Jak zaoszczędzić na sprzęcie elektronicznym?

Czy wiesz jak rozsądnie robić zakupy podczas tegorocznego Black Friday? Podpowiadamy i wskazujemy najlepsze oferty w sklepie RTV Euro AGD.

Ceny sprzętu RTV i AGD zwykle wahają się w przedziale od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Kwoty te mogą wyraźnie obciążyć nasz budżet, zwłaszcza w czasie pandemii i rosnącej inflacji. Promocje typu Black Friday to okazje, dzięki którym możemy znacznie zaoszczędzić na zakupach. Ilość ofert może być jednak przytłaczająca, dlatego podpowiadamy jak rozsądnie zagospodarować swoimi pieniądzmi i kupić to, na czym naprawdę nam zależy.

Zaplanuj zakupy

Zanim wybierzesz się na zakupy, dobrze je zaplanuj. Sporządź listę produktów, których najbardziej potrzebujesz i na które Cię stać. Niestety to budżet jest naszym największym ograniczeniem, dlatego warto dokładnie przeliczyć aktualne i najbliższe wydatki, a następnie określić jaką kwotę pieniędzy możemy przeznaczyć na dane urządzenie. Pomocne jest również zrobienie researchu i przeczytanie opinii na temat upatrzonego przez nas sprzętu. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę nazwę produktu lub wyszukać go na portalach takich jak Ceneo.pl, gdzie oprócz recenzji porównamy również ceny. Takie porównywarki z pewnością zaoszczędzają nasz czas i pieniądze. Pamiętaj także, aby nigdy nie robić zakupów pod wpływem impulsu lub gdy jesteś w złym nastroju. Nasze wybory i sposób myślenia mogą nie być wtedy zbyt racjonalne.

Jak zaoszczędzić?

Promocje i rabaty

Zakup na raty

Program lojalnościowy

- warto czekać na promocje typuczy, kiedy ceny spadają nawet. Upewnij się również czy na stronie sklepu nie ma informacji o, które można otrzymać na przykład za. Możesz też skorzystać ze stron typu Pepper.pl , gdzie na bieżąco pojawiają sięz większości sklepów internetowych.- zakupy, które oferuje m.in. sklep RTV Euro AGD to dobry sposób na- programy lojalnościowe polegają zwykle na, dzięki którym możemy liczyć na. To jeden z powodów, dla którego, w którym mamy zamiar robić zakupy.

Outlet

Rekompensaty

- niektóre sklepy z elektroniką oferują. Zwykle tego typu produkty są specjalnie oznaczone i kosztują- sprawdź, czy masz. Na stronie sklepu RTV Euro AGD znajdziesz promocje, dzięki którym możesz liczyć naza oddanie starych urządzeń elektronicznych w postaci wartościowych

Testuj

Paragon

- jeżeli istnieje taka możliwość, skorzystaj z, aby upewnić się, że zakup danego produktu rzeczywiście Cię usatysfakcjonuje.- nie zapomnij. W przypadku zniszczenia sprzętu możesz liczyć naobejmującąlub wymianę urządzenia na

Zaufani sprzedawcy

- kupuj tylko wi sprawdzaj oryginalność produktu (certyfikaty, kody itp.)., w tym numerów swojej karty kredytowej czy zdjęć dowodu osobistego. Zawsze

Jednym z miejsc ze sprzętem elektronicznym, w którym bardzo często można trafić na ciekawe promocje i wyprzedaże jest już wcześniej wspomniany sklep RTV Euro AGD. Z okazji Black Friday znajdziemy w nim niezwykle interesujące oferty, dzięki którym uda nam się zaoszczędzić naprawdę znaczące kwoty pieniędzy. Oto kilka z nich.

Oferty

Telewizor Samsung QLED QE65Q80AAT

Ekran: 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: QLED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Taniej o 500 zł! - kliknij, aby przejść do sklepu

Ekspres Philips LatteGo Premium EP3241/50

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Americano, Cappuccino, czarna kawa, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1500 W

System spieniający mleko: wbudowany pojemnik na mleko

Taniej o 400 zł! - kliknij, aby przejść do sklepu

Kuchnia gazowo-elektryczna Amica 510GEM2.33ZpTa(Xx)

Wymiary (SxWxG): 50 x 85 x 60 cm

Typ prowadnic: wytłaczane

Czyszczenie piekarnika: parowe

Taniej o 400 zł! - kliknij, aby przejść do sklepu

Telewizor Philips 58PUS8506/12

Ekran: 58 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa, Ambilight

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Taniej o 700 zł! - Kliknij, aby przejść do sklepu

Suszarka Bosch Serie 6 WTW8760EPL

Wymiary (GxSxW): 59,9 x 59,7 x 84,2 cm

Roczne zużycie prądu: 177 kWh = 109,74 zł rocznie

Pojemność: 8 kg

Pompa ciepła: tak

Poziom hałasu: 64 dB

Taniej o 800 zł! - kliknij, aby przejść do sklepu

Smartfon realme 8 8+128GB

Aparaty tylny/przedni: 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix / 16 Mpix

Pojemność baterii: 5000 mAh

Pamięć: 8 GB / 128 GB

Wyświetlacz: 6,4 ", 2400 x 1080 pikseli, AMOLED

System operacyjny: Android 11

Procesor: 8-rdzeniowy MediaTek Helio G95

Taniej o 150 zł! - kliknij, aby przejść do sklepu

Lodówka Sharp SJ-BA09DTXLF-EU

Wymiary (wys.x szer.x gł.): 186 x 59,5 x 60 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki: 207 l / 88 l

Roczne zużycie energii: 299 kWh = 185,38 zł rocznie

Poziom hałasu: 41 dB

Bezszronowa (No Frost): tak pełny No Frost

Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak

Taniej o 400 zł - kliknij, aby przejść do sklepu

Słuchawki bezprzewodowe Sony WH-1000XM3 ANC

Budowa słuchawek: nauszne, zamknięte

Łączność: bezprzewodowe z opcją kabla 3,5mm, Bluetooth z NFC

Mikrofon / Regulacja głośności: tak / tak

Pasmo przenoszenia: 4 - 40000 Hz

Taniej o 100 zł! - kliknij, aby przejść do sklepu

