostych kroków

Zastanawiasz się, jak założyć kanał na YouTube i udostępniać wideo większemu gronu odbiorców? Wystarczy kilka prostych kroków, aby dzielić się swoimi materiałami całkiem za darmo.

Kanał na YouTube to najlepsze miejsce, aby promować swoje materiały wideo, szczególnie jeśli liczymy na dotarcie do większego grona odbiorców. Znajduje się tam wiele prostych narzędzi, które to umożliwiają. Oczywiście samo założenie konta na YouTubie i udostępnienie materiałów, nie gwarantuje natychmiastowego sukcesu - do tego potrzebna jest odpowiednia strategia i nasze zaangażowanie. Zacznijmy jednak od najłatwiejszego, czyli założenia kanału i sposobu udostępniania wideo.

Jak założyć konto na YouTubie?

Aby założyć kanał na YouTubie, musimy posiadać utworzone konto Google. Dopiero po zalogowaniu będziemy mogli w pełni korzystać z funkcji YouTube - subskrybować kanały, komentować, dodawać filmy do Ulubionych czy tworzyć playlisty. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta Google:

Przejdź do serwisu YouTube, W prawym górnym rogu wybierz Zaloguj się, Następnie kliknij Utwórz konto#, Wybierz rodzaj konta: Dla mnie lub Do zarządzania moją firmą, Po utworzeniu konta zaloguj się do serwisu.

Twój kanał na YouTube - funkcje

Po utworzeniu konta i zalogowaniu w serwisie YouTube możemy już dodawać materiały i w pełni korzystać z funkcji YouTube. Aby przejść do ustawień swojego kanału musimy kliknąć w prawy górny róg, na nasz profil i wybrać z listy Twój kanał, a następnie Dostosuj kanał. Zostaniemy przekierowani do panelu YouTube Studio, w którym będziemy mogli edytować wygląd kanału i wyświetlane treści.

Jak założyć kanał marki?

Aby założyć kanał pod inną nazwą niż ta przyporządkowana do twojego profilu w Google, musisz:

Zalogować się w serwisie YouTube, Wyświetlić listę kanałów, Następnie wybierz opcję Utwórz nowy kanał, W kolejnym kroku podaj informacje, takie jak nazwa nowego kanału, i potwierdź swoje konto, Kliknij Gotowe - nowe konto marki zostanie utworzone.

Jeśli kanał jest powiązany z kontem marki, może nim zarządzać kilkoro użytkowników za pomocą swoich kont Google.

Jak przyznać dostęp do kanału YouTube?

Otwórz stronę studio.youtube.com, Po lewej stronie kliknij Ustawienia, Wybierz Uprawnienia, Następnie wybierz Zaproś i podaj adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać zaproszenie, Kliknij dostęp i wybierz rolę, jaką chcesz przypisać tej osobie.

