Jak zamknąć swoje konto Google? [PORADNIK]

Jeśli postanowiłeś rozstać się z Google lub masz stare konto, którego już nie potrzebujesz, oto co musisz zrobić, aby je zamknąć.

Niezależnie od tego, czy chcesz zamknąć swoje konto Google z powodu obaw o prywatność, czy próbujesz zmniejszyć liczbę posiadanych kont internetowych, proces ten wymaga trochę wysiłku i czasu, ale można go wykonać bez większego zamieszania. Kluczem jest poświęcenie czasu na pobranie kopii wszystkich swoich danych i dwukrotne sprawdzenie, czy żadne z Twoich kont internetowych nie korzysta z adresu Gmail, który zamierzasz zamknąć. Szkoda by było, gdybyś stracił dostęp do swojego konta bankowego, bo zapomniałeś wcześniej zmienić adres e-mail.

Poniżej poprowadzę Cię przez proces zamykania konta Google.

Jak zamknąć swoje konto Google?

Mając bezpiecznie zapisaną kopię danych, czas usunąć swoje konto. Przejdź do witryny Konta Google, zaloguj się na konto, które chcesz zamknąć i wybierz opcję Dane i personalizacja po lewej stronie ekranu.

Znajdź sekcję oznaczoną Pobierz lub usuń swoje dane albo zaplanuj, co ma się z nimi stać i kliknij Usuń usługę lub swoje konto > Usuń konto. Będziesz musiał ponownie się na nie zalogować.

Google da Ci możliwość wykonania kopii zapasowej wszystkich danych - jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, koniecznie sprawdź poświęcony temu poradnik. Następnie wyświetli się lista wszystkich usług, do których nie będziesz mieć już dostępu, a także informacja, ile danych jest przechowywanych w każdej z nich. Na przykład - gdybym usunął swoje konto, straciłbym 100 kontaktów, które mam zapisane w Kontaktach Google.

Po dwukrotnym upewnieniu się, że masz wszystkie swoje dane, przewiń stronę do dołu i zaznacz dwa pola wyboru, aby potwierdzić chęć usunięcia konta, a następnie kliknij przycisk Usuń konto.

Jeśli wolisz usunąć całe konto Google, ale bardziej martwi Cię ilość danych, które firma przechowuje na Twój temat, możesz usunąć tylko dane. Mamy też przewodniki, które poprowadzą Cię przez usuwanie konta na Facebooku i Instagramie.