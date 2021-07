Jak zamknąć swoje konto Twitter? [PORADNIK]

Jeśli męczą Cię niewiarygodne przecieki technologiczne lub z jakiegokolwiek innego powodu chcesz usunąć swoje konto na Twitterze - przedstawiamy poradnik, który Ci w tym pomoże.

Twitter oferuje usługę archiwum, za pomocą której możesz pobrać kopię zapasową swoich danych z konta Twitter. Jeśli nie chcesz stracić swoich danych, pomimo usunięcia konta, warto z tej usługi skorzystać. Możesz także spersonalizować dane, jakie Twitter zbiera o Tobie - wszystko wyjaśniam w tym poradniku.

Poniżej poprowadzę Cię przez proces zamykania konta Twitter.

Jak zamknąć swoje konto Twitter?

Cały proces jest bardzo prosty i można go przeprowadzić zarówno w aplikacji mobilnej, jak i na stronie internetowej. Poradnik będzie opisany z tej drugiej perspektywy, aczkolwiek analogicznie można go przeprowadzić na telefonie - wszystkie kroki są dokładnie takie same na obu urządzeniach. Należy przejść do ustawień konta Twitter lub kliknąć w ten link, aby przejść do nich bezpośrednio stąd.

W sekcji Ustawienia należy wybrać Twoje konto > Dezaktywuj swoje konto. Następnie wystarczy kliknąć w przycisk Dezaktywj na dole strony. Zostaniesz przeniesiony do panelu dodatkowej weryfikacji, gdzie proces ostatecznie musisz potwierdzić wpisując hasło do konta.

Jeśli masz aplikację Twittera na telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, najlepiej ją odinstaluj. Przypadkowe kliknięcie tej aplikacji spowoduje cofnięcie procesu dezaktywacji w ciągu pierwszych 30 dni po potwierdzeniu takiej decyzji. Najlepszym rozwiązaniem jest więc usunięcie samej aplikacji (po dezaktywacji konta).

Bardzo ważnym aspektem całego zamknięcia konta jest 30-dniowy okres, w ciągu którego konto można ponownie aktywować. Jeśli w tym czasie zalogujesz się na swoje konto, jakiekolwiek aplikacje lub usługi zintegrowane z Twitterem, Twoje konto zostanie automatycznie aktywowane. Będziesz musiał ponownie przejść przez powyższy proces. Najlepszym sposobem na uniknięcie tego jest przejrzenie wszystkich aplikacji i usług oraz odłączenie ich od konta na Twitterze.

Po wykonaniu tych siedmiu kroków i uniknięciu logowania przez 30 dni, Twoje konto zostanie ostatecznie usunięte. Jeśli interesuje Cię również zamknięcie swojego konta Google lub Facebook, kliknij w odpowiednią nazwę platformy, a zostaniesz przeniesiony do odpowiadającego jej poradnika.