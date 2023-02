Jak zatrzymać dużą ilość procesów Chrome? [PORADA]

Google Chrome to najpopularniejsza przeglądarka świata, a zarazem najbardziej pochłaniająca zasoby. Czy można zmienić ten drugi aspekt?

Google Chrome ma ponad 60% udziałów w globalnym rynku przeglądarek i jeszcze przez lata będzie pierwszym wyborem internautów w każdym zakątku Ziemi. Niestety, oznacza to, że miliony osób doświadczają spowolnienia swoich maszyn, ponieważ Chrome używa kilku procesów, które mogą znacząco wpływać na dostępność zasobów niezbędnych do innych działań. Efekt? System zaczyna spowalniać, a w ekstremalnych przypadkach potrafi się nawet zwiesić na kilka chwil.

Fot.: H Tur/PC World

Fot.: H Tur/PC World

Ale dlaczego Chrome korzysta z tak wielu procesów, a w dodatku ich ilość wzrasta tym bardziej, im więcej mamy otwartych zakładek? Odpowiedź jest oczywista, choć mało satysfakcjonująca - ponieważ używa szeregu izolowanych procesów do prawidłowego wyświetlania witryn oraz zawartych na nich multimediów. Mamy tu zatem proces odpowiedzialny za renderowanie elementów statycznych, osoby zajmujący się ruchomymi (banery, reklamy wideo, animacje itp.), proces przeznaczony wyłącznie do obsługi wtyczek oraz rozszerzeń, ponadto uruchomienie każdej zakładki to proces do jej obsługi, mamy także proces serwisowy, odpowiadający m.in. za synchronizację oraz obsługę aplikacji webowych i powiadomień.

Optymalizacja Chrome

Czy można to w jakiś sposób zmienić? Tak, ale wymaga to pewnej wiedzy:

otwórz Google Chrome i naciśnij lewy Shift+Esc , aby otworzyć Menedżer zadań przeglądarki;

, aby otworzyć przeglądarki; zaznacz niepotrzebny proces i wybierz jego zamknięcie - służy do tego niebieskie przycisk w prawym dolnym rogu.

Fot.: H Tur/PC World

Nie jest to co prawda najbardziej efektywna metoda, ale może okazać się skuteczna, jeśli chcesz system mocno spowolnił, a Ty potrzebujesz zwolnić nieco pamięci.

Można także spróbować wyłączyć zbędne procesie w tle. W tym celu pisz w pasku adresu:

chrome://settings/system

Fot.: H Tur/PC World

Wyłącz pierwszą opcję, czyli Kontynuuj działanie aplikacji w tle po zamknięciu przeglądarki Chrome. Metoda ta zadziała w sytuacji, gdy w tle działa kilka-kilkanaście procesów.

Inny sposób to zmiana ustawień Chrome. W tym celu kliknij w skrót do przeglądarki na pulpicie i wybierz z menu kontekstowego "Właściwości".

Fot.: H Tur/PC World

W zakładce Skrót wpisz na koniec "Element docelowy": -process-per-site

Fot.: H Tur/PC World

Kliknij Zastosuj i zamknij, naciskając OK.

Ograniczanie aktywności

Dwa kolejne sposoby wymagają po prostu mądrego używania przeglądarki Chrome. A wiec - zamknij niepotrzebnie otwarte karty. Im więcej ich otwartych, tym więcej zużywanych jest zasobów. Dlatego jeśli chcesz zachować pełną wydajność, staraj się nie otwierać jednocześnie zbyt wielu.

Dobry pomysłem jest także ograniczenie liczby używanych wtyczek oraz rozszerzeń. Ich listę znajdziesz po kliknięciu na znajdującą się w prawym górnym rogu ikonkę puzzla.

Fot.: H Tur/PC World

Przy każdym rozszerzeniu masz rozwijane menu - trzy pionowe kropki. Po kliknięciu na nie znajdziesz opcję usunięcia wtyczki. Pozbądź się niepotrzebnych, a z pewnością odczujesz różnicę w szybkości działania przeglądarki.

Źródło: WindowsReport