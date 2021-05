Jak zarabiać na TikToku?

TikTok to aplikacja mobilna bijąca szczyty popularności. Widzowie mogą na niej nagrywać i oglądać krótkie filmiki przypominające treścią teledyski, na których użytkownicy tańczą, żartują lub dzielą się poradami. Jeżeli cechujesz się oryginalnością i pomysłowością, możesz spróbować swoich sił zarabiając jako influencer, ale nie tylko.

Spis treści

Aplikacja TikTok odnotowała już ponad 2 mln pobrań. W 2020 roku najlepiej zarabiającą TikTokerką była Addison Rae Easterling (5 mln dolarów przychodów). W Polsce Robert Lewandowski otrzymuje ponad 372 tys. złotych za jeden film promujący markę. Jednak największą zaletą platformy jest możliwość zdobycia grona fanów, niekoniecznie będąc wcześniej rozpoznawalnym. Oto kilka sposobów na zarabianie dzięki tej aplikacji.

Zaproszenia do aplikacji

To pierwsza rzecz, od której możesz rozpocząć zarabianie na TikToku. Za każdą osobę, która skorzysta z Twojego zaproszenia do aplikacji, otrzymujesz 50 rubinów, czyli ok. pół euro. W dodatku możesz otrzymać bonus w wysokości 2,5 euro, jeżeli zaproszona przez Ciebie osoba przez kolejne trzy dni będzie oglądać filmy codziennie przez co najmniej 10 minut.

Możesz także skorzystać z programów samej platformy: za wyświetlenie regulaminu otrzymasz 100 rubinów, wyświetlanie filmików przez minutę dziennie 200 rubinów, a za 10 minut, aż 500 rubinów.

Influencing

Aby zostać influencerem potrzebna jest duża liczba fanów i unikatowe treści na koncie. Warto się postarać, gdyż każda topowa osoba z polskich TikTokerów mająca przynajmniej 1,5 mln fanów, zarabia nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie. Dzięki influencingowi jesteś w stanie promować różnego typu produkty firm, które będą sponsorować twoje transmisje. Istnieją usługi rozwojowe pomagające w zostaniu influencerem, takie jak GoSo i TeekTop. Zwiększają one liczbę followersów i wyświetleń, dzięki większej interakcji z docelowymi odbiorcami. Warto też prowadzić konta w innych mediach społecznościowych, aby zdobywać popularność.

Darowizny

W trakcie prowadzenia transmisji na żywo, fani mogą przekazywać Ci tzw. gifty, czyli dotacje wpływające na konto użytkownika. To najpopularniejsza forma zarobku na TikToku. Zebrane rubiny zamienia się w diamenty, a następnie wypłaca się je przez PayPal. Serwis pobiera za to prowizję. W trakcie jednego live'a można zarobić aż 1850 zł.

Sprzedaż konta

Jeśli zdobyłeś już wystarczająco ilość fanów, a znajomość działania algorytmów TikToka i wrzucanie popularnych treści pozwalają Ci na łatwiejsze zwiększanie zasięgów, możesz sprzedać swoje konta. Wiele firm odkupuje je, aby promować własne produkty.

Usługi reklamowe

Usługi reklamowe na TikToku działają podobnie do usług na Facebooku i Instagramie. Pośrednią metodą zarobku jest AdsTikTok.com, dzięki któremu dociera się do większej ilości nowych fanów. Przekłada się to na zwiększoną liczbę dotacji i współpracę z markami.

Konsulting i zarządzanie

Jeżeli jesteś doświadczonym użytkownikiem TikToka, możesz administrować konta innych użytkowników lub firm. Polega to głównie na zdobywaniu zasięgów, interakcji z fanami, sprzedaży oraz tworzeniu tzw. virali. Aby zostać zatrudnionym niezbędna jest znajomość platformy i doświadczenie w efektownym prowadzeniu innych kont.

Zobacz także: Jak korzystać z TikTok?